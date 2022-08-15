阿媽有咗第二個︱毛舜筠歷2次婚姻失敗　曾拒張國榮求婚　與區丁平閃婚恩愛26年

由毛舜筠（毛姐）、MIRROR成員姜濤及柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》日前上映，故事講述前金牌經理人美鳳（毛舜筠飾）為發掘有歌唱天份的「外賣仔」方晴（姜濤飾），而冷落了親生兒子（柳應廷飾），揭開母子長年未癒的感情裂痕。現實生活中的毛姐十分重視家庭，與現任老公區丁平結婚26年，恩愛如初，與兩名女兒關係亦親密無比。不過原來毛姐的感情世界曾經歷過滄海桑田，她曾拒絕張國榮（哥哥）的求婚、亦曾歷兩段婚姻失敗。

毛姐的感情世界曾經歷過滄海桑田。（moje115＠IG）

17歲拒絕張國榮求婚

毛姐在遇見區丁平前，感情路上遇過不少波折。毛姐77年於麗的電視與張國榮結緣，當時哥哥對她一見鍾情並展開追求，二人很快便走在一起。交往一段時間後，哥哥向毛姐求婚，當年只得17歲的毛姐被哥哥嚇怕，加上自己只想在演藝圈好好拼搏，尚未有成家立室的想法，於是拒絕了哥哥，令這段感情無疾而終，而毛姐亦是哥哥唯一公開承認愛過與交往過的女人。

張國榮對毛姐一見鍾情並展開追求，更向她求婚。（《家有囍事》劇照）

後來二人因拍攝電影《家有喜事》再度重逢，並成為了知心好友。毛姐多年後於《有線電視》節目中承認自己當年不懂珍惜，而哥哥則指：「如果當年你願意嫁給我，可能已經改變了我的一生。」

歷2次婚姻失敗 終覓幸福

與張國榮分手後，毛姐曾經三度結婚，第一次是21歲時嫁給商人文舒揚，更為了對方而退出影視圈，不過關係維持不到3年便離婚。其後於1989年與導演蔣家駿再婚，惟因性格不合，於1994年結束了6年婚姻。毛姐同年與現任老公區丁平閃婚。

毛姐1994年與區丁平閃婚。（moje115＠IG）

閃婚恩愛26年 為老公學煮飯

毛姐經歷兩次婚姻失敗後，終於苦盡甘來，迎來幸福。毛姐與區丁平相識多年，二人交往不久後便結婚。毛姐與老公結婚26年，一直恩愛如初，她曾表示，兩夫妻相處最重要是彼此包容和接納。曾經十指不沾陽春水的毛姐，為了老公更特意學煮飯，只因老公不愛外出吃飯。她又形容自己與老公的關係如同睡衣和拖鞋，二人相處非常舒服。

毛姐與老公區丁平結婚26年，一直恩愛如初。

毛姐指與老公相處非常舒服。（moje115＠IG）

母女關係親密如同好友

二人育有兩名女兒，毛姐與女兒感情亦非常好，當年大女遠赴加拿大升學時，她更因擔心大女難以適應，而不惜推掉工作陪伴女兒。大女亦曾表示毛姐是她的最好朋友，令毛姐感動不已，坦言比起得到任何獎項更加開心。

毛姐與女兒感情亦非常好。（moje115＠IG）

大女曾表示毛姐是她的最好朋友。（moje115＠IG）

（全文完）