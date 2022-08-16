王浩信陳自瑤傳正式離婚　雙方開腔回應　網民數5大婚變先兆

王浩信（Vincent）與陳自瑤（Yoyo）近年屢傳婚變，雙方從未有正面回應有關傳聞。至8月16日有雜誌報道指兩人已正式離婚，結束將近11年的婚姻關係。有網民列出多件事例，懷疑兩人一早情已逝。不過王浩信與陳自瑤分別否認，表示是不實報道。

王浩信與陳自瑤近年屢傳婚變。（王浩信微博）

結婚11年 屢傳婚變

王浩信與陳自瑤於2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒王靖喬。兩人結婚初期經常以夫妻檔出席活動，又不時在社交平台放閃，惟近年多次傳出關係破裂，甚至婚變的消息。至8月16日有雜誌報道指兩人正式離婚，結束將近11年的婚姻關係，又謂雙方雖曾嘗試挽救婚姻，甚至求助婚姻輔導員，但始終未能成功。報道更指陳自瑤因此需接受另類療法抒發負面情緒。

王浩信與陳自瑤於2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒。（網上圖片）

王浩信與女兒王靖喬。（王浩信微博）

王浩信陳自瑤否認「分訊」

不過，王浩信其後透過工作人員回應：「一切安好，並無此事」。而陳自瑤亦在社交平台instagram發文否認：「對於今天不是事實的報道，不作任何回應了，謝謝大家關心！」

陳自瑤在社交平台發文否認。（chenchiyiu＠IG）

網民列5大婚變線索

王浩信與陳自瑤屢傳婚變，今次傳出離婚一事，不少網民都表示即使是真，亦是「意料之內」，更有人列出多項蛛絲馬跡，認為是導致兩人感情決裂的證據。

1. 王浩信陳自瑤零互動

王浩信、陳自瑤二人雖然同一間公司，但甚少在公開場合一同出現或合照。而活躍於社交平台的陳自瑤，經常會在網上分享日常生活，惟偏偏沒有老公王浩信的身影，即使情人節、自己或女兒的生日，甚至結婚周年紀念日，都未見有關王浩信的照片。另外，王浩信去年憑《踩過界II》再度奪得視帝，陳自瑤亦未有發文祝賀他。

陳自瑤生日，亦沒有老公王浩信的身影（chenchiyiu＠IG）

2. 陳自瑤IG訴心聲

陳自瑤不時在社交平台訴說自己的心情。她曾留言：「其實….能靜靜地享受一個人的時光也很不錯」、「很多的時候，人生需要經常反思自己的過去」、「善良，是人性中最柔軟」、「最大的放生是放過自己」等，不少字句都令人產生猜測，被指她是在暗示與老公王浩信的感情問題。

陳自瑤不時在社交平台訴說自己的心情。（chenchiyiu＠IG）

3. 王浩信緋聞無數

王浩信緋聞多不勝數，有傳入行前曾與陳法拉拍拖，惟因返港發展令感情無疾而終，不過當時雙方均否認，王浩信結婚時，陳法拉亦有出席婚宴大方送祝福。另外又同時傳出與𡃁模Cammi在寓所密會。而王浩信在婚後亦多次與同劇女演員傳出緋聞，例如黃心穎、莊思明、江嘉敏、蔡思貝等。

有傳王浩信入行前曾與陳法拉拍拖。（王浩信微博）

4. 陳自瑤台慶黑面

王浩信去年於《萬千星輝頒獎典禮》憑《踩過界II》再度奪得視帝殊榮，當時他在台上罕有地提及陳自瑤，多謝她悉心照顧女兒，惟陳自瑤卻被拍到毫無表情零反應。陳自瑤事後受訪表示當刻有些愕然，並且因為頭痛而不在狀態，否認自己黑面。

陳自瑤卻被拍到毫無表情零反應。（節目截圖）

5. 王浩信不戴婚戒原因牽強

王浩信多次被傳媒拍到沒有戴婚戒，王浩信京此解釋：「拍劇好多身份，如果角色係人哋嘅老婆，咁咪要戴兩隻婚戒？返工放工成日除好驚唔見，所以選擇唔戴。」

王浩信不戴婚戒。（vincentwong07＠IG）

（全文完）