柬埔寨詐騙｜泰國旅遊好危險？網傳隨時當街被擄活摘器官　泰國通胡慧沖提3點質疑

近日一對台灣情侶去泰國旅遊時被人高薪誘騙，最終淪為緬甸KK園區血奴，案件轟動港、台，網上更盛傳現在到泰國旅遊，隨時成為詐騙集團目標，甚至被會被活摘器官。有泰國通之稱的胡慧沖8月16日於YouTube出片評論事件，他認為今次案件純屬詐騙案，又提出3點反駁，質疑泰國旅客當街被擄傳言的可靠性。

近日一對台灣情侶去泰國旅遊時被人高薪誘騙，最終淪為柬埔寨KK園區血奴。（「驚爆新聞線」YouTube影片截圖）

胡慧沖昨日在其YouTube頻道出片，以「大家千萬不紅要來泰國？」為題，回應近日不少網民對遊泰的憂慮，例如現在到泰國旅遊會擄走，隨時成為「KK園區」慘案下一個受害者。胡慧沖對有關說法表示存疑，並提出以下3點質疑。

胡慧沖昨日在其YouTube頻道出片，回應泰國旅遊很危險的傳聞。（胡慧沖@fb）

質疑1. 網上無受害者家人發聲

胡慧沖指，現今是個訊息流通的世代，假設有泰國遊客被劫，即使受害人本身無法呼救，其家人亦會在網上代為發聲，但他近日在網上查找很久，都沒有找到相關消息：「無端端消失咗，又或者發覺無咗個腎，呢個絕對係國際新聞，但又唔見有啵，點解呢？我又唔係好明。」

質疑2. 台灣駐泰代表澄清

胡引述台灣《聯合新聞網》報道指，駐泰代表莊碩漢已澄清，網上盛傳遊客在泰國被擄走再轉賣，是不實消息，勸大家不要散布謠言，而迄今未有任何一國的駐泰領事館發警告提醒國民，亦未見當地有劫走遊客或活摘器官的新聞報道。

胡慧沖續指，迄今未有領事館發警告叫各國在地人士小心。（florian-wehde＠unsplash）

質疑3. 綁架旅客動機

胡又指，在泰外國人當中不少都係較富裕，如果要綁架，他們理應才是目標，他質疑綁架泰國遊客動機何在：「綁架遊客做咩？你點知佢係咪Backpacker（背包客）無錢？點解要搵遊客落手？」

胡慧沖認為，整件案件是有人誤交損友，才被騙徒有機可乘。至於港人在這刻，到泰國旅行是否安全？胡慧沖說，如果擔心的話就暫時不要來。如果買了機票到泰國的話，就建議他們先到居泰港人的facebook群組，搜集更多資料才作決定。

對於胡慧沖的看法，不少網友都表示認同：「剛從曼谷玩完回了英國，全程安全，訂了11月會再去。」不過也有網民留言指，認為他的說法淡化事件：「感覺呢種誘導他人淡薄地理解情況嘅討論，對於相信閣下的聽眾有點不負責任。」胡亦留言回覆：「對不起。」

「柬埔寨詐騙」背景

柬埔寨詐騙話題上月於台灣引爆，有致力「反詐騙」的台灣YouTuber近月收到多達數以百計台灣人求助，指詐騙集團以高薪打工為誘餌，將其親人或朋友騙到柬埔寨，然後被扣起護照，威脅參與電話或網上詐騙工作，若不服從會便被毒打、性侵，甚至被活摘器官、殺害。

該YouTuber與部份求助人一同到柬埔寨，救出數十名受害者後，在台灣社會引起巨大迴響，被詐騙到柬埔寨的受害人亦越揭越多。根據受害人所言，詐騙集團主要成員都是中國人或台灣人，詐騙對象亦主要是中、台人士，而受害人被到騙柬埔寨後，會被送到緬甸的「KK園區」，是詐騙集團聚集之地。最近有台灣團體指出，泰國成為詐騙集團新目標，呼籲不要前往。另有香港網媒指，曾有港人被詐騙集團誘騙到泰國。

（全文完）