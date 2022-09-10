首爾聖水洞2022｜比弘大、明洞還值得去　7間文青治癒Cafe＋Dior法式限定店｜附地址＋交通

想到首爾，大家可能會立刻想起弘大、明洞等景點。疫情下，韓國的潮流已經與以往有所不同。聖水洞新進駐了不少文化和展覽空間例如LCDC Seoul，又有Camel Coffee、Nudake等打卡Cafe，成為近年韓國年輕人最愛的打卡和約會新地點！今年5月，國際品牌Dior更在聖水洞開設了為期2年的首爾期間限定概念店（Dior Seongsu），成為該區的新地標。小編下文為大家介紹聖水洞3大必逛景點和7間IG人氣打卡Cafe。

聖水洞成為近年韓國年輕人最愛的打卡和約會新地點。（IG＠junnyloved）

文青必去聖水洞

聖水洞位於建國大學（建大）商圈，昔日曾是工廠和製鞋廠的集散地。經過歲月洗禮，不少建築被翻新後引入了不同文藝商店和Cafe進駐，成為首爾新興的約會、打卡聖地之一，更有「文青必去聖水洞」的稱號。

👉🏻3大必逛新地點

👉🏻7間IG打卡Cafe

3大必逛新地點

【1】LCDC Seoul

【2】聖水聯邦（성수연방）

【3】Dior首爾期間限定概念店 (~2024年)（Dior Seongsu）

【1】LCDC Seoul－全新開幕複合文化空間

LCDC Seoul是聖水洞新開幕的複合文化空間，由韓國時裝品牌LE CONTE DES CONTES興建。建築物樓高4層，以簡約現代時尚風格設計為主，內裡具備咖啡店、飾品店、服裝店以以室內空間設計等複合文化空間，充滿時尚文化氣息，偶爾亦會有不同主題的限定概念Pop-up店。

大樓的1樓是一家以小型紀念品展覽作概念的Ephemera Cafe，展出品牌代表旅遊時收集到的郵票、車票及小型畫作，並售賣一些簡約日用品和文具等。2樓則是時裝品牌LE CONTE DES CONTES賣場，衣服偏向文青斯文風格。

3樓有一些藝術家的工作室以及售賣精緻手工飾品的小店。其中一家手工肥皂店Hanahzo（한아조）非常受韓國人歡迎。Hanahzo肥皂店售賣色彩繽紛、造型可愛的手工肥皂，想買獨特一點的手信不妨考慮！而最頂層的則是一間酒吧。

LCDC Seoul

地址：首爾城東區 聖水洞練武場17街 10｜서울 성동구 연무장17길 10

交通：地鐵2號線 聖水站 3號出口

手工肥皂店Hanahzo（한아조）

營業時間：12:00 – 20:00（逢星期一休息）

【2】聖水聯邦（성수연방）－書店＋餐館打卡able

聖水聯邦是一個由以前的化學工廠改建而成，很大的複合式文化空間。這裡集合了充滿不同風格的小品牌、書店和餐廳。聖水聯邦的店家包括有生活品牌Thingoo、Index Caramel，書店ARC.N.BOOK以及多間餐廳。而位於3樓的Cafe天上家屋，是一家人氣打卡咖啡廳兼文化空間。聖水聯邦會不定期舉辦文化活動，喜歡文化體驗的話可以留意聖水聯邦官方IG。

聖水聯邦（성수연방）

地址：首爾城東區 聖水洞2路 78｜서울 성동구 성수이로 78

交通：地鐵2號線 聖水站 3號出口

聖水洞的最新潮聖地，Dior首爾期間限定概念店。（韓國Dior官網）

【3】Dior首爾期間限定概念店 (~2024年)（Dior Seongsu）－如同置身小法國

最後要介紹的景點就是聖水洞的最新潮聖地，Dior首爾期間限定概念店，不購物都可以在這個「小巴黎」打卡！Dior首爾期間限定概念店（디올 성수 팝업스토어）的外觀致敬了巴黎蒙田大道30號的Dior本店，猶如一座劇院的外牆由特殊金屬網格所包覆而成，感覺非常壯麗宏偉。加上建築物周圍栽種了不同的植物，形成一個法式庭園，令你仿如罝身巴黎。

建築物周圍栽種了不同的植物，形成一個法式庭園。（韓國Dior官網）

概念店佈滿人氣手袋的Book Tote Room內，有一幅「手袋牆」，可以說是熱愛手袋女士的天堂。在這裡除了可以挑選經典、當季、限定的手袋，還提供個人化專屬訂製服務。此外，玻璃展示櫃亦展示了絲巾、運動鞋等不同Dior產品。Dior首爾限定店裡面還設有咖啡廳，讓你可以享受一下「貴婦生活」。注意，Dior首爾期間限定概念店2022年5月開幕，將營運2年至2024年。

除了可以挑選經典、當季、限定的手袋，還提供個人化專屬訂製服務。（韓國Dior官網）

Dior首爾期間限定概念店2022年5月開幕，將營運2年至2024年。（韓國Dior官網）

Dior首爾期間限定概念店（디올 성수 팝업스토어）

地址：首爾城東區 聖水洞練武場5街 7｜서울 성동구 연무장5길 7

交通：地鐵2號線 聖水站 4號出口

7間IG打卡Cafe

【1】大林倉庫 CO：LUMN （대림창고）

【2】Camel Coffee 7號店 （카멜커피7호점）

【3】Nudake 聖水店（누데이크성수）

【4】Frolla （프롤라）

【5】Cafe Onion 聖水 （어니언 성수）

【6】Takk（타크）

【7】Ramewe（래뮤）

大林倉庫是聖水洞的地標之一。（IG＠jeju1sang_）

【1】大林倉庫 CO：LUMN （대림창고）－紅磚牆Cafe空間感Max

90年代曾經是碾米廠的大林倉庫是聖水洞的地標之一（碾米是將稻穀加工成為精米的一種工藝）。2016年大林倉庫由建築師改造成Cafe。Cafe裡保留了水泥牆壁、紅磚牆、木頭擺設等裝修，一進門就會看到一個巨型木製工藝品。由於前身是倉庫的關係，裡面充滿空間感。除了用餐區，偌大空間內同時進行現代藝術展覽，喜歡感受韓國當地文化氣息的人不要錯過。

Cafe裡保留了水泥牆壁、紅磚牆、木頭擺設等裝修。（ellieluvjesus）

除了用餐區，偌大空間內同時進行現代藝術展覽。（ellieluvjesus）

2016年大林倉庫由建築師改造成Cafe。（IG＠jeju1sang_）

大林倉庫 CO：LUMN （대림창고）

地址：首爾城東區 聖水洞2路 78｜서울 성동구 성수이로 78

交通：地鐵2號線 聖水站 3號出口

營業時間：11:00 – 23:00

Camel品牌是現在韓國最火紅的cafe之一。（IG＠junnyloved）

【2】Camel Coffee 7號店 （카멜커피7호점）－復古裝修韓國最火cafe之一

Camel品牌是現在韓國最火紅的cafe之一。位於聖水洞的Camel 7號店坐落在首爾林中，有著突顯古樸復古魅力的裝修。Camel 7號店是一棟2層的建築物，走進庭院已經感受到強烈復古風，Cafe內所有裝修都以一種古老的啡色為主。小編溫馨提示大家，Camel的人氣真的超高，要有心理準備需時等候。

位於聖水洞的Camel 7號店有著突顯古樸復古魅力的裝修。（IG＠junnyloved）

Cafe內所有裝修都以一種古老的啡色為主。（IG＠junnyloved）

Camel 7號店是一棟2層的建築物，走進庭院已經感受到強烈復古風。（IG＠junnyloved）

小編溫馨提示大家，Camel的人氣真的超高，要有心理準備需時等候。（IG＠picchul_）

若大家來到可以試試店內的招牌「 Camel咖啡」（駝色咖啡），一杯5,500韓元（約32港元）。

Camel的招牌「 Camel咖啡」（駝色咖啡）。（IG＠nae2un）

Camel Coffee 7號店 카멜커피7호점

地址：首爾城東區 首爾林7街 4｜서울특별시 성동구 서울숲7길 4

交通：地鐵2號線 纛島站 8號出口

營業時間：11:00 – 21:00

Nudake聖水店是Nudake的第2家分店。（IG＠keemhm_）

【3】Nudake 聖水店（누데이크성수）－玩味藝術感cafe

Nudake聖水店是Nudake的第2家分店，這家分店的主題是<Museum of Nudake>。走進去就會看到充滿藝術感的擺設，好像去到另一個時空。Nudake的甜點都非常獨特、千奇百怪。例如有像石膏像般的麵包、迷你牛角酥，絕對是個與別不同的打卡！

走進去就會看到充滿藝術感的擺設，好像去到另一個時空。（IG＠keemhm_）

這家分店的主題是<Museum of Nudake>。（IG＠seongsu.mood）

石膏像般的麵包，每個12,000韓元（約70港元）。（IG＠hwangsooo_）

姆指大小的迷你牛角酥4個售價2,500韓元（約15港元）。（IG＠seongsu.mood_）

Nudake 누데이크성수

地址：首爾城東區 聖水洞2路 7街 26 1樓｜서울 성동구 성수이로7길 26 1층

交通：地鐵2號線 聖水站 4號出口

營業時間：11:00 – 22:00

Frolla的老闆是意大利人，曾在悉尼經營了15年咖啡廳。（IG＠today_dessert）

【4】Frolla （프롤라）－繽紛牆壁＋正宗意大利甜品

Frolla的老闆是意大利人，曾在悉尼經營了15年咖啡廳。在聖水洞的Frolla能吃到由意大利老闆親手沖製的正宗咖啡和意大利甜品，例如Espresoo Tiramisu，每杯5,000韓元（約30港元）。。店內裝修偏向歐美風，到處都是色彩繽紛的海報，加上玩味的玩具擺設，成為韓國人打卡必去！

到處都是色彩繽紛的海報。（IG＠frolla_seongsu）

店內裝修偏向歐美風。（IG＠frolla_seongsu）

在聖水洞的Frolla能吃到由意大利老闆親手沖製的Espresoo Tiramisu。（IG＠bibigcotton）

意大利甜品（5,500韓元，約32港元）。（IG＠today_dessert）

Frolla （프롤라）

地址：首爾城東區 練武場17街 5 1樓｜서울 성동구 연무장17길 5 1층

交通：地鐵2號線 聖水站 3號出口

營業時間：11:00 – 19:00 （逢星期一休息）

聖水站的Cafe Onion可以說是這區最具代表性的工業風Cafe。（IG＠yul.1104）

【5】Cafe Onion 聖水 （어니언 성수）－水泥牆面廢墟Cafe

多間工業風Cafe冒起前，聖水站的Cafe Onion可以說是這區最具代表性的工業風Cafe。Cafe Onion聖水分店又被稱為「廢墟Cafe」，這裡是由舊工廠重新改建，內部空間超寬敞，亦保留有40多年前的擺設、紅磚牆、水泥牆面等建築，任何一角都是打卡位置！

Cafe Onion聖水分店又被稱為廢墟Cafe。（IG＠nov.soames）

這裡是由舊工廠重新改建，內部空間超寬敞。（IG＠nov.soames）

Cafe Onion保留有40多年前的擺設、紅磚牆、水泥牆面等建築。（IG＠yul.1104）

而食物方面，小編推薦必試Onion Cafe的人氣雪花黃金麵包（팡도르 황금빵），每個5,000韓元（約30港元）！

Onion Cafe的甜品。（IG＠wooodd_）

Onion Cafe的人氣雪花黃金麵包每個5,000韓元（約30港元）。（IG＠bigsummr）

Cafe Onion 聖水 （어니언 성수）

地址：首爾城東區 峨嵯山路9街 8｜서울 성동구 아차산로9길 8

交通：地鐵2號線 聖水站 2號出口

營業時間：08:00 – 22:00

Chapter II Yard的外觀保留了工廠的工業風裝修。（IG＠takk_coffee）

【6】Takk（타크）－復古風吸引BTS親姐姐打卡

Takk於2022年全新開業，位於藝術空間Chapter II Yard的2樓。Chapter II Yard的外觀保留了工廠的工業風裝修，而Takk裡面亦帶給人一種獨有的工業情調。室內到處都有復古傢俱、畫作，充滿文化藝術氣息，連BTS成員J-Hope的親姐姐都曾經來過這裡打卡，各位文青記得bookmark！

室內到處都有復古傢俱、畫作，充滿文化藝術氣息。（IG＠kyujincho_studiotrouve）

Takk於2022年全新開業，位於藝術空間Chapter II Yard的2樓。（IG＠takk_coffee）

Takk裡面帶給人一種獨有的工業情調。（IG＠namu_bear）

Takk（타크）

地址：首爾城東區 首爾林4街 16 Chapter II Yard 2樓 202號｜서울 성동구 서울숲4길 16 챕터투야드 2층 202호

交通：地鐵2號線 纛島站 8號出口

營業時間：10:30 – 22:30

Ramewe於2022年7月開業。（IG＠sos_jeong）

【7】Ramewe（래뮤）－必點招牌芭菲

最後要介紹的這家Cafe不是打卡環境，而是打卡食物的Cafe。Ramewe於2022年7月開業，因非常精緻的甜品而變得出名。各款芭菲是Ramewe的招牌甜品，Ramewe會因應不同季節選取最當造的水果造成甜品，例如車厘子、水蜜桃等。色彩鮮艷的新鮮水果製成雪糕，加上脆脆的焦糖餅，光看照片已經賞心悅目。若大家累了不妨吃個甜品、休息一下。

Ramewe不是打卡環境，而是打卡食物的Cafe。（IG＠cafe_apostle）

Ramewe會因應不同季節選取最當造的水果造成甜品。圖為車厘子芭菲，售價為12,000韓元（約70港元）。（IG＠sos_jeong）

各款芭菲是Ramewe的招牌甜品。圖為粟米芭菲，售價為9,500韓元（約55港元）。（IG＠sos_jeong）

Ramewe（래뮤）

地址：首爾城東區 練武場街14 2樓｜서울특별시 성동구 연무장길 14 2층

交通：地鐵2號線 聖水站 4號出口

營業時間：12:00 – 20:00 (逢星期二休息)

（全文完）