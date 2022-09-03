2022首爾9間風呂溫泉酒店　明洞、江南都有最平$430　房內歎奢華私人浴池｜附交通方法

說到溫泉酒店，大家可能第一時間就會想起日本。你又知不知道原來近年韓國都開始流行和式酒店，而且不用去偏遠郊區，在市區就能找到，有幾家更位於旅遊勝地明洞、江南、以及往返仁川機場非常方便的首爾站！小編下文就為大家介紹9間在首爾的和式風呂酒店，有私人浴池，亦有像日本一樣的溫泉。讓你在市區遊覽、血拼之餘，回到酒店都能夠休息充電。

9間在首爾的和式風呂酒店，有私人浴池，亦有像日本一樣的溫泉。（IG＠paraspara_life）

首爾8間和式風呂酒店

【1】PATIO 7酒店

【2】首爾江南沃科酒店 （Voco Seoul Gangnam）

【3】UH suite 明洞 （UH Suite The Myeongdong）

【4】UH Suite首爾 (UH Suite The Seoul)

【5】The Leap

【6】Loft酒店 （Hotel Loft）

【7】首爾帕拉斯帕拉酒店&度假村（Paraspa Seoul）

【8】首爾中心輝盛坊國際公寓（Fraser Place Central Seoul Residence）

【9】首爾新羅酒店 （THE SHILLA Seoul ）

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PATIO 7酒店位於江南區林蔭道附近。（PATIO 7官網）

【1】PATIO 7酒店－人氣IG打卡風呂房

位於江南區林蔭道附近的PATIO 7酒店有109間客房，設有King、Twin、Studio等10種不同房型。 其中Hinokki Studio房型配有日式風呂，每晚195,000韓元（約1,142港元／4,385台幣）。這家酒店房間設計時尚，在韓國可是非常人氣，除了打卡，不少住客都說可以在繁忙的市中心享受悠閒的空間非常滿足。

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PATIO 7在韓國可是非常人氣！（IG＠i.am.zoo）

Hinokki Studio房型配有日式風呂。（PATIO 7官網）

PATIO 7客房內的牀墊、床上、浴室用品等全部都是環保產品，酒店設有休息室、餐廳、酒吧、公共洗衣房、屋頂游泳池等配套。普通Downtown King房型每晚95,000韓元（約556港元／2,136台幣），PATIO 7酒店採取「No Concierge，No room service」，以自助登記系統Check-in，推薦想要安靜享受屬於自己的酒店度假的人們使用！

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除了打卡，不少住客都說可以在繁忙的市中心享受悠閒的空間非常滿足。（IG＠_____.ka0ri._____）

PATIO 7酒店 （파티오세븐호텔）

地址：首爾市江南區 論峴路 736 ｜서울특별시 강남구 논현로 736

交通：7號線 鶴洞站 8號出口

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首爾江南沃科酒店2022年4月24日於新沙全新開業。（Voco Seoul Gangnam官網）

【2】首爾江南沃科酒店 （Voco Seoul Gangnam）－日式風呂

同樣位於江南區的首爾江南沃科酒店 （Voco Seoul Gangnam） ，2022年4月24日於新沙全新開業，從酒店步行約7至10分鐘便可到達新沙林蔭大道。酒店設有12款房型，最普通的房型Single Bed Deluxe，含早餐價格為219,000韓元（約1,280港元／4,940台幣）。

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Premier One King Bed with Hinoki的房型設有一個日式風呂。（Voco Seoul Gangnam官網）

如果你喜歡浸浴的話，另外亦可選擇Suite Luxury Bath View房型。（Voco Seoul Gangnam官網）

從酒店步行約7至10分鐘便可到達新沙林蔭大道。（Voco Seoul Gangnam官網）

Premier One King Bed with Hinoki的房型，除了有一個站立式浴間外，同時設有一個日式風呂，大家可以一邊飲酒吃小食，一邊浸浴。如果你喜歡浸浴的話，另外亦可選擇Suite Luxury Bath View房型，43平方米的房間內除了有King Size雙人床，亦備有一個白色圓形浴缸，含早餐價格為419,000韓元（約2,512港元／台幣）。

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房間內除了有King Size雙人床，亦備有一個白色圓形浴缸。（Voco Seoul Gangnam官網）

Voco Seoul Gangnam（보코 서울 강남）

地址：首爾市 江南區 島山大路 144｜서울 강남구 도산대로 144

交通：3號線 新沙站 1號出口

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【3】UH suite 明洞 （UH Suite The Myeongdong）－ 和風新酒店

開電視節目《重新出發》韓國篇中，主持人金Ling帶大家參觀了一家位於明洞購物大街的新精品酒店UH suite。 UH suite 明洞店於2021年12月才完成翻新重新開業，曾經的青年旅舍搖身一變，成為一間充滿和風味道的酒店。

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UH suite 明洞店於2021年12月才完成翻新重新開。（Agoda官網）

每間房入面都設有一個大理石浴池，供客人享受私人Spa。（UH suite 明洞官網）

酒店最特別之處，就是每間房入面都設有一個大理石浴池，供客人享受私人Spa，木系色調設計配上韓國傳統茶具、零食等，令人感覺非常和諧。酒店分為二人房、四人房、普通六人房，價錢由1000至4000港元不等。而六人以上，又想浸浴的話亦可選擇家庭房。家庭房設有3間房間、廚房、客廳等，當然少不了私人浴池。

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開電視節目《重新出發》韓國篇中，主持人金Ling帶大家參觀明洞UH suite。（＠lingchengg）



UH suite 明洞店 （유에이치스위트 더 명동）

地址：首爾市 中區 明洞8街 47號｜서울 중구 명동8가길 47

交通：4號線 明洞站 10號出口

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【4】UH Suite首爾 (UH Suite The Seoul)－落地玻璃望首爾夜景

位於首爾站的UH Suite首爾站與明洞店屬於同一集團，但在房型上有些不同。UH Suite首爾只有6人套房和4人家庭套房（Family Twin Spa）2種房型。套房只有淋浴間，而家庭套房則有私人浴池。相比位於熱鬧明洞的分店，首爾站分店的2種房型都有一大塊落地玻璃可以望到首爾市區夜景。

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家庭套房有私人浴池。（UH Suite首爾官網）

首爾站分店的2種房型都有一大塊落地玻璃可以望到首爾市區夜景。（UH Suite首爾官網）

UH Suite首爾站（유에이치스위트 더 서울）

地址：首爾市 中區 草裏峙路 211｜서울 중구 만리재로 211

交通：1／4號線 首爾站 15號出口

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The Leap是2022年7月新開的酒店（The Leap官網）

【5】The Leap － 江南SPA Room

The Leap是2022年7月新開的酒店，由韓國最大住宿企業Yanolja的子公司與UH Suite合作打造。酒店共有7層，以90% SPA Room為概念，分為2人房和4人房，2人房一晚最優惠價為230,000韓元（約1,340港元／5,180台幣）。

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The Leap以90% SPA Room為概念（IG＠jeongyoojung）

所有房間設計使用簡單的白色，令人感到非常舒服。（IG＠hnd2003）

所有房間設計使用簡單的白色，令人感到非常舒服。酒店每間房間內都設有和式茶具和浴池，相比 UH Suite，The Leap的位置比較接近江南，喜歡江南的朋友可選擇這裡。

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酒店每間房間內都設有和式茶具和浴池。（IG＠adorehyo）

The Leap（더리프 서울 사당역 호텔）

地址：首爾市 冠岳區 南峴1街 66 3樓｜서울 관악구 남현1길 66 3층

交通：2／4號線 舍堂站 5號出口

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Loft酒店位於永登浦的堂山區，地鐵坐2個站就到弘大。（Hotel Loft官網）

【6】Loft酒店 －（Hotel Loft）

Loft酒店位於永登浦的堂山區，地鐵坐2個站就到弘大。酒店設有10種不同房型，不少入住過的客人都大讚Loft酒店充滿歐式味道，酒店從外觀開始就富有時尚設計感，餐廳亦充滿歐洲復古感。

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不少入住過的客人都大讚Loft酒店充滿歐式味道。（Hotel Loft官網）

有浴池的套房每晚665港元。（Hotel Loft官網）

若選擇套房或Pent別墅這2種房型的話，就可享用房間內的按摩浴池。（Hotel Loft官網）

一進房門，除了床和傢俬，你會看到開放式浴缸，同時亦有淋浴間。若選擇套房或Pent別墅這2種房型的話，就可享用房間內的按摩浴池。雖然沒有按摩浴池，最普通的2人房每房都設有白色圓形浴缸。使用Agoda預訂，早鳥優惠普通2人房每晚432港元，而有浴池的套房每晚665港元。

除了床和傢俬，你會看到開放式浴缸，同時亦有淋浴間。（Hotel Loft官網）

酒店從外觀開始就富有時尚設計感，餐廳亦充滿歐洲復古感。（Hotel Loft官網）

Loft酒店 （호텔 로프트）

地址：首爾市 永登浦區 仙遊洞 2路 72｜서울 영등포구 선유동 2로 72

交通：地鐵2／9號線 堂山站 12號出口

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Paraspa Seoul位於首爾江北區，比較遠離市區。（Paraspa Seoul官網）

【7】首爾帕拉斯帕拉酒店&度假村（Paraspa Seoul）－浸浴望山景

Paraspa Seoul位於首爾江北區，比較遠離市區，吸引不少韓國本地人到那裡度假。入住一般小屋房型（Cabin Junior）連早餐每晚由405,400韓元起（約2,370港元／9,240台幣），所有客人都可以享用酒店內的溫泉和位於酒店頂層的風呂式浴池。

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尊貴木材套房（Premer Timber Suite）房型中有一個和式浴池。（Paraspa Seoul官網）

所有客人都可以享用酒店內的溫泉和位於酒店頂層的風呂式浴池。（Paraspa Seoul官網）

若不太喜歡共用浴池或嫌浸不夠，可選擇入住尊貴木材套房（Premer Timber Suite），這種房型中都有一個和式浴池，浸浴期間可望到外面山景，好不寫意。尊貴木材套房不包早餐價格每晚687,500韓元起（約4,020港元／15,500台幣）。

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可望到壯麗山景。（Paraspa Seoul官網）

首爾帕拉斯帕拉酒店&度假村（파라스파라）

地址：首爾江北區 三養路 689｜서울 강북구 삼양로 689

交通：地鐵牛耳新設線 北漢山牛耳站 2號出口

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Fraser Place為輝盛國際集團旗下的品牌，鄰近明洞商圈。（首爾中心輝盛坊國際公寓官網）

【8】首爾中心輝盛坊國際公寓（Fraser Place Central Seoul Residence）－多款日式溫泉

最後介紹2間雖然沒有房內私人浴池，但是亦有室內溫泉桑拿的酒店！Fraser Place為輝盛國際集團旗下的品牌，位於首爾市中心，鄰近明洞商圈。酒店有271間房間，小編認為這家酒店很適合和家人一起享受度假，房間內擁有廚房、洗衣機等設備，而且房間偏寬敞，給你一種「家的感覺」。

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所有住客都可以免費使用游泳池、兒童遊樂場、桌球設施等，連桑拿浴也是免費的。（首爾中心輝盛坊國際公寓官網）

是難得的市區溫泉酒店好選擇。（首爾中心輝盛坊國際公寓官網）

所有住客都可以免費使用游泳池、兒童遊樂場、桌球設施等，連桑拿浴也是免費的。而桑拿浴亦有幾款，有點像日式溫泉，是難得的市區溫泉酒店好選擇，喜歡桑拿浴的可以考慮！

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房間偏寬敞，給你一種「家的感覺」。（首爾中心輝盛坊國際公寓官網）

首爾中心輝盛坊國際公寓（프레이저플레이스 센트럴）

地址：首爾市 中區 統一路 78 ｜서울특별시 중구 통일로 78

交通：地鐵1／2號線 市廳站 10號出口

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首爾新羅酒店由三星集團主理，是韓國唯一一家入選2019年世界500大酒店的酒店。（新羅酒店官網）

【9】首爾新羅酒店 （THE SHILLA Seoul ）－室內、外溫泉風呂

首爾新羅酒店由三星集團主理，前身為韓國政府用於接待例如國家元首、總理等VIP的酒店，是韓國唯一一家入選2019年世界500大酒店的酒店，更有多名知名藝人在此舉行過婚禮。酒店聳立在半山上，外觀非常氣派，設有標準客房、高級套房、韓式套房等11種房型，房間的空間非常大，設有浴缸和淋浴間，住客可望著南山塔浸浴。標準客房1晚330,000韓元起（約1,930港元／7,440台幣）

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室外溫泉風呂。（新羅酒店官網）

室內溫泉風呂。（新羅酒店官網）

新羅酒店的泳池大得就像一座別墅一樣，有室外和室內泳池，而溫泉風呂亦分成室內和室外，任君選擇，小編認為在室外的風呂看著夜景，真的是雙重享受。由於酒店位於山上，從酒店泳池可以高居高臨下望到首爾夜景。此外，酒店提供免費接駁巴士到明洞和東大門，方便大家購物。

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新羅酒店的泳池大得就像一座別墅一樣。（新羅酒店官網）

首爾新羅酒店（서울신라호텔）

地址：首爾市 中區 東湖路249｜서울 중구 동호로 249

交通：地鐵3號線 東國大學站 5號出口

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（全文完）