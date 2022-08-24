Summer Girls｜開電視水著選美5大才女　翻版劉心悠英國法律系畢業　培生擂台女拳手身材fit爆

免費電視77台（香港開電視）最新選美節目《Summer Girls》以水著為主題，請來15位「樣靚身材正」的女生玩遊戲接受挑戰，最後選出美貌與口材並重的螢幕新面孔，打造成為新一代「女神」。《有線娛樂》率先為大家介紹5位內外兼備的才女，即看下文。

香港開電視最新選美節目《Summer Girls》。（開電視FB）

【1】樂翊榆（Annalise）

被網民稱為「翻版劉心悠」的28歲樂翊榆（Annalise），是化學博士K Kwong契女，亦是英國大學法律系畢業生，擁超高學歷。Annalise表示林作和麥明詩都是她的Role Model，兩人雖然就讀法律，但沒有任職律師。Annalise認為現時流行Slasher，如果自己有一定知名度，就可以拓展更多門路，不用四處賣廣告找客戶。現時，Annalise除了創立投資移民公司，幫助初創公司外，還擔任催眠治療師，認真多才多藝。

「翻版劉心悠」樂翊榆。（Annalise IG）

「翻版劉心悠」樂翊榆。（Annalise IG）

【2】李雯（Milky）

27歲的李雯（Milky）是一名跳舞老師，主要教中國舞、現代舞和爵士舞。演藝學院畢業的Milky，過往參與過不少舞蹈加話劇元素的舞台作品，熱愛演戲的她表示，希望可以向演員或唱跳方面發展，自覺才藝是自己優勝的地方。

跳舞老師李雯。（Milky IG）

跳舞老師李雯。（Milky IG）

【3】陳思穎（Michelle）

30歲的陳思穎（Michelle）早23歲時，就結婚生女成為人母，但身材Fit爆的她，完全看不出已育有一名7歲女兒。Michelle表示一直在Gym Room接受訓練，即將會成為私人教練，除了可幫助別人擁有更健康的體態外，自己也學到如何用正確姿勢鍛鍊，完全沒壞處。Michelle又指現時市場上，女性健身教練相對較少，因此也比較吃香。

健身教練陳思穎。（Michelle IG）

健身教練陳思穎。（Michelle IG）

【4】譚泳銚（Annabelle）

24歲的譚泳銚（Annabelle）小學時期已是田徑隊成員，長大後繼續發揮運動細胞，成為飛鏢手。Annabelle分享道，飛鏢很講求注意力和集中力，雖然它屬於一種靜態運動，但所需的心理因素很多，對未來玩水上活動很有幫助。Annabelle希望自己順利加入娛樂圈，並修讀演藝班，增進自己成為演員。

飛鏢手譚泳銚。（Annabelle IG）

飛鏢手譚泳銚。（Annabelle IG）

【5】張育玲（Kathy）

32歲的張育玲（Kathy）是年紀最大的參賽者，Kathy曾參與過ViuTV選美真人騷《造美人》，成功奪得第六名佳績，同年又擔任「培生擂台：無敵盃」女子拳擊表演賽的參賽者，十分犀利。Kathy認為年齡不會影響比賽，有自信就足夠，希望將來可以有機會接觸主持工作，從事需要口才的職業。

拳擊手張育玲。（Kathy）

拳擊手張育玲。（Kathy）

《Summer Girls 2022》

播出日期︰2022年9月25日（星期日）

播出時間︰晚上9點至11點

播出頻道︰開電視77台

（全文完）