馬鞍襲港｜杏花村遭水淹、塌樹無阻返工、10層高巨浪拍打海怡半島　打風10大名場面重溫

強烈熱帶風暴「馬鞍」來勢洶洶，天文台已預告考慮今日傍晚會考慮改發8號風球。歷年不少颱風襲港期間都造成破壞，如2017年的10號風球「天鴿」、2018年威力強勁的「山竹」等。雖然天災無情，一眾打工仔颱風過後上班亦可能會遇上困難，但亦有人苦中作樂，將颱風襲港期間的照片進行二次創作、又稱讚香港人再混亂仍守秩序，非常團結，一齊重溫香港打風10大名場面！

「山竹」襲港期間，多區出現水浸。（網上圖片）

打風10大名場面

【1】水淹杏花村

「山竹」襲港期間，強風加上天文大潮，令多區出現水浸。其中杏花村受到豪雨衝擊，水浸嚴重程度大到令多座停水停電。

杏花村受到豪雨衝擊。（網上圖片）

水浸嚴重程度大到令多座停水停電。（網上圖片）

【2】「天鴿」淹沒停車場

位於杏花邨俱樂部旁的地下停車場入口高1.9米，但天鴿造成的水浸，令停車場幾乎淹沒，近40輛車浸壞，車主損失慘重。

杏花邨俱樂部旁的一個地下停車場入口1.9米，被1.8米高的水浸至幾乎不見頂。（網上圖片）

【3】大廈逾百道玻璃窗遭吹爛

颱風「山竹」吹襲下，紅磡海濱廣場二期逾百道玻璃窗遭吹爛，被吹爛的玻璃事後用木板圍封。

颱風「山竹」吹襲下，紅磡海濱廣場二期逾百道玻璃窗遭吹爛。（網上圖片）

紅磡海濱廣場二期（網上圖片）

【4】大量垃圾被沖上岸

「山竹」造成的巨浪曾將大量發泡膠和垃圾被沖上陸地，引起市民對環境保護的關注。

「山竹」造成的巨浪曾將大量發泡膠和垃圾被沖上陸地。（網上圖片）

【5】大圍站單軌雙線行車

「山竹」襲港引致的塌樹嚴重影響道路交通，港鐵東鐵綫亦因此受到影響。紅磡至沙田段僅提供有限度服務，中轉站大圍更實行單軌雙線行車，導致大量乘客迫滿同一月台候車。

「山竹」襲港引致的塌樹嚴重影響道路交通。（網上圖片）

大圍實行單軌雙線行車，導致大量乘客迫滿同一月台候車。（網上圖片）

【6】再亂都守秩序

除了當時港鐵大圍站迫滿打工仔外，沙田站亦擠滿等候巴士的人群，不少網民大讚香港人在混亂情況下依然有秩序等候。

沙田站擠滿等候巴士的人群。（網上圖片）

【7】熱愛返工的香港人

不論環境多糟，都難阻香港人堅持上班的決心！「山竹」遠離香港後，網上曾瘋傳一張照片。照片中一名身穿白裇衫、背着黑背包的男子站在路中，前方是看不見盡頭、被塌樹攔住的路。他無奈的背影彷彿在訴說「我好想返工」。

他無奈的背影彷彿在訴說「我好想返工」。（網上圖片）

照片引起大量網民二次創作。

網民二次創作成香港打工仔主演的電影。（FB群組「大埔 Taipo」圖片）

網民二次創作更重現侏羅紀時代。（FB群組「大埔 Taipo」圖片）

【8】10層樓之高巨浪

颱風「山竹」威力強勁，當時有人拍到位於香港仔的海怡半島被巨浪衝擊，巨浪沖上岸時達9、10層樓之高。

香港仔海怡半島被巨浪衝擊，巨浪沖上岸時達9、10層樓之高。（網上圖片）

【9】警員手動鋸樹

2018年「山竹」襲港期間造成多區塌樹，「山竹」遠離香港後留下大堆善後工作。當時有網民於Facebook群組上載一張，警員於馬路中以線鋸「手動鋸樹」的相片，並批評他浪費力氣和時間，質疑警員為何不用電鋸，引起熱議。

警員於馬路中以線鋸「手動鋸樹」。（FB組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

【10】情人橋變碎片

石澳向來是香港的遊客熱點之一，2018年「山竹」吹襲本港時，地標藍色「情人橋」不幸遭破壞斷裂，直至2021年修復好重新開放。

石澳地標藍色「情人橋」。（網上圖片）

2018年「山竹」吹襲本港時，地標藍色「情人橋」不幸遭破壞斷裂。（網上圖片）

（全文完）