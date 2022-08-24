馬鞍襲港｜香港傍晚或掛8號風球　天文台公開風球「真實」樣貌　3號波原來重量十足

熱帶氣旋「馬鞍」來勢洶洶，天文台估計颱風明早（25日）會最接近香港，風勢將進一步增強，因此今日（24日）傍晚會考慮掛上8號風球。「掛風球」我們就聽得多，但到底風球真正樣子是怎樣？天文台早前在YouTube上載了不少氣象冷知識影片，為大家公開風球「真實」樣貌。

3號風球重量達25公斤

天文台前總科學助理屈錦城分享，1977年時，3號風球的體積是1.2米長，1.2米闊，１.5米高，重量約25公斤。早前，風球是需要用人手掛上去，後來就轉為用電。六、七十年代期間，全香港共有42個信號站掛風球，後來逐步減少，到2002年1月1日，最後一個在長洲的信號站正式關閉。

3號風球真實「樣貌」。（天文台YouTube）

人手掛風球。（天文台YouTube）

9號風球最初由鐵打造

天文台前總科學助理繆亮邦表示，當時他們接到通知後，就會將風球放在外面，然後人手絞上信號站，待風球固定好，再鎖實它。天文台前高級學術主任謝偉明指，起初9號風球是用鐵造，所以較重，後來為了輕便和安全，就改用帆布去製造。

風球用人手絞上信號站。（天文台YouTube）

9號風球前身是鐵造。（天文台YouTube）

颱風信號燈由三色組合而成

謝偉明續指，颱風信號燈由紅白綠三色組合而成，風球會掛在桅桿接近頂部的位置，而在最高部分就有三盞燈，目的是讓漁民回來時，遠遠望到燈號就知道目前懸掛甚麼風球。2002年，由於長洲的信號站正式關閉，因此三色信號燈也接著取消，同時，天文台不再使用「掛風球」字眼，改用「發出熱帶氣旋警告信號」。

颱風信號燈由三色組合而成。（天文台YouTube）

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