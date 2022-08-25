娛樂圈5大黃金盛女　容祖兒、胡定欣認渴望男人　劉心悠被指「緋聞絕緣體」

日前，容祖兒（Joey）在內地真人騷《牧野家族》中，表示下輩子想做個負責任的男人，為家庭付出。嘉賓王子文問到Joey：「甚麼事男生才能實現，女生做不了？」Joey分享一次家中著火的經歷，坦言渴望有男人為自己冷靜處理事情：「有一個人吧，就是多一個人可以商量。我的能力只能夠在舞台上面，因為我這二十年都在舞台上面，我能夠懂得怎麼應變，但是我在生活上面，我真的需要一個人去一起合作。」其實除了Joey外，圈中有不少黃金盛女單身多年仍未遇上Mr.Right，下文即為你盤點5個。

容祖兒曾遇火災渴望家中有男人。（《牧野家族》截圖）

容祖兒認渴望男人。（容祖兒FB）

【1】容祖兒

樂壇天后容祖兒歌影視三棲成績輝煌，即使近年將工作重心轉移大陸，但香港人氣仍沒有下降。早前Joey推出的跨年歌曲《東京人壽》勇奪五台雙周冠軍，受歡迎程度無容置疑，可惜事業得意，感情失意，已經年屆42歲的她，2012年曾與歌手劉浩龍拍拖，但戀情只維持5年就各行各路。近年，有傳Joey戀上老闆楊受成幼子楊政龍，但兩人很快澄清只是朋友關係，至今Joey仍然單身，成為圈中數一數二的黃金盛女。

樂壇天后容祖兒歌影視三棲成績輝煌。（容祖兒FB）

【2】唐詩詠

被網民稱為「最佳女朋友」的唐詩詠是TVB近年力捧的當家花旦，自從2017年首奪視后後，就站穩多套電影劇女主角之位，十分高產。不過，唐詩詠在愛情方面一直未有着落，入行至今除了曾公開承認三段戀情，包括余文樂、崔健邦、洪永城外，就再沒有任何消息，踏入41歲的唐詩詠現時專注工作。

唐詩詠現時專注工作。（唐詩詠FB）

【3】佘詩曼

47歲的佘詩曼自入行以來，事業一直平步青雲，在娘家TVB演出過不少深入民心的劇集，包括《宮心計》、《金枝慾孽》等，而近年主要在大陸發展的她，憑著《延禧攻略》中嫻妃一角再度爆紅，登上事業高峰。多年來，阿佘曾與吳卓羲、張智霖、鄭嘉穎等男星傳過緋聞，又自爆過有10位前度，可是位位最後都無疾而終，但阿佘表示仍會相信愛情，不會為結婚而結婚。

佘詩曼自爆過有10位前度。（佘詩曼FB）

【4】胡定欣

出道多年的胡定欣一直效力娘家TVB，從初期跑龍套，到默默耕耘至連續兩年奪視后，實在不容易。但事業得意的胡定欣，在感情路上一直崎嶇不平，自從2016年與音樂人男友分手後，就一直維持單身，連有「金牌媒人」之稱的Bob都表示「下一個我一定要搞掂胡定欣」，而胡定欣早前在陳敏之YouTube頻道就直認「寧要結婚不要視后」。

胡定欣承認寧要結婚不要視后。（胡定欣FB）

【5】劉心悠

近年成功涉獵電影、電視劇範圍的劉心悠成功塑造一身打女形象，十分健康。可是，日前劉心悠卻被網民笑指是「緋聞絕緣體」，皆因她入行多年從未承認過任何戀情，亦未覓得如意郎君，是圈中數一數二的清泉。

劉心悠成功塑造一身打女形象。（劉心悠FB）

（全文完）