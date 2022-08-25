一線搜查｜政府牙科診所睇街症　改新制無通知　凌晨12點派籌長者叫苦

政府牙醫診所「睇街症」出名要排長龍，求診市民往往半夜開始排隊，等候早上診所開門。然而，近日部份診所在沒有通知情況下改行派籌新制，變成凌晨12時派籌。新制令以長者為主的求診市民帶來連串不便，免費電視77台節目《一線搜查》採訪隊早前到現場直擊，有長者氣憤地說：「咁樣做真係蝦（欺負）老人家……係咪覺得老人家生命太長？」

半夜起白等至早上的求診市民包圍高級牙科醫生劉滿明表達不滿。（開電視節目《一線搜查》截圖）

行新制無通知 求診市民鼓譟

政府牙科診所長年都是排隊登記等「睇症」，由於僧多粥少，求診市民往往半夜凌晨兩、三點就要到診所外輪候，等待早上約8時45分門始登記睇症。然而，最近有牙科診所改變「傳統」，在沒有任何通知情況下，轉為凌晨12時起派籌，令大批市民呆等到早上，才知道轉了新制。

《一線搜查》採訪隊到荃灣牙科診所外，直擊數十名「白等」的市民鼓躁，有人說：「我半夜兩點嚟排隊呀大佬，淋咗三場雨啦……離晒譜！都冇通告！」荃灣牙科診所高級牙科醫生劉滿明出來解畫，他說：「我就覺得我哋應該要公布，但始終有憂慮，公布即係鼓勵咗人哋12點前個個要嚟晒。」

衞生署回覆《一線搜查》表示，荃灣牙科診所正試行「初步登記」安排，堅尼地城和元朗牙科診所亦正試用此派籌方式，對當日受影響市民深表歉意。

黃婆婆對於牙科診所新制非常「勞氣」。（開電視節目《一線搜查》截圖）

婆婆：係咪覺得老人家生命太長？

早上白等了一場，為了「睇牙」，求診者只好改傍晚再到診所外開始排隊。新制下，他們排隊時間不比先到先得做法短，而且凌晨12時即使拿到了籌，隨時錯過了尾班車回家。採訪隊拍攝當天，診所便接近凌晨12時半才派籌。最後，成功取籌的市民，最早的一位早上9時前便要回到牙科診所見醫生。換言之，半夜回到家後只能睡數小時，便又要出門。

黃婆婆於下午6時到診所外露天地方排隊，排到凌晨12時，至少排了6小時。她氣憤地說：「咁樣做真係蝦（欺負）老人家……係咪覺得老人家生命太長？」

荃灣牙科診所每周只有兩日提供「街症」服務，各42個籌。（開電視節目《一線搜查》截圖）

政府牙醫空缺率高

市民「睇牙難」問題非一朝一夕，不過近年似乎難上加難。衛生署牙醫空缺率由2019至2020年的2.8%，增加至現時的15.7%。牙醫學會會長王志偉認為，公共牙醫服務不足是短期問題，有多重因素造成。首先是由於疫情影響，積壓了個案，其次是政府牙醫人手短缺，一方面有移民潮，另一方面是退休潮。他解釋，首屆香港大學牙醫學科畢業生於1985年畢業，政府聘用了首數屆畢業生做牙醫，他們現時都超過60歲，正值退休期。

老人科專科醫生佘達明則認為是醫療大方針出錯，「政府擺晒資源去醫『病尾』，而冇擺資源去醫『病頭』」。他解釋，政府資源主要集中在醫院，忽視普通科門診和牙醫門診。他認為要市民健康好，平時監察和預防，比起後期治療更為重要。

有居泰國港人分享提防求職陷阱貼士。（開電視節目《一線搜查》截圖）

居泰國港人分享防騙心得

近月東南亞詐騙成為港人關注議題，現居泰國港人何家棋接受《一線搜查》訪問，分享求職防騙貼士，指出如果是正規泰國公司，招聘時肯定需要網絡面試，如獲聘用會發出文件，讓受聘港人到駐香港泰國領事館申請90日居留簽證。說到有人聲稱在泰國旅遊時被拐走，他質疑可信性，詳情即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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