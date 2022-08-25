阿嬌鍾欣潼瘦到得100磅　網民「街頭捕獲」零死角靚樣曝光　41歲被讚似20歲少女

藝人鍾欣潼（阿嬌）去年曾因身形暴漲，肥到無頸而受到網民關注。阿嬌早前參加內地真人騷《乘風破浪》，減肥成功，瘦到100磅，回到巔峰狀態。近日，有路人在街頭捕獲阿嬌，曝光了零修圖、無濾鏡的照片，不少網民大讚阿嬌360度零死角，更驚呼不相信她已經41歲。

有路人在街頭捕獲阿嬌。（小紅書）

阿嬌被網民捕獲 網上瘋傳靚樣

41歲的阿嬌憑內地真人騷《乘風破浪》人氣再升。近日她與台灣男星汪東城在雲南大理拍攝新節目《星星的約定》，化身一日店長，在街邊擺攤檔賣DIY手工製品，吸引大批路人圍觀，被人「任影唔嬲」。網上有不少阿嬌被「野生捕獲」的零修飾相片，身穿黃色小背心配牛仔短褲的她，四肢纖細、臉蛋變成瓜子臉，充滿少女味。

阿嬌在街邊擺攤檔賣DIY手工製品。（微博）

大批路人圍觀，阿嬌被人「任影唔嬲」。（微博）

網民大讚阿嬌360度零死角

網民表示阿嬌今次減肥成果驚人，不止臉蛋，就連原本粗壯難減的小腿，都變得非常纖幼，整個人看起來瘦了一圈。又大讚她360度零死角，「這是原相機的盛世美顏」、「不相信她是41歲的人」、「說是20歲少女我也信」、「看起來好瘦啊」、「阿嬌真人太美了」。

阿嬌手腳纖幼，整個人看起來瘦了一圈。（微博）

網民表示「不相信她是41歲的人」。（微博）

阿嬌減肥餐單大公開

阿嬌曾透露，自己早在年初已開始落力減肥。她大方分享其減肥方法，指自己全靠運動和「5天排濕毒營養湯減肥法」修身。「5天排濕毒營養湯減肥法」需要連續5日飲肉湯（雞、海鮮或豬煲成的湯水），同時每天最少食3個蛋白，並遵守多菜少肉的原則。另外，除了戒甜及酒之外，瓜類、筍類、豆製品等亦一律禁食。而阿嬌亦會以紫薯代替白飯，因為紫薯含豐富纖維素，既飽肚，又能促進腸道蠕動。

阿嬌去年曾因身形暴漲，肥到無頸而受到網民關注。（《怦然心動20歲》截圖）

阿嬌日前公開自己的體重。（微博）

阿嬌早在年初已開始落力減肥。（微博）

全靠運動和「5天排濕毒營養湯減肥法」修身。（微博）

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