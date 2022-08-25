4歲男童經常腳痛　醫生多次誤診肌肉拉傷　母堅持檢查揭最兇惡病症

不要輕視小病小痛！英國一名4歲男童經常抱怨自己腳痛，媽媽曾帶他多次求醫，惟醫生只稱肌肉拉傷。後來男童連行路也出現困難，其母直覺事情不對勁，堅持讓兒子進行詳細檢查，最後發現患上癌症，一種名為兒童神經母細胞腫瘤，而且已到第4期。

一名4歲男童經常抱怨自己腳痛。（freepik）

4歲童腳痛 難以走路

根據《每日星報》報道，4歲男童休伊（Huey Stairs）曾多次向媽媽透露自己雙腳感到痛楚，但屢次求醫都被診斷為肌肉拉傷，並無大礙。休伊的情況不但未見好轉，更開始行動緩慢，甚至不能正常走路。36歲的媽媽認為兒子並非肌肉拉傷如此簡單，直覺「兒子可能遭遇到嚴重的麻煩」。

媽媽認為兒子並非肌肉拉傷如此簡單。（dailystar）

驚揭患癌第4期

於是媽媽再次帶兒子求醫，今次媽媽拒絕離開醫院，並要求院方為兒子進行詳細的全身檢查，最終揭發兒子患上兒童神經母細胞腫瘤，並已達到癌症第四期。醫生認為休伊的癌症初發於腎臟，並已擴散到他的淋巴結和骨骼，估計最少要接受18個月的抗癌治療，過程相當艱辛。

媽媽要求院方為兒子進行詳細的全身檢查。（dailystar）

最終揭發兒子患上兒童神經母細胞腫瘤。（dailystar）

休伊媽媽為此感到十分心痛，同時亦藉此以自身經歷向各位父母呼籲，「如果你覺得孩子有甚麼不對勁的地方，就努力去找出原因吧！我本來都可以以為他只是肌肉拉傷而放棄。」

神經母細胞瘤症狀

據本港兒童癌病基金資料顯示，神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一，源自未分化的交感神經節細胞，因此在有胚胎性交感神經節細胞的部位，都可能出現原發性腫瘤。這些腫瘤大部分在腹部的腎上腺起源，也有在頸及盆腔等部位生長。腫瘤生長迅速，可能在早期已經擴散，大約一半的患者是在兩歲前發病。

神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一。（freepik）

由於神經母細胞瘤生長迅速，常在早期擴散而且原發部位有多種，因此患者呈現的症狀因人而異。一般常見的症狀有生長遲緩、厭食、發燒、面色蒼白等；少數患者會出現腹瀉、高血壓及多汗等症狀。

（全文完）