周杰倫1.7億複式豪宅曝光　頂層觀景台360度俯瞰全台北　9,500呎大到可以建「城堡」

日前，台灣天王周杰倫（周董）在社交平台Instagram發帖分享家中豪宅，並留言：「Home」。相中可見客廳面積闊落，以米色及木色系為主，配上兩邊落地大玻璃設計，既時尚又有格調，連好友陳建州 （黑人） 也留言大讚：「舒服」。

周杰倫IG晒豪宅。（jaychou＠IG）

意大利設計師操刀打造豪宅

周董與老婆昆凌結婚後，就搬到台北十大豪宅之一的「和平大苑」頂樓複式單位居住。據知當時周董以6.6億新台幣（約1.76億港元）購入，單位面積逾9,500呎，而大廳更請來意大利設計師Lorenzo Tondelli親自操刀，認真架勢！

意大利設計師操刀打造。（jaychou＠IG）

和平大苑頂樓複式單位。（昆凌IG）

為愛女打造粉紅公主城堡

周董與昆凌結婚6年，育有一對仔女，分別是仔仔小周周（Hathaway）和女女小小周（Romeo）。出名愛女的周董曾在IG留言表示：「我為家裡小公主打造了粉紅色城堡，但為甚麼是粉紅色呢？因為我也喜歡。」圖中可見粉紅公主城堡貼滿英文單字，可以寓學習於玩樂，而且還有超大窗口欣賞日落美景，十分惹人羨慕。

粉紅色城堡。（jaychou＠IG）

超大遊戲區（jaychou＠IG）

360度觀景台俯瞰全台北

要數周董豪宅最吸睛的位置，相信就是自家360度零死角空中花園，坐在上面可將台北市景色盡收眼底。周董曾邀過五月天阿信及怪獸到家暢談音樂，又請來多位好友到家相聚，可見花園空間廣闊，即使多人聚會也不擠迫。

零死角空中花園。（jaychou＠IG）

零死角空中花園。（jaychou＠IG）

五月天阿信、怪獸。（jaychou＠IG）

多位好友到家相聚。（jaychou＠IG）

複式設計 彈琴不會吵到鄰居

自幼學習彈琴的周董，家中當然少不了一座大鋼琴。周董曾在IG分享深夜彈琴的影片，惹來網民批評：「吵到鄰居了」，隨後周董霸氣回應：「我有想過 但我家沒鄰居 謝謝」。從周董彈琴影片及其他相片可見，家中客廳有一條長樓梯連接上下兩層，而牆上亦掛有不同藝術作品，價值不菲。

彈琴不會吵到鄰居。（jaychou＠IG）

彈琴不會吵到鄰居。（jaychou＠IG）

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室外景色有如世外桃源

世外桃源。（jaychou＠IG）

家中各處掛滿藝術作品

擺放了不少藝術品。（jaychou＠IG）

小朋友畫作也是擺設之一

狗狗及小朋友玩具。（jaychou＠IG）

仔仔女女玩樂區

小朋友玩樂區。（jaychou＠IG）

紅酒珍藏區

紅酒區。（jaychou＠IG）

特大電視播放卡通片

特大電視睇卡通。（jaychou＠IG）

超大廚房展昆凌手勢

超大廚房。（jaychou＠IG）

（全文完）