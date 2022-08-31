中秋節禮盒禮籃12款得體推介　最平$168！日本直送香印、巨峰＋流心奶黃月餅＋鮑魚福袋

2022中秋節進入倒數階段！大大小小的水果店及網上商店都已推出中秋禮盒、禮籃、福袋，務求為客人提供更多歡度佳節的禮品選擇！今年，不少商店出品的禮盒內涵也非常得體，包裝精緻。即使無送禮的需要，買一盒送給自己也是一件賞心樂事，來看看推介了解一下吧！

月見幸福菊花酥醬香米餅禮盒 | 圖片來源：Pinkoi FB

【禮盒推介1】台灣直送 老欉文旦

秋季乾燥，要多吃水果補一補水！中秋限定的50年御選多汁老欉文旦，外型呈圓錐形，小而沉甸，果肉多汁香甜，皮薄肉纖細。以台南麻豆風味最佳，挑選品質、口感、水份均為極上之選！正宗台南麻豆出品的3公斤禮盒裝，一盒有約6至8個，香港寄送包送貨，送禮自用兩相宜！

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50年御選多汁老欉文旦 | 圖片來源：正宗老欉麻豆文旦FB

50年御選多汁老欉文旦 | 圖片來源：正宗老欉麻豆文旦FB

【禮盒推介2】日本直送 香印、巨峰、白玉水蜜桃水果籃

8月至10月日本水果當造，送禮當然送上最甜的心意！KKday有多個中秋節精美生果禮盒供消費者選購，日本直送，免運費，最平$598起！

（1）中秋果盒「雙色點綴」，價錢$598，可選：

長野/山梨香印葡萄x1＋岡山/長野巨峰葡萄x1；或岡山晴王青葡萄x1️＋岡山/長野巨峰葡萄x1

*隨盒附上精美包裝及心意卡

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【中秋果盒】雙色點綴 | 圖片來源：KKday

（2）中秋果盒「佳節同賀」，價錢$688，可選：

岡山白玉水蜜桃x1+山梨露地水蜜桃x1+日本水晶梨x2+長野巨峰葡萄(小包)x1+日本溫室蜜柑(小盒)x1

；或岡山白玉水蜜桃x2+山梨露地水蜜桃x2+長野巨峰葡萄(小包)x1+日本溫室蜜柑(小盒)x1

*隨盒附上精美包裝及心意卡

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【中秋果盒】佳節同賀 | 圖片來源：KKday

（3）中秋果盒「團團圓圓」，價錢$848，可選：

岡山晴王青葡萄約700gx1+北海道赤肉蜜瓜x1+提子​​啫喱x2；或長野/山梨香印葡萄x1+長野PIONE貓眼葡萄x1+北海道赤肉蜜瓜x1

*隨盒附上精美包裝及心意卡

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【中秋果盒】團團圓圓 | 圖片來源：KKday

【禮盒推介3】超可愛！兔仔流心奶黃月餅禮盒

法式餅店Sift Desserts今年中秋節特別推出流心奶皇月餅禮盒，為摯愛親朋送上心意！以嫦娥故事為靈感，將月餅設計成可愛的玉兔形狀，配襯精緻的禮盒包裝，讓節日更添詩意！

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月餅設計成可愛的玉兔形狀 | 圖片來源：Sift Desserts FB

招牌流心奶黃月餅成分由小麥粉、砂糖、牛油、蛋黃流心餡料製成，100% 香港製造。其絲滑的流心奶黃醬帶有甘香濃郁的鹹蛋黃味。一盒4件，ITeSHOP購買$288一盒。

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流心奶皇月餅 | 圖片來源：Sift Desserts FB

【禮盒推介4】85折買香港出品 麻辣藤椒牛肉月餅

中秋節將至，點茶公館旗下的創新中華料理品牌點盒子推出中秋節月餅禮盒套裝，全部由香港自家中央工場研發，禮盒包含傳統及創新口味，配合美侖美奐的精緻禮盒，KLOOK網站預購只需$278起！

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點盒子推出中秋節月餅禮盒套裝 | 圖片來源：Palate Mansion 點茶公館 FB

點盒子中秋節月餅禮盒套裝，設三款組合，不論追求新鮮感的客人，或是忠於傳統的客人，均定能選購適合自己的月餅配搭！禮盒套裝包括：閃耀金黃黑金雜錦月餅禮盒、麻辣嫩牛黑金雜錦月餅禮盒 (限量) 、家喻戶曉雙黃白蓮蓉月餅禮盒。

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點盒子推出中秋節月餅禮盒套裝 | 圖片來源：Palate Mansion 點茶公館 FB

閃耀金黃黑金雜錦月餅禮盒，禮盒內包含：兩件傳統雙王白蓮蓉月餅、兩件迷你流心奶皇月餅、兩件迷你黑金粒粒芝麻酥皮月餅及精選茶葉一份。點盒子獨家首創麻辣藤椒牛肉月餅，紅粉緋緋的外皮，配合震攝味蕾的四川藤椒作調味，令嫩滑的牛肉帶出麻辣味道。禮盒是限量供應，手快有手慢無啊！

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獨家首創麻辣藤椒牛肉月餅 | 圖片來源：Palate Mansion 點茶公館 FB

【禮盒推介5】69折買台灣手藝 中秋限定菊花酥

來自台灣的暮朝食粹 MUZHAO！中秋限定推出月見幸福菊花酥醬香米餅禮盒。以精緻手藝滿足你視覺及味覺的享受。「菊花酥」自古以北宋皇家在中秋節喜愛吃的一種宮餅，民間稱小餅「月團」。今以暮釀黑豆蔭豆豉提味制成的起司口味菊花酥，搭配大人氣口味洛神蔓越莓， 紅豆抺茶，芋香紫薯等口味。讓你度過一個美好的中秋佳節。

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月見幸福菊花酥醬香米餅禮盒 | 圖片來源：Pinkoi FB

禮盒一盒$241，一組禮盒六入米餅+六入菊花酥：

菊花酥六入： 45G X 6入 奶蛋素 （混合口味）

職人手作米餅： 12G X 6 入 （混合口味）

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月見幸福菊花酥醬香米餅禮盒 | 圖片來源：Pinkoi FB

【禮盒推介6】有得食 有得玩！流心奶黃月

上倉胃子 x Circlebakery 推出嘅流心奶黃月餅禮盒套裝，香港人手製造，包含自選9件精選零食，及1盒四款「人齊夠做」流心奶黃月餅，精緻又不失格調，絕對是送禮首選！購買同時會送上心意卡，可自由填寫心情字句，給收件人最用心和飽肚的祝福！

月餅包裝後面印有特別版mooncake board game，賞月歎月餅再與良朋歡聚玩玩board game倍感幸福！新客户享有九折優惠 NEWUSER，全店買滿$249即享免費送貨服務！

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「人齊夠做」流心奶黃月餅 | 圖片來源：上倉胃子 おなか

【禮盒推介7】台灣人氣果乾水品牌 淡果香中秋禮盒

月餅吃多了總想來杯喝的潤口解膩！台灣人氣無添加的台灣果乾水品牌「淡果香」，推出中秋限定的果香漫饗禮盒！一盒$261.5，內含果乾（季節限定 / 經典綜合）+ 胖胖玻璃瓶650ml。

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果香漫饗禮盒 | 圖片來源：淡果香 From Nature FB

天然果乾浸泡在水中，釋放出自然的香氣及水果清甜口感，讓人喝下去解渴而不膩口！喝水不再淡然無味，反而更加期待喝水。果乾裝在獨立的小包裝方便攜帶，撕開更可馬上食用，帶出去賞月超方便！

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果香漫饗禮盒 | 圖片來源：淡果香 From Nature FB

果香漫饗禮盒 | 圖片來源：淡果香 From Nature FB

【禮盒推介8】頂級高山茶禮盒 $300起好得體！

鶴茗茶業推出中秋限定「棋開得勝」禮盒，以日式典雅的竹盒包裝。盒內茶款可依送禮預算客制搭配。6盒以上免費雷雕客製化您的祝福。在月圓下，品茗著頂級高山茶品應節又舒坦。竹盒包裝更附有棋盤與象棋，送禮於長輩貼心又得體！中秋限定「棋開得勝茶禮」日式典雅竹製手提箱禮盒，一盒$301.5。

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「棋開得勝」禮盒 | 圖片來源：Pinkoi FB

Pinkoi 新會員 7 天內於 Pinkoi APP使用迎新優惠券結帳，運費最高減 HK$ 50！月圓中秋優惠，於2/8 – 12/9下單精選美食品牌，滿 HK$380 還享有免運！

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「棋開得勝」禮盒 | 圖片來源：Pinkoi FB

【禮盒推介9】貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒 3盒免運！

捉緊夏日尾巴！帝一榴金裝貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒，以純手工制，完全無任何人造香精或防腐劑，月餅餡料由100％純貓山皇榴槤果泥製成，市場上少有的高純度榴蓮月餅，冰皮Q彈不黏牙，馬來西亞國家級指定招呼貴賓品牌！室溫解凍約15-20分鐘即可。

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金裝貓山皇榴槤冰皮月餅 | 圖片來源：帝一榴 FB

金裝貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒8粒裝(原價 $458)，永安網站現推特別優惠每盒減$60即$398就有一盒；使用推廣碼 ME619滿$300減$30；推廣碼 DN206滿$550減$50，買3盒更可免運！

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【禮盒推介10】台港最熱銷 肉鬆餅中秋禮盒

台港最熱銷肉鬆餅「胖肉鋪」，秉持著「減肥永遠是明天的事」的概念，為顧人提供最值得吃的精選美食。金黃外皮 x 厚實肉鬆餅餡，酥鬆化口的口感，令美食網友強烈推薦！

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台港最熱銷肉鬆餅胖肉鋪 | 圖片來源：Pinkoi

外皮是由法國進口發酵奶油以及高級麵粉製成，一打開包裝，就能聞到滿滿奶香味。內餡由厚實和化口的「台灣豬肉鬆」打造，酥鬆不乾澀的口感，經過百次測試才調整出餡與酥皮的黃金比例。

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台港最熱銷肉鬆餅胖肉鋪 | 圖片來源：Pinkoi

中秋禮盒一盒10個，價錢$147起。口味包括：原味肉鬆餅、黑芝麻肉鬆餅、鹹蛋黃肉鬆餅、芋泥肉鬆餅、麻糬肉鬆餅、素肉鬆餅。金澎派17入綜合肉鬆餅禮盒，價錢$249，一盒包含：6入肉鬆餅+5入捲卷酥+6入肉鬆餅（口味隨機）。中秋送禮自用首選！

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台港最熱銷肉鬆餅胖肉鋪 | 圖片來源：Pinkoi

【禮盒推介11】人氣KOL馬田推薦 全港首創威靈頓月餅！

最熱賣！威靈頓月餅牛柳口味，採用嫩滑多汁的牛里脊肉，再配上英國名菜威靈頓牛柳的經典配料，包括巴馬火腿、白蘑菇、鵝肝及黑松露醬等，與牛柳相得益彰，散發陣陣誘人香味。兩件裝一盒只需$258！

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威靈頓月餅三文魚口味，於2022新登場！月餅採用肉質細嫩的三文魚柳，配搭混合濃郁忌廉芝士的菠菜，並加入水牛芝士及巴馬臣芝士，味道鮮美濃郁。兩件裝一盒，同樣只需$258！

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全港首創威靈頓月餅 | 圖片來源：Pinkoi

【禮盒推介12】百佳福袋！$288起包頂級鮑魚、米糠油

今個中秋節，百佳網店推出兩個激抵限定節日福袋！分別是：$288團團圓圓福袋（紅色）及$388歡聚一堂福袋（藍色），買兩件再9折！

$288團團圓圓福袋（紅色），一袋包羅8件產品：

李錦記蠔皇元貝頂級鮑魚（８隻裝）425克

金御膳蠔皇鮑魚（四隻裝）180克

李錦記海皇ＸＯ醬（漁港蝦鮮）80克

余仁生花膠響螺元貝豬腱湯400克

瑞茲米糠油750毫升

金御膳上品白花菇120克

金御膳蛋卷150克

佳之選普洱茶包25’s

買4袋，送金御膳 Ａ 級泰國茉莉香米 5公斤裝。

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$288團團圓圓福袋（紅色） | 圖片來源：百佳網店

$388 歡聚一堂福袋（藍色），一袋包羅9件產品：

李錦記紅燒元貝至尊鮑魚（６隻裝）560克

李錦記XO醬(原味)80克

金御膳紅燒瑤柱鮑魚（四隻裝）180克

金御膳黑松露鮑魚（四隻裝）180克

余仁生杏汁銀杏豬肺湯400克

瑞茲米糠油750毫升

金御膳上品白花菇120克

佳之選無添加鹽精選雜錦果仁255克

佳之選烏龍茶包25’s

歡聚一堂福袋（藍色）買4袋，送史雲生 清雞湯 1公升3盒裝 2袋。

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$388歡聚一堂福袋（藍色） | 圖片來源：百佳網店

（全文完）