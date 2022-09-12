六合彩中秋金多寶頭獎8000萬 9.13攪珠！2招提高中獎機會 10大最旺號碼+投注站
香港賽馬會宣佈，六合彩中秋金多寶攪珠將於9月13日舉行。該期攪珠將有6,000萬元金多寶，若10元一注獨中，估計頭獎高達8,000萬元。中秋金多寶獎券將於9月13日晚上9時15分截止受注。馬會表示，中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，共舉行過36次，是歷史最悠久的金多寶。今個中秋除了吃月餅，亦要留意一下了。想增加中獎機會，除了要清楚六合彩的玩法和機率外，不妨參考以下的中獎紀錄、中頭獎最多次數投注站，以及哪幾個號碼特別旺，或許幸運就會降臨你身上。
10大幸運投注站
正所謂配合「天時地利」，雖然六合彩的攪珠日期時間早已固定，但可變的是「地利」，到底哪個投注站中獎率最高？根據馬會資料，截至2022年4月23日，中環士丹利街投注站排行第一名，中六合彩頭獎次數高達47次、第二名為屯門市廣場投注站，亦有44次、第三名為 荃灣青山道投注站，有39次。以下為10大幸運投注站：
1. 中環士丹利街（47次）
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
2. 屯門市廣場（44次）
屯門市廣場第三期地段277號地下
3. 荃灣青山道（39次）
青山公路 – 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
4. 尖沙咀漢口道（39次）
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
5. 上環干諾道西（38次）
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖
6. 觀塘廣場（37次）
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15，M20，116號舖
7. 沙田好運中心（36次）
沙田好運中心商場109B號B三樓
（已於2022年5月30日起停止服務）
8. 九龍灣德福（35次）
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
9. 上水石湖墟（33次）
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
10. 大埔廣場（32次）
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
10大最旺號碼
六合彩一共有49個號碼，但每個號碼被攪出的機率都有很大差異。根據馬會攪珠結果顯示，由2002年7月4日起至2022年6月21日期間，最熱門的中獎號碼為49，而最冷門的號碼為19。以下為10大最旺號碼：
49 （440次）
30 （432次）
22 （431次）
10 （430次）
24 （427次）
9 （414次）
13 （413次）
33 （412次）
6 （409次）
4,14 （407次）
溫馨提示：切勿沉迷賭博。
（全文完）