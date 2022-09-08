AirPods Pro 2丨ANC降噪提升2倍、新充電盒、觸控調較音量　6大升級亮點｜附售價／發售日期

AirPods Pro 2｜Apple發布會已於香港時間9月8日凌晨舉行，蘋果除了發布萬眾期待的iPhone 14、新品Apple Watch Ultra之外，一眾果迷久等3年的AirPods Pro 2亦終於推出！不但大大提升「主動消噪」功能，而且在音質和使用效能上都改善了不少細節，到底這款ANC主動降噪真無線藍牙耳機值得入手嗎？立即看看以下6大亮點和發售日子及價錢！

AirPods Pro 2終於推出！

【1】AirPods Pro 2｜全新H2晶片

AirPods Pro 2配備了全新H2晶片，令耳機瞬間昇華，消噪效能比上一代AirPods Pro提升高達2倍。

AirPods Pro 2配備了全新H2晶片。（Apple）

【2】AirPods Pro 2｜音質提升

AirPods Pro 2擁有一個全新低失真驅動器及特製擴音器，令音訊表現進一步提升、頻率範圍更為廣闊，呈現出低音深厚雄渾、高音純淨清澈，讓用家能夠聽到更清晰的細節。

AirPods Pro 2擁有一個全新低失真驅動器及特製擴音器，令音訊表現進一步提升。（Apple）

【3】AirPods Pro 2｜全新「通透模式」

以往的「通透模式」會將周遭的聲音全吸入耳機，實際作用不大。AirPods Pro 2的全新「適應性通透模式」，透過H2晶片協助，可以因應不同情況作出調節，有效地減少嘈雜的環境聲音，例如地盤施工嘈音﹑車輛發出的響號，帶給用家一個真正的通透體驗。

AirPods Pro 2有效地減少嘈雜的環境聲音，例如地盤施工嘈音。（Apple）

【4】AirPods Pro 2｜全新的「個人化空間音訊」

AirPods Pro 2可以透過iPhone的原深感測鏡頭，建立專屬的「空間音訊」個人檔案，用家接收到的音色，將會根據其頭部及耳朵大小和形狀而各有分別，為用家精準調校出最適合自己的聆聽體驗。

AirPods Pro 2可以建立專屬的「空間音訊」個人檔案。（Apple）

【5】AirPods Pro 2｜直接調節音量

上一代AirPods Pro只能操控停播﹑轉歌，或呼叫Siri。今次AirPods Pro 2配備的觸控功能，令用家可以直接在耳筒柄上下輕拉，即可快速調節音量，不必再拿出iPhone來控制媒體播放及調節音量。

AirPods Pro 2可以直接在耳筒柄上下輕拉，以調節音量。（Apple）

【6】AirPods Pro 2｜全新充電盒

AirPods Pro 2充電盒看似與上一代無大分別，但其實加入了更多的功能，不但支援MagSafe磁吸充電，亦加入了喇叭。當使用「尋找」功能時，充電盒可發出響聲作提示，協助用家快速找回。另外，充電盒側邊增設了掛繩孔，更易於攜帶。

支援MagSafe磁吸充電。（Apple）

AirPods Pro 2充電盒加入了喇叭。（Apple）

充電盒側邊增設了掛繩孔。（Apple）

網民2大失望位

不少網民都盼望AirPods Pro 2會推出更多「顏色」和「轉換外型」，結果期待了3年的AirPods Pro 2，與上一代一樣只有白色，而耳機外型亦沿用「豆芽」設計，令他們大感失望。

AirPods Pro 2，與上一代一樣只有白色。（Apple）

各種型號AirPods價格

如果認為AirPods Pro 2不夠吸引，想入手其他型號的AirPods，可參考下表價錢：

型號 最新價 *AirPods Pro 2 $1849 AirPods Pro 已下架 AirPods 第3代 $1399 AirPods 第2代 $1099 AirPods Max $4599 （蘋果香港官網，取自9月8日）

AirPods Pro 2｜售價、推出日期

預訂：9月9日（星期五）起

發售：9月23日（星期五）起

售價：$1,849

（全文完）