首爾親子酒店10間推介　人均$138！2分鐘到弘大站＋有廚房＋室內嬉水池　Line Friends粉絲必住

帶著小朋友出國旅行，一家人住在一起才方便照顧。小編下文為大家整理了首爾10間親子酒店，人均低至$138港元起！除了小朋友免費入住外，一些酒店還免費提供嬰兒床，更有不同卡通主題房、室內遊樂場、室內嬉水池等，即使下大雨、大雪亦不怕悶壞子女！

親子酒店除了小朋友免費入住外，一些還免費提供嬰兒床。（IG＠novotel_dongdaemun、moms.map）

首爾10間親子酒店

【1】首爾明洞相鐵喜普樂吉酒店（Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong）

【2】格拉斯麗首爾酒店（Hotel Gracery Seoul）

【3】明洞28酒店（Hotel 28 Myeongdong）

【4】首爾樂天酒店（Lotte Hotel Seoul）

【5】諾富特大使首爾東大門酒店（Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences）

【6】樂天世界酒店（Lotte Hotel World）

【7】弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

【8】RYSE傲途格精選酒店（RYSE, Autograph Collection）

【9】弘大樂天L7酒店（L7 Hongdae by LOTTE）

【10】首爾薩默塞特宮殿酒店（Somerset Palace Seoul）

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首爾明洞相鐵喜普樂吉酒店於今年8月重新開業。（IG＠andante14）

【1】首爾明洞相鐵喜普樂吉酒店（Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Myeongdong）

位於明洞的首爾明洞相鐵喜普樂吉酒店於今年8月重新開業。酒店提供高級房、行政家庭房等房型，1位7歲以下小童可免費入住，入住每晚由$414港元起。酒店最有名的，就是與Line Friends官方合作推出的Line Friends主題套房。由門口開始到房間內的所有佈置都是Line Friends系列的卡通人物，包括熊大Brown、兔子Cony、小雞Sally等等，房內更設有竹筒浸浴，相信住進去，不管大人小朋都會重拾童心！

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Line Friends官方合作推出的Line Friends主題套房。（IG＠alwayssamsik）

由門口開始到房間內的所有佈置都是Line Friends系列的卡通人物。（IG＠partus1225）

房內更設有竹筒浸浴。（IG＠alwayssamsik）

首爾明洞相鐵喜普樂吉酒店（소테츠 호텔즈 더 스프라지르 서울 명동）

地址：首爾 中區 南大門路5街 15｜서울 중구 남대문로5길 15

交通：地鐵1／2號線 市廳站 7號出口步行6分鐘

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格拉斯麗首爾酒店位於市廳站，鄰近明洞商圈。（Agoda圖片）

【2】格拉斯麗首爾酒店（Hotel Gracery Seoul）

格拉斯麗首爾酒店位於市廳站，鄰近明洞商圈，是日本格拉斯麗集團的酒店，設有雙人房、三人房等，每間房都設有浴缸和淋浴間，房價每晚由$622港元起，12歲以下兒童不佔床可免費入住。

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酒店設有雙人房、三人房等。（Agoda圖片）

12歲以下兒童不佔床可免費入住。（Agoda圖片）

格拉斯麗首爾酒店（호텔 그레이스리 서울）

地址：首爾 中區 世宗路 12街 12｜서울 중구 세종대로12길 12

地鐵：地鐵1／2號線 市廳站 7號出口 步行5分鐘

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明洞28號酒店以電影為主題。（Agoda圖片）

【3】明洞28酒店（Hotel 28 Myeongdong）

明洞28號酒店以電影為主題，酒店空間設有一些與電影有關的擺設、小型展覽場地。天台空間可眺望南山塔。房間亦掛有一些黑白電影海報，設計非常時尚。酒店房間非常寬敞，浴室備有浴缸和淋浴間，6歲以下兒童不加床可免費入住，入住酒店豪華房每晚$949港元起。

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入住酒店豪華房每晚$949港元起。（Agoda圖片）

房間亦掛有一些黑白電影海報，設計非常時尚。（Agoda圖片）

酒店房間非常寬敞，浴室備有浴缸和淋浴間。（Agoda圖片）

明洞28號酒店（Hotel28명동）

地址：首爾 中區 明洞7街 13｜서울 중구 명동7길 13

交通：地鐵明洞站 8號出口 步行5-6分鐘／機場巴士6015號到乙支路入口（Ujjiro 1-ga）站 步行3分鐘

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首爾樂天酒店鄰近明洞商圈。（Agoda圖片）

【4】首爾樂天酒店（Lotte Hotel Seoul）

首爾樂天酒店鄰近明洞商圈，地下一樓與樂天百貨相連，有機場巴士，酒店設有雙人房、三人房、豪華房等房型，12歲以下兒童不加床可免費入住，0至1歲提供免費嬰兒床，房價每晚由$1,337港元起。酒店提供室內地游泳池、桑拿、SPA、高爾夫球場等設備，家長和子女都能歎世界。

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酒店設有雙人房、三人房、豪華房等。（Agoda圖片）

12歲以下兒童不加床可免費入住，0至1歲提供免費嬰兒床。（Agoda圖片）

酒店提供室內地游泳池、桑拿、SPA、高爾夫球場等設備。（Agoda圖片）

首爾樂天酒店（롯데호텔 서울）

地址：首爾 中區 乙支路 30｜서울 중구 을지로 30

交通：乙支路入口站 8號出口 步行2分鐘

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酒店位於在東大門歷史文化公園站附近。（IG＠sea_sejun）

【5】諾富特大使首爾東大門酒店（Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences）

酒店位於在東大門歷史文化公園站附近，設有多種房型包括雙人房、三人房、行政套房等，0至1歲提供嬰兒床，而15歲以下兒童不加床可免費入住。房間每晚由$923港元起，備有洗衣機、 小廚房、和微波爐等。此外，酒店設有不同主題房，有男孩喜歡的跑車房和女孩愛的公主房。酒店天台設有可望到首爾景色的室外泳池，還設有兒童遊戲室、室內泳池，即使下雨都不用怕沒有節目！

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酒店設有不同主題房，有男孩喜歡的跑車房和女孩愛的公主房。（IG＠novotel_dongdaemun）

0至1歲提供嬰兒床，而15歲以下兒童不加床可免費入住。（IG＠sea_sejun）

設有兒童遊戲室、室內泳池。（Agoda圖片）

諾富特大使首爾東大門酒店（노보텔 앰배서더 서울 동대문）

地址：首爾 中區 乙支路 238 ｜서울 중구 을지로 238

交通：地鐵2／4／5號線 東大門歷史文化公園站 12號出口步行4分鐘

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酒店設有3款卡通套房。（IG＠by_bubu11）

【6】樂天世界酒店（Lotte Hotel World）

樂天世界酒店於2021年開業，提供482間客房。酒店設有3款卡通套房，包括Kakao主題家庭房、Lotty Lorry主題家庭房、韓國大熱動畫《吐司先生髮廊》主題家庭房。每間親子主題都設有1張雙人床和1張小朋友睡的床，房間佈置非常可愛，小朋友一定會很喜歡！此外，酒店還提供室內滑水嬉水池、桑拿等設施，房價每晚由$1,303港元起。

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每間親子主題都設有1張雙人床和1張小朋友睡的床，房間佈置非常可愛。（Agoda圖片）

Lotty Lorry主題家庭房。（Agoda圖片）

酒店還提供室內滑水嬉水池、桑拿等設施。（Agoda圖片）

樂天世界酒店（롯데호텔 월드）

地址：首爾 松坡區 奧林匹克路 240｜서울 송파구 올림픽로 240

交通：地鐵2號線 蠶室站 3號出口步行1分鐘

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首爾弘大美居大使酒店是Accor雅高集團出品酒店。（Agoda圖片）

【7】弘大美居大使首爾酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

首爾弘大美居大使酒店是Accor雅高集團出品酒店，房內有露台和乾濕分離的衛浴，酒店標準2人客房價錢約為598港元（約2,288台幣）（不包括早餐），13歲以下兒童不加床可免費入住。而酒店最特別之處是這裡的套房享有露天私人浴池加露台，喜歡浸浴的朋友可以考慮，套房房價為1,550港元（約5,930台幣）（不包括早餐）。

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13歲以下兒童不加床可免費入住。（Agoda圖片）

酒店標準2人客房價錢約為598港元。（Agoda圖片）

套房享有露天私人浴池加露台。（IG＠1ovely_one）

首爾弘大美居大使酒店（머큐어 앰배서더 서울 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路144 ｜서울특별시 마포구 양화로 144

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約2分鐘

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RYSE傲途格精選酒店距離弘大地鐵站5分鐘路程。（Agoda圖片）

【8】RYSE傲途格精選酒店（RYSE, Autograph Collection）

RYSE傲途格精選酒店距離弘大地鐵站5分鐘路程，屬於Marriott旗下的「簽名收藏型酒店（Autograph Collection Hotels）」。除了一般客房，最特別是有5間由藝術家、設計師和創意產業人士精心設計的藝術家套房。酒店標準2人客房價錢約為1,188港元（約4,550台幣），17歲以下兒童不加床可免費入住，每房更提供RYSE定制面膜和定制浴袍。

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最特別是有5間由藝術家、設計師和創意產業人士精心設計的藝術家套房。（Agoda圖片）

RYSE傲途格精選酒店（라이즈, 오토그래프 컬렉션）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路130｜서울특별시 마포구 양화로 130

交通：弘大地鐵站9號出口 步行約5分鐘

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弘大樂天L7酒店屬於韓國樂天集團出品。（Agoda圖片）

【9】弘大樂天L7酒店（L7 Hongdae by LOTTE）

弘大樂天L7酒店屬於韓國樂天集團出品，無論是從弘大地鐵站，或者弘大機場巴士站下車，都只需步行約2分鐘。酒店的1、2樓就是人氣Line Friends Store，頂層有游泳池，泳池旁邊更有天台酒吧。酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元／約2,766台幣），17歲以下兒童不加床可免費入住。

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17歲以下兒童不加床可免費入住。（Agoda圖片）

酒店的1、2樓就是人氣Line Friends Store。（Agoda圖片）

頂層有游泳池，泳池旁邊更有天台酒吧。（Agoda圖片）

要注意的是這裡Check in手續屬於自助式，住客需自行在平板輸入訂房時的相關資料，遇到困難服務人員會再過來幫忙。

弘大樂天L7酒店（L7 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路141｜서울특별시 마포구 양화로 141

交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約2分鐘

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首爾薩默塞特宮殿酒店位於鐘路區，採取公寓式設計。（Agoda圖片）

【10】首爾薩默塞特宮殿酒店（Somerset Palace Seoul）

首爾薩默塞特宮殿酒店位於鐘路區，採取公寓式設計，提供430多間客房。每間房設有洗衣機、小廚房、微波爐、浴缸等設備，1位0至5歲幼兒可免費入住，房價由每晚$800港元起。天台設有露天泳池和按摩池，適合一家大小。而這裡更是少有在市區備有兒童遊樂室和提供兒童看護服務的酒店。父母們若想暫時享受一下二人世界，可以選擇把孩子留給酒店人員照顧一會兒哦！

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酒店備有兒童遊樂室和提供兒童看護服務。（Agoda圖片）

天台設有露天泳池和按摩池。（Agoda圖片）

首爾薩默塞特宮殿酒店（서머셋팰리스서울）

地址：首爾鐘路區 栗谷路 2街7｜ 서울 종로구 율곡로2길 7

交通：地鐵3號線 安國站 6號出口步行5分鐘

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（全文完）