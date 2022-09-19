香港空間改造王丨太子332呎舊樓變「酒店風窩居」　港男43萬打造雲石紋電視牆＋巨無霸入牆櫃　

香港開電視（免費電視77台）《香港空間改造王》第8集改造的是九龍太子花墟一個332呎單位，屋主是一名單身男士，他於6年前向親戚購入該單位，單位沒有房間，而大廳更被一個30格巨型儲物櫃霸佔，毫不實用又佔位置。於是他決定進行全屋大改造，重新間出一房一廳，即睇全屋改造位前後對比。

改造九龍太子花墟一個332呎單位。（《香港空間改造王》截圖）

改造1. 客廳

【改造前】

原本一入門口便看到一組入牆大櫃，佔據了整個空間，大小抽屜和收納空間的總數逾60個，令屋企無法再放置任何家具。

一入門口便看到一組入牆大櫃，佔據了整個空間。（《香港空間改造王》截圖）

大小抽屜和收納空間的總數逾60個。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

設計師將所有櫃子拆除，將單位一半的空間，間成客飯廳。現在除了可以放置梳化，更能擁有充足的空間和距離，讓屋主舒適地看大電視。

將單位一半的空間，間成客飯廳。（《香港空間改造王》截圖）

擁有充足的空間和距離，讓屋主舒適地看大電視。（《香港空間改造王》截圖）

客廳除了可以放置梳化外，亦有一個用餐區，只要將餐枱打開，能供6至8人一起聚餐。

客廳用餐區，有一張伸縮餐枱，能供6至8人一起聚餐。（《香港空間改造王》截圖）

改造2. 收納空間

【改造前】

原本客廳擺放著礙眼又佔位的木櫃。

客廳原本擺放著非常佔位的木櫃。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

將木櫃拆掉後，設計師在電視機旁邊設計了體積較小但實用的入牆櫃。

設計師在電視機旁邊設計了體積較小但實用的入牆櫃。（《香港空間改造王》截圖）

另外，面對著大門亦有一組由地至天花的木櫃，亦是其中一個主要的收納空間，上層可放置日常用品，下層則是鞋櫃。

有一組由地至天花的木櫃，其中下層是鞋櫃。（《香港空間改造王》截圖）

改造3. 家具

【改造後】

由於屋主希望在旺中帶靜的地方，享受住酒店的悠閒感覺，因此設計師特意挑選了較時尚的家具款式，打造出新潮酒店的感覺。

設計師特意挑選了較時尚的家具款式，打造出新潮酒店的感覺。（《香港空間改造王》截圖）

改造4. 牆壁+窗戶

【改造前】

全屋大部分牆壁都一直受外牆滲水的問題困擾。每逢下雨後，牆身便會起水泡，令牆身剝落，導致地面滿佈灰塵。

大部分牆壁都一直受外牆滲水的問題困擾。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

設計師安排外牆維修工程，將發霉又破爛的混凝土牆修補好，並做好防水工程。同時順道將窗戶改成一面大玻璃窗，加強全屋採光度之餘，亦令屋企可以享受窗外遼闊景觀，看到旺角大球場和獅子山。

設計師將窗戶改成一面大玻璃窗。（《香港空間改造王》截圖）

改造5. 睡房

【改造前】

原本單位並無房間，睡床只放置於客廳近窗口的角落位置。

睡床原本放置於客廳近窗口的角落位置。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

設計師在電視牆後面間出一間睡房，雖然面積不大，只有67呎，但有齊衣櫃、書枱及睡床，收納空間充足。

設計師在電視牆後面間出一間睡房。（《香港空間改造王》截圖）

有齊衣櫃、書枱及睡床，收納空間充足。（《香港空間改造王》截圖）

另外，設計師亦因應屋主喜好，在其中一面牆加裝了灰色的絨面軟墊，令房間更具酒店風格。

在其中一面牆加裝了灰色的絨面軟墊。（《香港空間改造王》截圖）

改造6. 浴室

【改造前】

原本是用浴簾分隔企缸和座廁。

原本是用浴簾分隔企缸和座廁。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

雖然整體格局沒有改變，但設計師特意打造出酒店裝修風格，同時加強了實用性。例如在鏡子側面加裝了層板櫃，入面配置了插座，可以存放風筒並且方便使用。另外，洗手盆下面亦增設了儲物櫃，十分實用。

設計師特意將浴室打造出酒店裝修風格。（《香港空間改造王》截圖）

改造7. 廚房

【改造前】

原本較為雜亂，備餐位置狹小。

原本較為雜亂，備餐位置狹小。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

廚房變得更型格，安裝了電爐，令備餐的位置看起來更寬闊。不但爐頭上面有一組廚櫃，設計師更設計了一個長窄型小木櫃，用作放置常用的餐具，十分方便。

廚房變得更型格，安裝了電爐，令備餐的位置看起來更寬闊。（《香港空間改造王》截圖）

設計師更設計了一個長窄型小木櫃，用作放置常用的餐具。（《香港空間改造王》截圖）

將這個332呎的單位，變成酒店式雅致單位，改造開支一共為42.8萬。

改造開支一共為42.8萬。（《香港空間改造王》截圖）

《香港空間改造王》

香港開電視

逢星期日晚上8時播出

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（全文完）