親子好去處2022｜全港16間室內遊樂場　落雨都玩得　巨型滑梯＋飄移賽車＋攀石牆｜附地址

每逢小朋友放假，一眾家長們又要煩惱帶他們去哪裡放電。天氣太熱不想帶著小朋友在烈日當空下玩到流汗，又或者害怕突然下起大雨？《有線生活》下文整理了16間室內遊樂場，有很多非常好玩設施例如飄移賽車、長滑梯、繩網、攀石、甚至水上玩樂設施，不止小朋友，貪玩的大朋友都可以玩！

每逢小朋友放假，一眾家長們又要煩惱帶他們去哪裡放電。（IG＠mitsume.63.v60）

16間室內遊樂場

👉🏻 新界區

👉🏻 九龍區

👉🏻 港島區

👉🏻 離島

【1】石門｜2Gather聚好玩－距離地鐵1分鐘路程

位於沙田石門的2Gather佔地近萬尺，距離屯馬線石門站只需1分鐘路程。設有不同玩樂區，包括旋轉木馬、攀爬區、駕駛區、Babygym以及大型釣魚區等，小朋友可以玩足一整天！

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旋轉木馬（FB＠2Gather聚好玩）

位於沙田石門的2Gather佔地近萬尺（FB＠2Gather聚好玩）

Babygym（FB＠2Gather聚好玩）

2Gather聚好玩

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期162舗

開放時間：10:30 – 20:30

電話：3564 8299

門票（1位成人和1位小童）

星期一至五：$110/小時（會員：$80/小時）

星期六、日、公眾假期及前夕：$150/小時（會員：$100/小時）

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【2】荃灣｜Little Man Wonder House－色彩繽紛

位於荃灣的Little Man Wonder House是今年新開幕的室內遊樂場！場地雖沒有萬呎之大，但場內色彩繽紛、設有多種玩樂設施，保證小朋友一定樂而忘返！子女放電期間，家長都可以坐在場內的長梳化休息。

位於荃灣的Little Man Wonder House是今年新開幕的室內遊樂場！（FB＠Little Man Wonder House）

場內色彩繽紛、設有多種玩樂設施。（FB＠Little Man Wonder House）

Little Man Wonder House

地址：荃灣青山公路荃灣段459-469號華力工業中心14樓I室

開放時間：10:00 – 19:00

電話：9352 1859

門票（1位成人和1位小童）

星期一至四（非會員）：$120/小時；$180/2小時（其後$50/小時）

星期一至四（會員）：$80/小時；$120/2小時（其後$50/小時）

星期五、六、日及公眾假期（非會員）：$140/小時；$200/2小時（其後$60/小時）

星期五、六、日及公眾假期（會員）：$100/小時；$160/2小時（其後$60/小時）

*注意，遊樂場有時會被包場，出發前請預約或先查詢*

【3】荃灣｜Happy Theory Playhouse－駐場導師陪玩

Happy Theory Playhouse位於荃灣海之戀，佔地3000呎。場內設有多項激發小朋友體能和智力的遊戲設施，而最特別之處是場內有駐場專業導師，包括註冊幼稚園老師、持認可幼兒教育學歷證明及資格的導師，一班老師更會在小朋友玩耍過程中從旁陪伴和鼓勵！

Happy Theory Playhouse位於荃灣海之戀，佔地3000呎。（FB＠Happy Theory Playhouse）

場內有駐場專業導師（FB＠Happy Theory Playhouse）

場內設有多項激發小朋友體能和智力的遊戲設施。（FB＠Happy Theory Playhouse）

Happy Theory Playhouse

地址：荃灣海之戀商場3樓3014至3015號舖

開放時間：10:30 – 20:00

電話：2886 0826

門票

平日：小朋友首30分鐘$80 ，每追加30分鐘$60；成人$60

星期六、日及公眾假期：小朋友首1小時$140 ，每追加1小時$120；成人$60

【4】荃灣｜The Big Things－大自然主題

The Big Things位於荃灣南豐紗廠，佔地7000呎。遊樂場以大自然為主題，小朋友裡面可以看到各種稀有動物和昆蟲，親親大自然！場內提供多達18個遊樂設施，其中「大樹大本營」橫跨了半個遊樂場，小朋友可以穿過「大樹大本營」到達「火山群島」參觀！

The Big Things位於荃灣南豐紗廠，佔地7000呎。（FB＠The Big Things）

遊樂場以大自然為主題（FB＠The Big Things）

The Big Things

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓204至207號鋪

開放時間：10:00 – 18:30

電話：6292 1808

門票（1位成人和1位小童）

星期一至四：首60分鐘$160，每追加30分鐘$80

星期五至日及公眾假期：首60分鐘$220，每追加30分鐘$110

【5】 荃灣｜Triangle Plus歷險樂園－全港最大室內遊樂場

位於荃灣PLAZA88的Triangle Plus歷險樂園於今年8月全新開業！樂園佔地30,000呎，是全港最大室內遊樂場！遊樂場主要劃分為6大區域，抱石牆區、洞穴探險區，還有提供幼童攀爬初體驗的雲朵攀登及冒險小屋等，不論是小朋友或家長，還是攀石專業人士都可以去玩！

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荃灣PLAZA88的Triangle Plus歷險樂園於今年8月全新開業！（FB＠Triangle Plus歷險樂園）

樂園佔地30000呎（FB＠Triangle Plus歷險樂園）

不論是小朋友或家長，還是攀石專業人士都可以去玩！（KKday圖片）

Triangle Plus歷險樂園

地址：荃灣楊屋道88號「PLAZA 88」7樓全層及8樓2號舖

開放時間：11:00 – 20:00

電話：2117 8606

門票

平日單節：$258（小童8歲以下，1位家長可以$130入場）

假日單節：$328（小童8歲以下，1位家長可以$160入場）

平日全日：$358（小童8歲以下，1位家長可以$180入場）

假日全日：$428（小童8歲以下，1位家長可以$210入場）

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【6】將軍澳｜室內・冒險之島DOCODOCO－以數碼互動作賣點

位於將軍澳康城的室内・冒險之島DOCODOCO於去年開幕，佔地5000呎。遊樂場共有8大主題，包括嘩啦啦瀑布、蘑菇木搭高台等玩樂設施。遊樂設施以數碼互動作賣點，透過投射，小朋友從滑梯滑下來時彷如置身激流中，非常好玩！

室内・冒險之島DOCODOCO於去年開幕，佔地5000呎。（FB＠室內・冒險之島DOCODOCO）

遊樂設施以數碼互動作賣點。（FB＠室內・冒險之島DOCODOCO）

室內・冒險之島DOCODOCO

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS康城4樓404-405號舖

開放時間：11:00 – 21:00（最後入場時間為20:00）

門票

6個月至23個月嬰兒：首60分鐘$100；每追加30分鐘$50

2歲至12歲小童：首60分鐘$180；每追加30分鐘$90

18歲以上成人：首60分鐘$50

【7】 屯門｜百田遊園－室內水上活動

百田遊園在新界和港島都有分店，百田遊園新界店位於屯門，場內有電動車場、積木城堡、充氣彈床等，這裡更有水上活動，是香港少有的室內水上活動場地，即使下雨天都不怕！

電動車場（FB＠百田遊園）

香港少有的室內水上活動場地。（FB＠百田遊園）

百田遊園

地址：屯門愛定商場A區3樓A301A,302-304

開放時間：11:00 – 21:00

電話：6600 7013

門票：$240

【8】沙田｜Kiztopia－15個遊樂體驗區域

新加坡首屈一指的最大型親子遊樂中心、2021年度新加坡旅遊局最佳景點體驗獎得主Kiztopia於今年9月進駐香港！首間海外旗艦店開設在沙田新城市廣場Play Park，佔地12,000呎的室內遊樂場有多達15個遊樂體驗區域，包括佔地超過600呎的「Drago彈跳城堡」、6米的「創意積木遊戲牆」和6大職業體驗區，小朋友可以由早玩到晚！

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首間海外旗艦店開設在沙田新城市廣場Play Park（Kiztopia官網）

佔地超過600呎的「Drago彈跳城堡」（Kiztopia官網）

Kiztopia

地址：沙田新城市廣場三期二樓

開放時間：星期一至四 12:00 – 19:00 ; 星期六、日及公眾假期 11:00 – 20:00

電話：5646 2499

門票（KLOOK優惠價）

星期一至四：$158（1小時）

星期五至日、公眾假期：$208（1小時）

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【9】尖沙咀｜Kids Kids Car－駕駛迷你私家車

Kids Kids Car在尖沙咀中港城和荃灣都有分店！中港城旗艦店佔地20,000平方呎，各位小車神可以駕駛迷你私家車，更可玩盡充氣彈床、小廚房、小超市等遊戲，動靜皆宜。

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小朋友在這裡可以安全地玩到已獲授權的兒童電動車。（FB＠Kids Kids Car）

各位小車神可以駕駛迷你私家車。（FB＠Kids Kids Car）

Kids Kids Car

地址：尖沙咀廣東道33號中港城UG/F 30號舖

開放時間：星期一至五 12:00 – 19:00 ; 星期六、日及公眾假期 11:00 – 20:00

電話：5646 2499

門票（KKday優惠價）

1次車遊戲 + 靜態區 / 動態區：$160

2次車遊戲 + 靜態區 + 動態區：$300

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【10】尖沙咀｜Donut Playhouse－貫通室內巨型滑梯

Donut Playhouse位於K11 MUSEA， 是全港首個將多元智能學習融合至實體兒童遊樂設施和數碼互動技術的室內遊樂場。這裡有全港首個貫通室內三層巨型人物造型滑梯，此外，Donut Playhouse內設有以冬甩為主題的Donut Café，小朋友玩累了可以休息。

Donut Playhouse位於K11 MUSEA（FB＠Donut Playhouse）

這裡有全港首個貫通室內三層巨型人物造型滑梯（FB＠Donut Playhouse）

Donut Playhouse內設有以冬甩為主題的Donut Café，小朋友玩累了可以休息。（FB＠Donut Playhouse）

Donut Playhouse

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地下G050號鋪

開放時間：11:00 – 19:00

電話：9187 9792

門票

星期一至五：$220/40分鐘

星期六至日及公眾假期：$240/40分鐘

【11】尖沙咀｜LEGOLAND香港樂高®探索中心－lego迷必玩

同樣位於K11 MUSEA的LEGOLAND香港樂高®探索中心，可以說是大朋友、小朋友都會玩得盡興的室內遊樂場！這裡由過萬塊Lego打造，內設10個主題區，包括古堡歷險、迷你天地®、樂高®創意工作室、樂高®賽車場、樂高®4D動感體驗等，喜歡玩lego的話不要錯過，在KKday可以優惠價購買VIP電子相片通行證套票！

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LEGOLAND香港樂高®探索中心由過萬塊Lego打造（FB＠LEGOLAND香港樂高®探索中心）

樂高®創意工作室（FB＠LEGOLAND香港樂高®探索中心）

LEGOLAND香港樂高®探索中心

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

開放時間：11:00 – 19:00（最後入場時間為18:00)

電話：2143 7300

門票

平日門票：$240

假日門票：$250

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【12】九龍灣MegaBox｜智遊天地E3 Club Playland－多元化設施

位於九龍灣MegaBox的智遊天地E3 Club Playland，佔地約11,000平方呎。E3 Club場內包括車手挑戰站、巨型跳彈床、歷奇挑戰區、籃球爭霸賽、足球遊戲、氣墊球、手工區等多款多元化玩樂設施，小朋友一定喜歡，即到KKday以優惠價錢購票吧！

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智遊天地E3 Club Playland位於九龍灣MegaBox（FB＠E3 Club）

E3 Club Playland佔地約11,000平方呎（FB＠E3 Club）

小朋友一定喜歡！（FB＠E3 Club）

智遊天地E3 Club

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 12樓1號舖

開放時間：11:00 – 21:00

電話：2117 1068

門票

平日收費：$170（會員：$150）

假日收費：$230（會員：$200）

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【13】黃埔｜KidzTech－無敵大海景

位於黃埔的KidzTech佔地56000呎，場內有多個主題遊樂專區包括小車場、繩網陣、親子廚藝教室等，超大型的親子空間！而且KidzTech對著無敵大海景，絕對有利小朋友身心發展！

KidzTech對著無敵大海景（FB＠KidzTech）

位於黃埔的KidzTech佔地56000呎（FB＠KidzTech）

場內有多個主題遊樂專區（FB＠KidzTech）

KidzTech

地址：黃埔環海街11號海名軒5樓

開放時間：星期一至五 10:00 – 18:00；星期六、日 09:00 – 20:00

電話：3168 6809

門票（1位成人和1位小童）

平日（10:00 – 12:00）套票：$180

平日（13:00 – 15:15 / 15:45 – 18:00）套票：$220

假日（09:00 – 11:00）套票： $220

假日（11:30 – 14:00 / 14:30 – 17:00 / 17:30 – 20:00）套票： $250

【14】銅鑼灣｜百田遊園－駕駛「飛機」

除了屯門分店，百田遊園在銅鑼灣亦有分店。銅鑼灣百田遊園位於皇室堡，4大遊樂區包括多款玩具樂設施，例如超大型充氣彈床，更有電動「飛機」，想成為Captain Cool的小朋友可以去玩！

超大型充氣彈床（FB＠百田遊園）

更有電動「飛機」（FB＠百田遊園）

百田遊園

地址：銅鑼灣皇室堡13樓1301-05號鋪

門票：$240

【15】 銅鑼灣｜Planet J Hong Kong－多款最新最潮遊戲

Planet J Hong Kong是由冒險樂園開設的室內遊戲新品牌。Planet J Hong Kong位於銅鑼灣時代廣場，裡面包括了多款最新最潮遊戲，包括飄移小賽車、彈跳迷宮、VR遊戲綜合體驗及多項遊戲機等，絕對是港島必去室內遊樂場之一！注意這裡不設入場費，所有設施獨立收費，詳情請參考官網。

Planet J Hong Kong是由冒險樂園開設的室內遊戲新品牌。（FB＠Planet J Hong Kong）

多款最新最潮遊戲（FB＠Planet J Hong Kong）

注意這裡不設入場費，所有設施獨立收費。（FB＠Planet J Hong Kong）

Planet J Hong Kong

地址：銅鑼灣時代廣場Square on 9F

開放時間：星期一至五 11:30 – 22:30；星期六、日 11:00 – 22:30

電話：2385 6518

【16】愉景灣｜EpicLand歷奇王國－全港最大室內遊樂場

EpicLand歷奇王國位於大嶼山愉景灣，佔地14,000平方呎，有著亞洲最大的室內滑梯。除了最大的室內滑梯，這裡還有Air Trek空中漫步、五層高的巨型迷宮玩樂區、飛索Zipline、攀石區、Leap of Faith以及彈床區等等，玩樂設施多到不管兒童、青年或成人都一定玩到樂而忘返！

亞洲最大的室內滑梯（IG＠selwynthebug）

玩樂設施多到不管兒童、青年或成人都一定玩到樂而忘返！（IG＠kennethso0615）

五層高的巨型迷宮玩樂區（IG＠kennethso0615）

EpicLand歷奇王國

地址：大嶼山愉景灣愉景北商場地下G31

開放時間：09:30 – 18:30

電話：2441 0098

門票

09:30 – 13:30（1位8歲以下小童 + 1位家長）：$188

09:30 – 13:30（9歲或以上）：$188

14:30 – 18:30（1位8歲以下小童 + 1位家長）：$208

14:30 – 18:30（9歲或以上）：$208

長者或孕婦：$100

（全文完）

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