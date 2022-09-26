0+3｜國泰推「里賞航班」Asia Miles里數換機票　日本大阪、首爾、曼谷8航點都有｜附換領教學

香港公佈「0+3」入境檢疫安排後，大批港人紛紛搶購機票準備外遊。國泰航空日前在Facebook宣布推出「國泰里賞航班」，今日（9月26日）下午2時起，指定10月航班上的所有可預訂機位，將開放以里數兌換「標準賞」。8個航點包括：大阪、首爾、曼谷、吉隆坡、胡志明市、河內、宿霧及馬尼拉​，所需里數由7,500起，即看以下詳情。

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（FB＠Cathay Pacific國泰航空）

「國泰里賞航班」

兌換日期：9月26日下午2點 至 10月24日中午12點

旅遊日期：10月1月至10月31日

8個可兌換短程航點

【1】大阪

航班編號（去程／回程）：CX596 / CX595

出發日子：逢星期一、四、五、六

不適用日子：10月1／2／3／6／7／30／31

「標準賞」單程所需里數：10,000起

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「標準賞」單程所需里數：10,000起（FB＠Cathay Pacific國泰航空）

【2】首爾

航班編號（去程／回程）：CX418 / CX411

出發日子：去程逢星期二、三、五、六、日；回程逢星期一、三、日

不適用日子：10月2／5／7／9／18／30

「標準賞」單程所需里數：10,000起

「標準賞」單程所需里數：10,000起（FB＠Cathay Pacific國泰航空）

【3】曼谷

航班編號（去程／回程）：CX701 / CX750

出發日子：每日

不適用日子：去程10月2／3／6／30；回程10月4／31

「標準賞」單程所需里數：10,000起

「標準賞」單程所需里數：10,000起（FB＠Cathay Pacific國泰航空）

【4】胡志明市

航班編號（去程／回程）：CX767 / CX764

出發日子：去程星期一除外；回程星期一及四除外

不適用日子：10月30

「標準賞」單程所需里數：10,000起

「標準賞」單程所需里數：10,000起（FB＠Cathay Pacific國泰航空）

【5】河內

航班編號（去程／回程）：CX741 / CX742

出發日子：去程星期二、日；回程星期二、四、六、日

不適用日子：10月30

「標準賞」單程所需里數：7,500起

「標準賞」單程所需里數：7,500起（FB＠Cathay Pacific國泰航空）

【6】吉隆坡

航班編號（去程／回程）：CX725 / CX724

出發日子：逢星期三、五、六

不適用日子：10月5

「標準賞」單程所需里數：10,000起

「標準賞」單程所需里數：10,000起（FB＠Cathay Pacific國泰航空）

【7】宿霧

航班編號（去程／回程）：CX925／CX926

出發日子：星期一除外

不適用日子：10月4／5／8

「標準賞」單程所需里數：10,000起

「標準賞」單程所需里數：10,000起（FB＠Cathay Pacific國泰航空）

【8】馬尼拉

航班編號（去程／回程）：CX903 / CX930

出發日子：每日

不適用日子：去程10月2／4／30；回程10月3／6／31

「標準賞」單程所需里數：7,500起

「標準賞」單程所需里數：7,500起（FB＠Cathay Pacific國泰航空）

兌換飛行獎勵步驟

國泰航空推出「國泰里賞航班」計劃，旅客於網站使用里數就可以兌換10月心儀航線機票！

1. 於國泰里數兌換獎勵頁面登入會員賬戶

2. 輸入航點、航空公司、乘客人數、出發日子及客艙級別

3. 選擇指定航班時間

4. 再次核對所選航班資料

5. 選擇付款方式

👉🏻 更多詳情請參考國泰航空官網

（全文完）