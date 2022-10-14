前列腺癌難發現 新型治療延晚期患者壽命維持生活質素

尿頻、夜尿、漏尿等症狀，常被年長男士誤以為是身體機能退化或良性前列腺增生所致，但其實亦可為前列腺癌的症狀！根據2019年香港癌症資料統計中心的報告，超過四分之一的前列腺癌新症屬第四期，臨床腫瘤科專科戴燕萍醫生指出：「早期前列腺癌症狀不明顯，病人容易忽略，以致延遲求醫。而當癌細胞擴散後可致骨痛、疲倦、胃口不佳或失禁等症狀。雖晚期前列腺癌未能根治，但接受合適治療有助患者延長壽命，維持生活質素。」近年更有相關藥費封頂計劃，為患者減輕經濟負擔，讓他們安心開展治療。

臨床腫瘤科專科 戴燕萍醫生

視乎癌症分期 為患者制訂合適治療

為前列腺癌患者制訂合適治療方案時，可透過前列腺特異抗原(PSA)指數、格里森評分(Gleason score)及癌症分期等作指標。如癌症仍屬早期，且各指數顯示癌症風險較低，惡化速度較慢，患者或可透過積極監察，緊密地檢查癌細胞生長的情況；如風險較高，則需透過前列腺切除手術或電療根治癌症。若患者確診時已屬晚期，即癌細胞擴散至身體其他器官，則可以傳統荷爾蒙治療作治療主軸，配合化療或新型荷爾蒙藥物延長存活期。

戴醫生解釋：「如晚期前列腺癌患者從未接受荷爾蒙治療，或傳統荷爾蒙治療仍然有效即為荷爾蒙敏感型。」癌細胞會受男性荷爾蒙睪丸酮刺激而生長，而傳統荷爾蒙治療透過切除睪丸或針劑藥物壓抑體內睪丸酮，從而減少刺激癌細胞生長。惟傳統荷爾蒙治療一般會在大概一年後，便會產生抗藥性而失效，踏入荷爾蒙治療失效階段。但近年有大型科研指出，傳統荷爾蒙治療配合新型荷爾蒙藥物或化療，能有效延長總生存期及腫瘤無惡化存活期。

新型荷爾蒙藥物助患者維持原有生活

不少患者對化療的副作用，如脫髮、嘔吐、口腔及手腳潰爛感到憂慮，相比下新型荷爾蒙藥物副作用較少，有助患者維持生活質素。有研究指出，其中一款新型荷爾蒙藥物配合傳統荷爾蒙治療下，患者的4年總生存率達7成，較只用傳統荷爾蒙療法的患者高14%，更可延後接受化療的時間。至於個別更高風險的患者，亦可以同時使用三種療法，較只用傳統荷爾蒙治療配合化療，可延長病人的總生存期。

戴醫生憶述曾有一名60多歲的退休教師確診時已為擴散性荷爾蒙敏感型前列腺癌，由於不希望接受化療，他選擇接受新型荷爾蒙藥物配合傳統荷爾蒙療法。用藥15個月後，其PSA指數由逾200下降至小於0.01，代表病情控制良好，癌細胞停止生長。新型荷爾蒙藥物副作用較少，沒有影響他的日常生活，可盡情外出甚至旅遊，過其嚮往的退休生活。

藥費封頂計劃 助患者安心接受治療

前列腺癌患者年齡中位數為70歲，未必有固定收入和足夠積蓄，持續用藥難免構成經濟壓力。部分患者更可能因經濟壓力而中途放棄治療或自行減藥，不利於控制病情。猶幸近年有社福機構推出藥費封頂計劃，涵蓋公私營醫療機構的晚期前列腺癌患者，他們只需自費用藥十多個月後，便可繼續免費用藥，直至醫生改變處方。戴醫生指出：「若治療效果理想，醫生亦希望患者可繼續用藥，延長存活期。」患者可向主診醫生了解有關資助計劃及申請詳情，經評估後再作申請。

有需要的患者可向以下機構查詢：

公立醫院患者：聖雅各福群會惠澤社區藥房(電話：2831 3289)

私營醫院及診所患者：香港藥學服務基金配安心藥房 (電話：2979 0380)

以上資料由臨床腫瘤科專科 戴燕萍醫生提供