一線搜查｜獵戶座流星雨10.21高峰期　「火流星」將登場？4大觀星地點＋時間＋交通方法

獵戶座流星雨被列為世界七大流星雨之一，據香港太空館資料顯示，由10月2日起至11月初為獵戶座流星雨活躍期，下周五（10月21日）更加是高峰期．而天文台亦預計本地觀測條件良好。《有線生活》為大家集合了香港4個觀賞獵戶座流星雨的最佳地點，想觀星的話，絕對不能錯過！

由10月2日起至11月初為獵戶座流星雨活躍期。（Michał Mancewicz＠unsplash）

每小時最多20粒流星

獵戶座流星雨被列為世界七大流星雨，亦是每年流星速度最快流星雨之一，獵戶座流星雨偶爾更會出現火流星。每年的10月至11月初都有機會見到。香港太空館資料顯示，今年10月2日至11月7日正是獵戶座流星雨活躍期，預計10月21日為高峰期，最佳觀測時間為當晚10時半至翌日凌晨4時。本地觀測條件良好，預料每小時最多有20粒流星。

本地觀測條件良好，預料每小時最多有20粒流星。（Austin Schmid＠unsplash）

獵戶座流星雨4大觀星地點

1. 西貢天文公園

位於西貢萬宜水庫西壩的天文公園，隸屬於香港太空館，於2020年初才啟用，是全港首個以觀星為旨的主題公園，24小時免費開放的園地內，除備有如日晷、月晷、仰儀、渾儀及小型天象廳等古今中外的天文儀器及觀星設施，更設有天文研習區、肉眼觀測區和望遠鏡觀測區，市民可躺臥在特設的斜背觀星專用座椅上觀星。

位於西貢萬宜水庫西壩的天文公園，是全港首個以觀星為旨的主題公園。（西貢天文公園）

交通方法：乘搭94、96R號九巴／專線小巴7、9號，在西貢北潭涌下車，再乘坐的士，約15分鐘抵達天文公園。（由於地方偏遠，在北潭涌有可能需要電召的士）

2. 大尾督主壩

位於大美督的船灣淡水湖主壩，環境優美怡人，不但適合踩單車、燒烤及放風箏，同時亦是觀星熱門地點之一。主壩四周視野廣闊，入夜後變得漆黑一片，而且交通十分方便，是觀賞流星雨的好地方。

入夜後變得漆黑一片，而且交通十分方便，是觀賞流星雨的好地方。（Ralph Katieb＠unsplash）

交通方法：乘搭75K、275R九巴（275R只於星期日及假日行駛）／乘20C及20R專線小巴，在大尾督巴士總站下車，步行5分鐘。

3. 石澳鶴咀

石澳鶴咀位於香港島的最東南端，地理位置偏遠，交通雖然不算方便，但仍吸引不少星空攝影發燒友特意前來。因鶴咀入夜後四周環境漆黑，能看到漫天星光，景致讓人讚嘆。

入夜後四周環境漆黑，能看到漫天星光，景致讓人讚嘆。（April Chen＠unsplash）

交通方法：於筲箕灣巴士總站，乘搭9號巴士到鶴咀道下車

4. 西灣觀星台

西灣觀星台在麥里浩徑二段、位於西灣與鹹田灣之間的觀星台，亦是觀賞流星雨的好地方。西灣觀星台是由漁護處與建築署合作設計的場地，由露營營地改建，小山丘設有觀星設施，亦有流線形及附合人體工學設計的觀星坐椅，可以舒適地躺着仰望天上繁星。

有流線形及附合人體工學設計的觀星坐椅。（建築署）

交通方法：於西貢市中心乘29R村巴至西灣亭，再步行約40分鐘到西灣

（全文完）

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