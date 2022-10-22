消委會16款高評分Soundbar　Samsung、Devialet音質最佳　一款售$1680性價比高

良好音質的soundbar能大大提升觀影體驗，消費者委員會（消委會）早前測試了包括Samsung、LG、Sony等13個品牌，共20款型號的soundbar，當中共有16款獲得3分或以上評分，有7款達到3.5分，而最便宜的一款高評分soundbar只需$1,680！即看下文了解各款soundbar評比重點。

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3大主要評審標準

在各型號soundbar總評分比重中，音響質素佔65%（包括80%聆聽效果和20%技術表現）、省電程度佔15%、使用方便程度則佔20%，因此總評分最能反映出不同型號soundbar的音響質素。

音響質素評分中佔80%的聆聽效果，是以不同soundbar播放多種類型的音樂及電影片段，並由5位音響專家就音色細緻度、高低頻效果、人聲清晰度及環繞聲效果等進行評分。而在音響質素中佔20%的技術表現，是在無迴響房間內，分別進行頻率響應（frequency response）及音色失真（distortion）測試，去評估soundbar樣本播放不同頻率聲音、以及大聲播放聲音時的準確度。

在各型號soundbar總評分比重中，音響質素佔65%。（Unplash圖片）

Samsung、Devialet音質最佳

市面上有提供不同功能的soundbar，例如不同數目的聲道、HDMI、藍芽／Wi-Fi無線連接等。消委會根據音響質素、省電及使用方便程度，對13個牌子共20款型號的soundbar作出評比。soundbar樣本的售價約由$1,300至$22,000不等，當中Devialet的Dione和Samsung的HW-Q930B soundbar，在音響質素中都獲得4.5分高分，總評分為3.5分。

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以下為16款高評分Soundbar重點評價：

1. 主機闊度約30厘米

2. 主機闊度介乎60至91厘米

3. 主機闊度介乎103至131厘米

主機闊度約30厘米

【1】LG Eclair QP5

主機闊度介乎60至91厘米

【2】Samsung HW-B550

【3】Sony HT-S400

【4】Samsung HW-S60B

【5】Yamaha SR-C20A

【6】小米 Soundbar 3.1ch

主機闊度介乎103至131厘米

【7】Devialet Dione

【8】Samsung HW-Q800B

【9】Samsung HW-Q930B

【10】Samsung HW-Q600B

【11】Denon DHT-S517

【12】Samsung HW-Q700B

【13】Sony HT-A7000

【14】Bose Smart Soundbar 900

【15】Samsung HW-S800B

【16】Polk Signa S4



（全文完）