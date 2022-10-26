兒童受傷不懂表達家長怎應對？醫生講解縫針如何避免留疤痕

現代家庭生兒育女往往一個起兩個止，父母自然特別愛惜。《有線健康》邀請小兒外科專科醫生廖思維，分享假如小朋友受傷，家長第一時間應如何應對處理，而小朋友如要縫針，又應如何避免留有明顯疤痕。

小朋友成長過程中，受傷在所難免，家長能妥善應對，便能減低傷害。（Cheung Yin on Unsplash）

港童多「鈍性創傷」

兒童在家居或戶外意外受傷，是常有的事。小兒外科專科醫生廖思維表示，過去兩年多疫情期間，兒童平均都比疫情前少外出，因而家居意外也有所增加。「一般最常見的兒童意外受傷，是頭頸面部或手腳四肢的創傷。其實香港的兒童算是幸運的，一般所見都是鈍性創傷（Blunt injury），而絕少有刀傷、槍傷等穿透性創傷（Penetrating injury）。」廖醫生說。

兒童受傷家長首要保持冷靜

兒童意外受傷和成年人最大的分別，是受傷的若是幼童，可能不太懂得表達，所以作為家長或照顧者，首先要保持冷靜，觀察受傷兒童整體的情況，評估傷勢程度，「例如他的呼吸、神志，以及能否清晰說話等。若無大問題，跟著就要觀察傷處的情況，包括表面有沒有明顯傷痕，有否出血。若是四肢受傷更要小心觀察有否骨折的情況，包括傷處有否腫起，甚至出現變形。」

廖醫生提醒，即使比較輕微的意外受傷，也可能會有表面傷口，這時最好家中有生理鹽水及消毒紗布，可清洗後按壓傷口，止血後再觀察傷口情況，若傷口比較大和深，應考慮由醫生處理。

想避免受傷，小朋友玩樂時盡量做足安全措施。（童彤@Unsplash）

「因為受傷的部位若是比較大和深，一般都會建議縫針，替傷口消毒後迅速縫合，就可減少傷口發炎的機會。但兒童很多時未必可充分合作，可能需要在監察麻醉或全身麻醉下進行縫合，減少兒童對手術的恐懼，以及保障手術的安全及縫合後的效果。」

兒童縫合傷口後應減少曬太陽

為兒童縫合傷口的另一特點，是需要考慮外觀問題。廖醫生表示，因為兒童受傷部位常見是在頭頸面部，在手術縫合時會選用比較幼細的針，並且把皮膚逐層縫合，這樣可將對兒童外觀的影響減至最低。

「至於康復期，一般來說兒童的康復和愈合會比成年人快，但這並不代表不會有明顯疤痕。例如小朋友碰傷額頭，出現長和深的傷口，即使愈合得快也可能會留有疤痕，而且隨著年紀疤痕會變得更闊。所以兒童一旦做過縫合，對傷口的照顧很重要，手術後一段時間應減少曬太陽，做好護理，適當塗搽去疤藥膏等，對減少疤痕都有幫助。」

（全文完）

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