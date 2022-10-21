移民英國｜有機農夫移英種香港菜回饋社區　「唔想俾人話我哋嚟搶福利」｜離鄉別井的故事

有人認為移民要有充份準備，但經營有機農場的阿Wing，則是在往英國的飛機上才下決定，落機後要在英國繼續他的「耕田夢」。《離鄉別井的故事》第10集的故事主角阿Wing，在香港經營有機農場12年的他，原本既能實踐抱負，又有可觀收入，他接受節目主持簡淑兒（Jessica）訪問時透露，自己到上飛機一刻才發覺，原來真的要離開香港，而到了英國後他一直努力融入社區，究竟Wing的心態是如何轉變？即睇下文！

移英兩年來Wing一直嘗試引進香港蔬菜種植，既希望向當地人推廣，也希望移英港人有菜心食。（HOY TV節目《離鄉別井的故事》截圖）

飛機上決定繼續耕田夢

Wing在香港經營有機農場12年，既有一班支持者和熟客，也有可觀收入。2020年決定移民英國，他表示主要是太太安排，笑說當時曾想過，只要未上飛機，仍然有轉機，而且對於英國環境陌生，因此沒計劃在英國繼續務農，直至登機後才感覺到真的要離開香港。Wing表示，在往英國飛機上收看電視節目，重溫到自己接受訪問的片段，才激發起在英國繼續務農的想法。

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後園變菜田，引來鄰居注目，亦成為Wing與社區的橋樑。（HOY TV節目《離鄉別井的故事》截圖）

憑種植融入社區

「香港人喺世界各地，只要你係認真地、努力地生活，你都可以有個好嘅生活環境。」Wing表示，相信只要認真耕耘，便可得到認同。他和家人落腳在倫敦西南部的小市鎮新莫爾登（New Malden），將後花園化為菜田，一邊種植，一邊努力融入社區。既會將收成帶到市集發售，也向當地議會等政府及民間機構，申請公共地方花圃種菜，用作回饋社區鄰里，以及做義工維護、綠化環境，及舉辦工作坊，「種植出嚟嘅香港菜，我哋分享返俾社區，等佢哋食到我哋香港人嘅作物，例如菜心……」

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Wing會將收成帶到市集發售，同時推廣香港蔬菜。（HOY TV節目《離鄉別井的故事》截圖）

盼香港人身份獲接納

要重新適應新環境，不少人都覺得很困難和沮喪，Wing就認為是心態問題，他說：「例如你做超市收銀，你覺得『我唔鍾意呢啲嘢』，咁你自然會做得好辛苦，但你覺得超市每日都有唔同嘅人過嚟，俾你接觸到，你覺得『呢個係令到我好快融入社會嘅渠道喎』。」Wing認為轉變心態是適應關鍵，「去到每一個地方，你都可以有新睇法」，而他一直努力融入社區，還有一個原因：

「嚟到英國，我喺度開展新生活，我唔想成為一家嘅負擔，唔想我嚟到呢度係分薄咗大家資源，你香港人嚟到呢邊搶咗我哋嘅工作機會，搶咗我哋嘅福利，我唔想有呢種負面感覺俾大家。」 「所以我過到嚟好積極去希望做吓義工，可以服務大家，亦都好想將香港人一個榜樣做好，令到將來香港人呢個身份喺英國更加被接納，咁如果往後會有其他香港人嚟到，會有好啲或者平坦啲道路可以行。」

對於Wing的努力，新莫爾登居民以及其他在地港人有甚麼評價呢？Ｗing在訪問中提到家人關係時還感觸落淚，有關Wing的詳細訪問內容，請留意免費電視77台10月21日晚上9時播出的《離鄉別井的故事》，或於節目播出後，到網上重溫👉《離鄉別井的故事》第10集。

免費電視77台《離鄉別井的故事》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：晚上9時

（全文完）

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