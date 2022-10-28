日本兔島攻略︱疫後兔子大減500隻　官方卻認為是好事　附交通懶人包

最近日本重新開關，不少景點都準備好迎接新一批遊客來臨。不過有日本傳媒報道，位於廣島縣竹原市的旅遊熱點大久野島（又名兔島），島上的大群兔子數量銳減，由4年前高峰時有逾900隻，如今只剩下約400隻！兔島常客都表示，現在很難看到成群上百隻的兔子包圍遊客的震撼場面。不過，專家卻指出兔子數量減少反而是好事。《有線生活》同時整合了遊覽兔島的打卡及交通攻略，幫你準備出發與可愛兔子打卡！

大久野島又因有大量免子而成為人人口中的「兔島」，是日本熱門旅遊景點（竹原市官網）

兔子減少關疫情事？

根據日本環境省的職員表示，在仍未有大量觀光客到訪兔島時，兔子的數量只維持大約300隻。直至2008年兔島在觀光客之間打響了知名度，大批遊客前來餵飼兔子，導致牠們大量繁殖，才會在增加至900隻。後來因疫情關係，旅客的數量大幅下跌，兔子少了人類帶來的糧食，「搵食艱難」下，免子數量便回落只至約400隻，差不多回到本來島上自然生態可以承受的水平。

現時兔子數量下降至約400隻（竹原市官網）

專家稱反而是好事

遊客聽到兔子數量大減，難免會傷心和失望。不過，兔島的管理人卻認為兔子回到400隻的數字，對牠們來說才是好事。雖然兔子看起來沒有殺傷力，其實牠們的地盤意職很強，在面積不大的兔島上經常可以看到因打架而受傷的兔子，而且數量越高越密集，兔子感染疾病的風險都會提高，專家形容現時這個數字反而比較理想。不過管理人也重申，只要遊客遵守餵兔子的規則，兔島仍然非常歡迎遊客前來大久野島遊覽。

兔島仍然非常歡迎遊客（竹原市官網）

餵兔仔五大規則

【1】請回收並帶走剩餘的兔糧

這是兔島現時面對最嚴重的問題！很多遊客直接把蔬菜或兔糧放置地上，兔子吃不完的食物直接變成垃圾，不但會吸引老鼠和野豬聚集，更可能導致兔子和人被其他野生動物襲擊，非常危險。

【2】不要追趕或抱起兔子

兔子是弱小的動物，很容易感到受威脅、骨折或受傷，如果生病或受傷就再也不能在野生環境生活。

【3】不要在道路和路邊與兔子互動

島上的汽車和自行車對兔子來說是非常危險的交通工具，為了人和兔子的安全，注意不要在道路或路邊與兔子互動。

【4】手要遠離兔子的嘴

兔子的牙齒其實很鋒利，如果你手太接近牠們的嘴，可能會被意外咬傷，尤其是小孩子要特別小心。

【5】不要餵兔子吃甜食和麵包

兔子的主食為牧草，其實不能吃太多紅蘿蔔，更加不能吃含有大量糖和油的麵包，如果兔子吃了人類的加工食物會很容易生病。

餵兔子也要記得不要隨意撫摸，很可能會嚇到膽子小的兔子（竹原市官網）

大久野島（兔島）的景點

雖然多數人會選擇即日來回兔島，但其實兔島的觀光旅遊設施十分豐富。島上有一家度假村「休暇村大久島」，提供非常少見的天然氡氣溫泉，據說其低放射線能量對關節痛、肩膀僵硬、高血壓、痛風、動脈硬化都有非常厲害的療效。

即使不入住休暇村也能購買一日券享受溫泉，只需550日圓，非常化算。（休暇村大久野島官網）

另外大久野島也設有露營設施和場地，就算什麼都沒有帶來也可以租借營地！營地連BBQ或酒店自助餐只需14,000日圓起 / 晚，晚上旅客可以在這裡觀賞滿天星空！島上也有單車租借服務，令你遊覽時更快捷方便！

營地提供吊床和地毯，十分舒適。（休暇村大久野島官網）

島上有單車租借服務，收費每兩小時600日圓（休暇村大久野島官網）

兔島黑歷史

其實大久野島曾有一段黑暗的過去，這個島曾被稱為從地圖上抹去的島嶼，因為日本軍方曾在此秘密生產毒氣武器。即使在70多年後的今天，該島仍然遍布著那時期的建築。芸予要塞時期的砲台遺址也依然存在。參觀島上的遺跡，可以探索厚重的歷史！

大久野島毒氣資料館（休暇村大久野島官網）

那時期的建築仍然留著（休暇村大久野島官網）

前往大久野島（兔島）的交通方式

【1】從忠海港乘船（每天有船）

如果你乘坐飛機，可以在廣島機場乘坐30分鐘收費直通巴到達竹原站，之後再乘坐12分鐘JR吳線到JR忠海站；如果你乘坐山陽新幹線，在JR三原站轉乘JR吳線，大概20分鐘後會到達JR忠海站。

在JR忠海站步行7分鐘即到達忠海港，乘坐15分鐘的休暇村客船或者大三島渡輪（大三島フェリー），即可到達大久野島碼頭。兩者的單程船票皆為360日圓，大概30分鐘一班船，周末及假日會更多，詳情請參閱班次表。

雖然這個交通方式較便宜，但是JR吳線的班次比較少，大約一小時才有一班，趕時間的旅客要注意。

【2】從三原港乘船（只限周末及公眾假期）

乘坐山陽新幹線，在JR三原站下車，步行5分鐘到三原港，再乘坐30分鐘Rabbit Line（ラビットライン），經須波港，再到達終點大久野島碼頭。Rabbit Line一天只有4班，要注意時間！

這個方法比較快而且轉乘較少，但只限周末及公眾假期，船票亦較貴，成人來回需要2,600日圓。

遊客評論都說乘坐Rabbit Line很快到達。（ラビットライン官網）

Rabbit Line時間表（ラビットライン官網）

Rabbit Line路線圖（ラビットライン官網）

（全文完）