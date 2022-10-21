一線搜查｜政府擬回收屯門製冰廠用地　負責人失望徬徨：同百幾個員工交代唔到

繼紙包飲品盒回收廠Mil Mill喵坊用地無法續租後，早前屯門一間冰粒廠用地，亦都因為屬於最新興建公營房屋項目範圍，因此須要交回用地。負責人向免費電視77台節目《一線搜查》表示，對於政府處理手法感到失望和無法接受，又指覓地搬廠困難重重，一旦結業將影響百多名員工生計。

屯門製冰廠用地約5萬平方呎，最遲三年後便要交還政府。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

負責人批政府手法

位於屯門新慶村的德保雪粒廠，已有四十年歷史，每日製冰量多達800噸，供應街市和食肆，單是餐飲業，估計佔市場超過兩成食用冰粒供應量。然而，由於政府覓地興建公屋，製冰廠用地最遲3年後便要交還，無法經營下去，

製冰廠執行董事陳衍行表示：「我都唔反對你哋發展公營房屋，就算真係要收嘅（土地）我都覺得應該要配合，但係你後續安置同埋只係作出賠償嘅態度，我感受好差。」事實上，對於收地安排，政府表示冰粒廠尚有3年才約滿，有足夠時間搬遷，政府亦會向合資格經營者提供補償。發展局局長甯漢豪曾表示，並非所有工廠都適合香港現時模式及需求，「（工廠）本身係咪要升級轉型？大家都要合力睇。」

德保雪粒廠現時有過百名員工。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

過百名員工日產2萬包冰

陳衍行表示，現時該廠有過百名員工，每日生產約2萬包冰，運到全港各地交給食肆，又會有「不可食用冰粒」供應街市和海鮮市場。他又帶領攝製隊參觀冰粒生產過程，由濾水、消毒殺菌、製冰、包裝到運輸，都涉及不少大型器材，他表示並非一般工廠大廈可以設置，因此要覓地搬廠殊不容易。

除了製冰業務，該廠亦會同時向餐廳銷售檸檬、雞蛋、即食麵等糧油雜貨，他形容如公司無法經營下去，不少食肆都會受到影響，員工生計更是不保，他說：「辛辛苦苦努力去建立嘅一個事情，就俾政就咁抹殺咗……點向百幾個員工交代……交代唔到。」有關德保冰粒廠的困難及製冰過程，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）

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