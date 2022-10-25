一線搜查｜獸醫涉未提手術風險　護士勾傷尿管　愛犬終安樂死　狗主：佢唔應該咁死

主人愛護寵物往往有如親生子女，狗主朱先生就有兩隻牧羊犬，有如兩個女兒。其中一隻13歲半的愛犬Macy，由於牠有血尿，朱先生便帶牠到深水埗一間大型動物醫療中心求醫，並進行手術，但朱先生沒料到的是從此與Macy永別：「我當佢個女，佢好乖好乖，我唔覺得佢係應該咁樣死。」

Macy因為血尿而入院，最後卻因手術失誤而要安樂死。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

獸醫指不做手術得6個月命

朱先生接受《一線搜查》訪問時表示，Macy今年6月出現血尿，夫婦兩人便帶牠到深水埗一間大型動物醫療中心求醫，當時超聲波診斷發現有「黑影」，獸醫懷疑是腫瘤，而且憑經驗估計是惡性，指如不做手術，就可能只能再活6個月。

「我哋當時嗰刻一聽到（六個月）係好怯懦，佢同我哋講係唯一一個方法（手術）。」朱先生表示，獸醫沒有提到其他治療選擇，只提及於該位置施手術有危險，但無詳細交代風險程度，更沒有提及有機會致命。

Macy是朱先生夫婦首隻愛犬，視如親生女兒。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

3次手術4次全身麻醉

至7月20日，Macy接受第一次手術，朱先生憶述負責手術的甘獸醫表示，手術比想像中複雜，但沒提到其他負面消息。然而，下午6時再收到甘獸醫電話，「佢語氣好驚好慌張，咁佢同我講Macy個尿袋冇尿喺裏面，即係手術有地方出錯咗，佢懷疑有地方滲漏」。

7月20日晚上10時，朱先生和太太趕到醫療中心，甘獸醫表示，由於手術時割到Macy輸尿管，導致膀胱出現滲漏，需做緊急手術。至晚上11時多，甘獸醫表示手術成功，護士亦有用生理醫水沖洗膀胱4、5次，確保沒有滲漏，夫婦兩人於是放心地回家。

7月21日早上7時，朱先生再收到獸醫電話，指Macy尿袋仍然沒有尿液，需要麻醉做電腦掃描尋找滲漏地方。朱先生與妻子再到醫療中心，從另一位醫生口中，才知道第一次手術時Macy尿管有1cm傷痕，而且是護士勾傷的。

7月21晚上8時，由於電腦掃描結果顯示Macy有尿管有其他破損，需要再做手術，而且要鋸開盤骨，處理輸尿管裂縫。最終手術雖然成功，但已屬高齡階段的Macy，短時間內施行3次大手術加1次電腦掃描，共全身麻醉4次，身體狀況難以承受，留醫到7月23日出現嚴重腎衰竭，當日便安樂死。

朱先生其後曾兩次與動物醫療中心高層會面。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

動物醫療中心高層指情況常見

「我非常之痛心、非常之憤怒，因為我係信任呢個醫生，我先交隻狗俾佢進行呢個手術，作為一個專業獸醫，佢應該有責任對客人講解所有風險位，同埋係讓客人知道有乜嘢選擇。」朱先生對Macy離世未能釋懷，根據該間動物醫療中心提供紀錄指，一位有份參與緊急手術的獸醫表示，甘獸醫生也沒有對他說護士勾傷了Ｍacy的輸尿管。

紀錄又顯示，甘獸醫曾問另一位醫生，如果由他主診，他會如何處理，而該名獸醫生回應指，由於手術位置非常接近輸尿管，考慮到手術複雜性，會建議狗主先做尿液分析，再視乎情況決定是否施手術，即使要施手術，也應由手術專科醫生去執刀，亦不會完全切除腫瘤。

朱先生8月底時曾與該動物醫療中心兩名高層會面，他引述對方表示有關情況手術中常見。醫療中心則未有回覆《一線搜查》查詢。Macy離世令朱先生非常傷心，睡不安寧，「如果我當時係唔做呢個手術，可能佢真係有6個月命。」就Macy醫療經過及結果，他已經向獸醫管理局投訴。

愛犬離世令朱先生非常難過。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

獸醫有前科？

《一線搜查》翻查資料，該位甘獸醫於2012年涉及另一宗研訊，內容指她替狗隻診治時，停止處方心臟藥，又處方高鹽份膳食等，而研訊委員會曾指她未能達到當時對一般獸醫所預期標準。有關朱先生痛失愛犬Macy詳細報道，可於網上重溫《一線搜查》第81集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）



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