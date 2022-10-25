一線搜查｜奈格風球料成形　萬聖節香港會打風？天文台：本周有熱帶氣旋發展

奈格風球｜天文台預告，現時位於西北太平洋的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，並在本週後期靠近菲律賓呂宋一帶，隨後轉向東北方向移動。有台灣氣象專家表示，本周三（10月26日）前可能發展出「奈格」颱風，但路徑不確定性仍很大，下周一（10月31日）萬聖節本港會否受颱風影響，還看颱風走勢。

奈格會否影響本港萬聖節當天天氣，還存很大不確定性。（istock圖片）

天文台預測，明日（10月26日）初時風勢頗大，離岸及高地吹6級風，氣溫介乎22度至27度，相對濕度介乎50%至75%；受一股東北季候風補充影響，下週初至中期廣東沿岸北風增強，天氣非常乾燥。另外，預料現時位於西北太平洋的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，並在本周後期靠近呂宋一帶，隨後轉向東北方向移動，大致移向琉球群島。

天文台預測，下周初至中期廣東沿岸北風增強，本港天氣非常乾燥。（天文台網頁截圖）

台氣象專家：發展成颱風機率高

內地中央氣象台指出，未來10天，西北太平洋將有1至2個熱帶氣旋生成，或影響中國南海海域。台灣中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在其專欄表示，菲律賓東面海面有熱帶擾動，發展成颱風的機率高，本周三前可能發展出「奈格」颱風，但路徑不確定性很大。吳德榮說，本周五至下周一（28日至31日）迎風面水氣逐日增多，大台北、東半部的局部雨亦逐日增多，雨勢大小，需視乎擾動靠近的程度。

歐美電腦預測相若

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式及美國全球預報系統（GFS）的預報均顯示，目前菲律賓附近有一個熱帶氣旋正在形成，其後數天採取西北移動路徑，下周一靠近呂宋一帶後，會「轉彎」改向東北移動，預料下周中期逼近日本。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）顯示，奈格將於下周初趨向日本一帶。（Windy.com截圖）



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「秋颱」路徑難料

萬聖節當日香港會否打風，仍存有很多不確定性，因為秋天的颱風路徑較難預計。香港天文台早前在其Facebook專頁發布一段動畫，講及秋季的熱帶氣旋強度及路徑，大部分較夏季更複雜多變，原因是季候風會影響熱帶氣旋引導氣流，令熱帶氣旋的移動路徑出現較大變化，如2010年10月秋颱「鮎魚」，就被引領至粵閩交界位置登陸。

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