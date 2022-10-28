一線搜查｜強檢等5類人士　11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學

政府早前要求「願檢盡檢」人士必須進行網上預約或使用「安心出行」內的「檢測登記碼」作登記，才可在社區檢測中心接受免費檢測。政府昨日（27日）宣佈，11月8日起，須接受強制檢測的市民及特定群組合資格人士，要先作登記才可免費進行檢測。另外，即日起自費的新冠病毒核酸檢測服務，會新設兩級制收費和增加特快服務。即睇下文了解詳情。

政府宣佈，由11月8日起，須接受強制檢測的市民需先作登記，才可免費進行檢測。（政府新聞處圖片）

兩種自費檢測服務｜分別、收費

政府公佈，即日起自費的新冠病毒核酸檢測服務，會新設兩級制收費和增加特快服務。而提供自費檢測服務的地點，亦會由原本19間社區檢測中心，擴展至全部85個社區檢測中心及社區檢測站。自費檢測服務分「標準自費服務」和「特快自費服務」兩種，收費、服務如下：

提供自費檢測服務的地點，擴展至全部85個社區檢測中心及社區檢測站。（政府新聞處圖片）

1. 標準自費服務

服務收費上限為150元。若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內，收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。

2. 特快自費服務

服務收費上限為240元。若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內，收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。

自費檢測服務｜收費方式

需要自費檢測服務的巿民，可用現金或非接觸式付款方式（例如八達通、手機支付或信用卡）付費。不過要注意，社區檢測站，即是位於室外地方的檢測點，並不接受現金。

社區檢測站，即位於室外地方的檢測點，並不接受現金。（政府新聞處圖片）

還有免費檢測服務嗎？

自費檢測服務主要是為有需要取得檢測結果，證明作一般社區或私人用途（例如出行或工作證明）的市民，提供更相宜價格或更快捷核酸檢測服務。而社區檢測中心及社區檢測站，仍會為下列5類特定市民提供免費檢測服務。

1. 須接受強制檢測的市民（如居住或工作的住宅大廈被納入強制檢測公告）

2. 特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）

3. 公立醫院及院舍探訪人士

4. 60歲或以上長者

5. 自願接受檢測的人士

持「檢測登記碼」／網上預約才可免費檢測

雖然上述人士仍能接受免費檢測，但日後要多做一步！政府公佈，11月8日起，有關人士須在網上預約或使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」作登記，才可接受免費檢測。

有關人士必須持「檢測登記碼」或進行網上預約才可免費檢測。（政府新聞處圖片）

網上預約教學

進入預約網站，填寫個人資料及選擇合適的檢測地點和時段即可。

預約網站：按此

進入預約網站，填寫個人資料及選擇合適的檢測地點和時段即可。（預約系統截圖）

獲取「檢測登記碼」教學

在接受免費檢測前，於「安心出行」流動應用程式內，填寫個人資料，登記獲取「檢測登記碼」。

3步獲取「檢測登記碼」詳細教學：按此

於「安心出行」流動應用程式內，填寫個人資料，登記獲取「檢測登記碼」。（政府新聞處圖片）

＊獲豁免使用「安心出行」流動應用程式的人士（例如15歲或以下人士、65歲或以上的長者，以及殘疾人士等），則無須預約或使用「檢測登記碼」，亦可在社區檢測中心／檢測站接受免費檢測。

2大注意事項

1. 為確保登記資料準確無誤，市民進行核酸檢測時，仍須帶備所需身分證明文件（如有效的香港身份證）及可在香港接收短訊的流動電話，以便工作人員核對。

2. 用戶只能透過其「安心出行」流動應用程式，儲存一個自己專屬的「檢測登記碼」。

（全文完）

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