襪頭洗幾次就變鬆？原來一直晾錯方向　家務達人教秘技令襪子更襟著｜附5招衣物速乾術

襪頭洗幾次就變鬆了，你也有過同樣困擾嗎？有家務達人分享指，我們平日晾襪子一個錯誤的手勢，正正是襪子橡筋變鬆的原因，只要學會正確晾曬手勢，襪子壽命便可延長。想知晾襪子的正確方法？即看下文了解。

不少人都有過襪頭越洗越鬆的經驗。（xuke123＠unsplash）

台灣家務達人陳映如於Facebook專頁上分享指，不少人都有過襪頭越洗越鬆的煩惱，但其實只要改變一個手勢便可輕鬆解決問題：「曬的時候記得夾鬆緊帶處，不要夾腳趾頭」。她解釋，如果夾襪子腳趾頭部份，倒着晾曬，襪子中的水分會往下流，積在橡筋帶處，而水的重量便會令橡筋帶變鬆，所以晾曬的方向十分關鍵。

襪頭洗幾次就變鬆，有可能是晾襪手勢錯。（Nick Page＠unsplash）

至於梅雨季在室內乾衣容易產生噏味問題。陳映如建議，大家可選購有抑菌除臭功能的洗衣粉或洗衣液，或者選用室內晾衫專用洗衣產品，這樣就能有效解決難聞的味道。

陳映如指出，要防止噏味問題，可從選購洗衣產品中入手。（陳映如-Sona Queen的生活筆記本@facebook）

速衣個別衣物 1招輕鬆解決

熱帶氣旋尼格雖然逐漸遠離本港，但天文台預測本周大部分時間仍有驟雨，相對濕度高達95%。下雨天在屋內晾衫，容易發生衣服難乾問題，陳映如也就此提供簡單方法解決。她指，除了晾衫時開動抽濕機外，大家也可將急著要穿的衣服放入紙袋，然後開動風筒，乾衣時間便能縮短。

5招低成本衣物速乾術

室內晾衫其實還有很多技巧，以下5個零成本「衣物速乾術」，大家快來學會吧！

室內晾衫方法 1：N形晾衣法

晾衫時，用衣服的長度作出分類，把較長的衣物例如長裙、長褲、圍巾放於兩側，較短的衣物放於中間，擺成「N形」晾乾，乾衣速度最快。

N形晾乾術，可將乾衣速度加快。（YTN《POINT》節目截圖）

室內晾衫方法 2：報紙吸濕法

報紙吸濕法最常用於速乾波鞋，不過用於速乾衣物效果一樣出色！只要把乾報紙鋪在地上，報紙的吸濕力就可於潮濕的環境吸收一些水份，從而令衣物更快乾！

室內晾衫方法3：空間隔開法

室內晾衫時，衣物之間要保持一定距離，以增加衣服接觸空氣的機會。所以衣物與衣物之間的空隔愈闊就愈快乾，噏味亦可以減少！

室內晾衫方法4：筒形特別掛法

這個方法適用於晾褲。用圓形衣架（或八爪魚衣架）將褲頭及褲管撐成筒形，避免布與布之間接觸，令褲管內有空間讓空氣流通，能快速乾褲！

室內晾衫方法5：打橫晾乾法

只要將圍巾和毛巾之類長形衣物打橫晾掛，便可以縮短晾乾時間。

（全文完）