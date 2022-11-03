台灣開關｜11.7起放寬港澳人士入境遊台　暫僅限旅行團　可停留15天

香港人終於可以去台灣旅遊！台灣陸委會11月3日表示放寬港澳人士入境限制，下星期一（11月7日）起開放港澳居民以團體方式赴台灣觀光，每團人數為5人以上、40人以下，最多可在台停留15天。

喜愛台灣旅遊的香港人可以準備出發了！（Timo Volz on Unsplash）

台灣當局近日宣布一系列措施放寬防疫限制，台灣陸委會昨日（11月3日）表示，目前每周入境人次管制尚有空間，因此可調整陸港澳人士入境政策，包括11月7日起容許以團體方式赴台觀光，每團人數為5人以上、40人以下，可停留15天。此外，港澳人士赴台就業或參與宗教活動（含傳教弘法及研修教義），均可申請入境。

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