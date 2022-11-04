BLACKPINK Jisoo頸現腫塊　粉絲憂患淋巴炎　醫生拆解淋巴脹大4個成因及風險

韓國人氣女團BLACKPINK正在舉行「BORN PINK World Tour」，成員Jisoo（金智秀）早前於美國達拉斯（Dallas）表演期間，有粉絲意外地拍到她右頸出現腫塊，粉絲擔心Jisoo有淋巴炎甚至更嚴重隱疾，也有人指Jisoo已非首次被發現頸有腫塊。《有線健康》邀請外科專科醫生羅中佑，講解頸有腫塊的可能病因，包括淋巴炎的成因和風險。

有粉絲在演唱會現場拍攝短片時，意外地拍到Jisoo頸有腫塊。（網上圖片）

醫生：休息是否足夠沒直接關係

Jisoo頸有腫塊引來粉絲猜測，有人懷疑因演唱會太勞累引，長期休息不足令免疫力太低，因而導致有淋巴炎。本港外科專科醫生羅中佑看過Jisoo有關照片後指出，這情況有可能是「淋巴脹大」，也可能屬於皮膚良性腫塊，例如粉瘤、脂肪瘤等。「至於是否和長期休息不足導致免疫力太低有關，就要先分清楚，一般來說，免疫系統疾病的確有可能令淋巴脹大，但在醫學上，免疫系統疾病和患者休息是否足夠卻沒有直接關係。」

外科專科醫生羅中佑指出，免疫系統疾病和患者休息是否足夠沒有直接關係。 （sooyaaa__＠IG 圖片）

甲狀腺？粉瘤？脂肪瘤？

羅中佑醫生表示，從Jisoo照片中所見，她腫大的位置在頸側偏後方，不大可能是甲狀腺問題。「若要確定是什麼問題，就需要正式的診斷，問清楚她的病歷，有需要的話再做超聲波檢查，加上抽取組織化驗，才能確定。」

至於處理方法，則視乎診斷結果而定。若是粉瘤、脂肪瘤等良性皮膚腫塊，處理方法相對簡單，只需進行局部麻醉，以外科手術將腫塊切除便可。現時有不少微創手術方式，傷口細小，可避免術後在頸部留低疤痕。

外科專科醫生羅中佑指出，淋巴脹大可以有很多可能性，必須要進一步檢驗才能確定成因。 （sooyaaa__＠IG 圖片）

淋巴脹大4個成因及風險

羅中佑醫生表示：「但若是淋巴脹大，就要進一步確定成因是什麼，一般需要在淋巴抽取組織化驗、驗血、照肺部X光等等，因為淋巴脹大可以有很多可能性，必須先確定再處理。」概括來說，可能導致淋巴脹大的成因包括以下幾項：

【1】就年輕人來說，一般來說都是發炎導致，例如輕微的鼻腔、口腔發炎，甚至因染髮令頭皮受化學刺激，都有可能導致淋巴脹大和發炎。羅醫生指：「這類發炎一般不需要特別處理，會自行康復。」

【2】肺結核菌感染，需要透過插針抽取細胞化驗才能確定。

【3】原發於淋巴的淋巴腫瘤，亦即淋巴癌。

【4】擴散式的淋巴腫大，即身體其他內臟器官有癌症，擴散至頸部淋巴令它脹大。

因此，Jisoo頸部的腫塊屬於哪一種健康問題，羅醫生表示必須做詳細檢查才可確定。

（全文完）

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