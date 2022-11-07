公屋申請2022　最新入息限額、文件、資產一覽　附提早上樓2個方法

公屋申請2022｜香港樓價高企，入住公屋成為了基層市民上樓的一大途徑，不過其申請手續未必人人熟悉。《有線生活》整合了最新公屋申請流程、入息、資產上限、所需文件、遞交方法等資料，大家只要跟足下文方法即可順利完成！

目錄

1. 申請資格

2. 索取及遞交申請表

3. 所需文件

4. 入息及資產淨值限額

5. 兩大方法提早上樓

6. 查看編配進度

最新申請公屋流程（房委會網站截圖）

申請資格

根據香港房屋委員會最新資料，公屋申請人需要合符以下資格：

年滿18歲 所有家庭成員現居香港並擁有入境權，在香港的居留不受附帶逗留條件限制 已婚人士必須與配偶一同申請 總每月入息和總資產淨值不能超越限額 在香港沒有任何住宅物業 配屋時，必須有至少一半成員在香港住滿7年，以及所有成員仍在香港居住

房委會在網站提供「資格驗算」測試工具，只要用10至20分鐘回答一些基本問題，即可知道自己是否符合資格。

「資格驗算」測試工具（房委會網站截圖）

索取及遞交申請表

申請人可在向各公共屋邨辦事處、房屋署申請分組、深水埗房屋事務詢問處、民政事務總署轄下各區諮詢服務中心免費索取申請表，亦可於房委會網站下載並列印出來。填妥申請表後，要連同有關證明文件和聲明書，一併寄回或遞交至房屋署申請分組。

房屋署申請分組地址：

九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台

電話：2712 2712

索取及遞交申請表（房委會網站圖片）

申請所需文件

申請人及所有家庭成員需遞交以下文件和聲明書，若所提交文件並非以中英文書寫，就必須附上認證譯本。

申請所需文件（房委會網站截圖）

申請所需文件（房委會網站截圖）

入息及資產淨值限額

由2022年4月1日起，如果全部家庭成員均為年滿60歲或以上長者，資產淨值限額可以增至下表所示的兩倍。以1人長者為例，原本的資產淨值限額為$273,000，現在可增至$546,000元，如此類推。另外，強制性公積金或公積金計劃下的法定供款，可於申報入息時獲扣除。

入息及資產淨值限額如下：

入息及資產淨值限額（房委會網站截圖）

非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額如下：

入息及資產淨值限額（房委會網站截圖）

兩大方法提早上樓

房委會現時推行了兩項計劃供合資格人士提早上車：

特快公屋編配計劃

計劃所推出的單位分布於各區的公共屋邨，部分無論在環境、交通、社區服務、購物及醫療設施等⽅⾯均屬理想，不過當中或涉及不愉快事件，⼜或層數、座向、以⾄單位的設計等較為遜⾊，例如鄰近垃圾房等，因此受歡迎程度較低。如果申請者並不介意，可嘗試透過此計劃上樓，不過要留意，在租約生效起三年內，申請者及家庭成員都不可要求調遷。

天倫樂優先配屋計劃

計劃為家有長者的申請人優先編配單位，合資格家庭可選擇與年長父母或親屬共住一單位，或分別入住兩個就近單位，地區不限，而且還比一般家庭早6個月獲處理。但條件是，申請家庭必須有至少一名年滿60歲長者，及至少一名年滿18歲青年，另外，雙方需在核實配屋申請時簽署意願書，聲名年輕一方會照顧年老長者，若被發現違規，單位租約會被終止。

兩大方法提早上樓（房屋署@YouTube）

查看編配進度

房委會在網站上，有詳細列出正進行資格審查及已接受配房的編配進度，申請人可隨時上網查閱。如果不便上網，也可以致電房委會熱線2712 2712，又或以傳真方式索取資料。

（全文完）