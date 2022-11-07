一線搜查｜屯門大媽超市拆盒換蘭王雞蛋　街坊當場阻止後遭反駁｜附生雞蛋食用安全貼士

蘭王雞蛋｜擅自打開包裝挑選雞蛋？有網民在網上發文，表示日前在屯門一間連鎖超市發現一名中年女子，私自打開「蘭王雞蛋」的包裝盒，換另一盒內的雞蛋。該網民批評此做法極不衛生，亦無公德，故當時立即上前阻止，怎料竟遭女子反駁：「還未付款可以這樣做。」

有網民在超市發現一名女子，私自打開包裝盒換雞蛋。（Hello I’m Nik＠unsplash）

女子拆盒換雞蛋

日前有網民在社交網站Facebook專頁「屯門友」內發文，指在屯門一間連鎖超市發現一名中年女子，擅自打開日本「蘭王雞蛋」的包裝盒，將裏面的雞蛋換成另一盒「蘭王雞蛋」內的蛋。他批評「此做法極不衛生，亦沒有公德」，並指由於「蘭王雞蛋」可以生吃，若果任何人都可以任意換走雞蛋，有機會散播病毒。

網民上載照片，一名女子在超市擅自打開日本「蘭王雞蛋」的包裝盒，調換裡面的雞蛋。（屯門友＠FB）

懶理街坊阻止：未畀錢可以咁做

事主當場阻止對方的換蛋行為，結果竟遭反駁：「她認為自己還沒有付錢，她是可以這樣做的。」事主只好在離開超市時跟場內的職員交代一聲，事後亦向該超市發電郵，要求店舖將雞蛋封好，避免再有同類事件發生。

網民在離開超市時，告知職員此事，事後亦向該超市發電郵，要求店舖將雞蛋封好。（sq lim＠unsplash）

網民：好自私、大把人咁做

不少網民批評該女子行為自私兼缺德，「好自私嘅行為」、「人無恥就無敵，每個地方都總係有啲劣質人」、「真係乜人都有！捨得買貴蛋但行為低劣無品」。另外亦有不少人指曾遇過類似事件，「基本上超市一定會有大把依啲人咁做，就算封咗盒，佢哋都會拆開，職員都睇唔到咁多」、「唔怪之得，我次次買蛋，明明寫住大蛋，但啲蛋都係好細隻，原來俾人換走晒」。

不少網民指曾遇過類似事件：「基本上超市一定會有大把呢啲人咁做。」（lucas＠unsplash）

「蘭王雞蛋」屬日本頂級蛋

「蘭王雞蛋」產自日本九州大分縣，是日本頂級雞蛋，有貴族蛋的名譽，標榜是獲認證可以放心生食的雞蛋。其品質受到嚴格監控，對雞隻有特定要求，選用成長到200至320天的壯年母雞，所吃的飼料是原料穀物，主要為蘿蔔葉、蟹殼及甘筍等。「蘭王雞蛋」有別於一般雞蛋，蛋黃呈橙紅色，色澤光亮，而且蛋香濃郁，深受港人歡迎，不過價錢亦較一般雞蛋貴。

「蘭王雞蛋」產自日本九州大分縣，是日本頂級雞蛋，有貴族蛋的名譽。（網上圖片）

【雞蛋檢測2022｜13款無毒、不含類雌激素安全食用名單】：按此

生雞蛋2大安全食用貼士

近年日本雞蛋大受歡迎，有些更標榜可以生吃，不過亦有人擔心生吃雞蛋會感染沙門氏菌。到底為何日本雞蛋可以生吃？

1. 認住「TAMAGO Japan Egg」標誌

根據日本畜産物出口促進協議會事務局指出，可以生吃的日本雞蛋，必須先獲得由「日本畜產物輸出促進協議會」發出的「TAMAGO Japan Egg」標誌。而日本的雞蛋場必須實施各種完善的措施，包括反覆檢查是否有沙門氏菌、讓雞隻接種疫苗、嚴格管理雞舍的衛生、產下的雞蛋要經過清洗、殺菌、乾燥及再殺菌的處理，再以各種裝置嚴格篩選，除掉血蛋、沾染髒污或是破損的雞蛋。通過以上多重檢驗後，才能獲得「TAMAGO Japan Egg」標誌 ，這些雞蛋則代表可以安心生食。

可以生吃的日本雞蛋，必須獲得「TAMAGO Japan Egg」標誌。（日本畜産物出口促進協議會事務局）

日本雞蛋通過多重檢驗後，才能獲得「TAMAGO Japan Egg」標誌。（louis＠unsplash）

【除了選購雞蛋，原來保存雞蛋都有學問！放在雪櫃門邊原來做錯？立即看看5大雞蛋正確保存方法：按此】

2. 留意食用期限

另外，除了要有「TAMAGO Japan Egg」標誌，亦要留意印有「TAMAGO Japan Egg」標誌的雞蛋的食用期限。在食用期限前，這些雞蛋都可以生吃，但若過了食用期限，則不能再生吃。

年齡較大的母雞所產的雞蛋會較大，蛋殼亦較脆弱。（CA Creative＠unsplash）

而根據食安中心指引，未經消毒的生雞蛋可能含有沙門氏菌，而沙門氏菌是本地常見引致食物中毒的致病原之一，大部分人進食受沙門氏菌污染的食物後都會出現噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀。當中長者、嬰兒等免疫力較弱的人病情通常更為嚴重，甚至可致死亡，因此建議市民應避免進食生雞蛋或未經徹底煮熟的雞蛋和蛋類製品。

對於雞蛋可否生吃的疑惑，大家可以參考以上資料而衡量。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞