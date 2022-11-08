一線搜查｜輪候公屋13年　終獲派上水250呎凶宅　事主感恩交通方便｜附2招加快上樓

公屋平均輪候時間長達6年，很多人都希望可以早日上樓，但如果獲派凶宅，大家又會否接受？有網民在FB發文指，排了13年公屋，最近終於獲派上水彩園邨250呎單位。雖然單位曾發生事故，但事主認為只是「普通事故單位，超渡下就可以住」，並且大讚配套好、交通方便，對此表示感恩。

有網民排了13年公屋，最近獲派上水彩園邨250呎單位。（ruslan＠unsplash）

有女網民日前在Facebook群組「香港公營房屋討論區 (FB版) 」發帖，指自己以單人身分排了8年公屋，結婚後加上另一半名字再等了5年，一共輪候了13年，早前首派時獲派天水圍天恩邨，因不合心意而拒絕，之後申請「特快公屋」。近日終收到房委會的信件，獲派上水彩園邨彩麗樓的一個250呎、2至3人單位。

事主獲派上水彩園邨彩麗樓的一個250呎、2至3人單位。（Yuen Yuen＠FB）

她指，為了可搬近家人附近，因此選擇特快公屋，又謂本來已預料單位會是「吊頸屋」，實地考察後發現只是普通事故單位：「超渡下就可以住。」她又大讚樓下商場新淨及配套齊全，而且交通便利，「我計過時間，7分鐘行到巴士（站）、港鐵（站）、小巴（站），真係好方便。」事主為此表示感恩，「我哋終於畢業了，唔使日日開信箱喇」。

事主大讚交通方便，7分鐘即可步行到巴士站、港鐵站或小巴站。（Yuen Yuen＠FB）

帖文一出隨即引起熱議，不少網民留言恭喜事主，「恭喜晒，祝安居樂業」、「我都係住彩麗，勁方便」、「彩園邨雖然舊啲，但係真係超方便。打風落雨都唔使驚，恭喜你人生勝利組」。亦有人表示欣賞事主的心態，「你已經算知足啦，有啲畀佢哋都嫌三嫌四」、「冇仇冇怨不會害你的，事故單位其實冇咩大不了」。

網民表示欣賞事主的心態，「冇仇冇怨不會害你的，事故單位其實冇咩大不了」。（katie＠unsplash）

2大方法提早公屋上樓

本港輪候公屋人數持續高企，平均輪候時間長達6年。房委會現時有2項計劃可供合資格人士提早上樓，有意申請的朋友不妨參考一下。

1. 特快公屋編配計劃

計劃所推出的單位分布於各區的公共屋邨，部分無論在環境、交通、社區服務、購物及醫療設施等⽅⾯均屬理想，不過當中或涉及不愉快事件，⼜或層數、座向、以⾄單位的設計等較為遜⾊，例如鄰近垃圾房等，因此受歡迎程度較低。如果申請者並不介意，可嘗試透過此計劃上樓，不過要留意，在租約生效起三年內，申請者及家庭成員都不可要求調遷。

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2. 天倫樂優先配屋計劃

計劃為家有長者的申請人優先編配單位，合資格家庭可選擇與年長父母或親屬共住一單位，或分別入住兩個就近單位，地區不限，而且更比一般家庭早6個月獲處理。不過條件是，申請家庭必須有至少一名年滿60歲長者，及至少一名年滿18歲人士。另外，雙方需在核實配屋申請時簽署意願書，聲明年輕一方的成員會照顧年老長者，若被發現違規，單位租約會被終止。

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（全文完）

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