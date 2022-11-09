一線搜查｜青衣「螺女」防波堤穿梭驚險捉螺　10人份量辣椒煮　醫生警告食用有風險

免費電視77台節目《一線搜查》早前於青衣防波堤，直擊一名女子不惜涉水在大石間穿梭，原來正在捉螺，她表示會加辣椒煮10人份量。家庭醫生張永德質疑，青衣藍巴勒海峽水質受污染，該處海產可能含病菌和重金屬，長期食用或會影響健康。

「螺女」出沒的防波場位於航道旁，船隻經過或會引起大浪。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

「我唔識講係乜嘢螺」

該位「螺女」一身街坊衣著，並沒有穿水鞋和戴手套，而是脫去雙鞋，穿著襪在大石間穿梭捉螺，被《一線搜查》攝製隊問到是甚麼螺時，她說：「應該係螺，但我唔識講係乜嘢螺。」至於為何不穿鞋，她就解釋：「我對鞋濕晒，我著襪都得，咁樣開心啲！」

「螺女」並沒有穿鞋，即使雙腳濕了，仍繼續捉螺。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

船隻行經引起大浪

「螺女」身處的是青衣藍巴勒海峽航道，該處有船廠也有避風塘，不時有船隻駛過，造成湧浪衝到岸邊，但「螺女」似乎不覺危險，岸上路經的途人則認為相當驚險，因大石頗為鋒利，而且佈滿青苔，「自己要食去街市買啦，自己食得多，兩斤都係幾十蚊。」

一位大媽前接應，將一大包活螺帶到岸上。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

醫生警告食用有風險

不久後有另一女子帶小朋友前來接應，將「螺女」捉到的一大包活螺帶到岸上，她表示該大包螺可供十人食用，又說會用辣椒烹調。家庭醫生張永德看過片段後表示，藍巴勒海峽附近居民經常投訴海水傳出異味，估計是附近的大型屋苑、舊工廠區、造船廠和維修船廠等所造成，海水已有一定污染，因此該處海產可能有細菌、病毒、寄生蟲，食用有風險。

大媽指該堆活螺夠10人食用。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

醫生：絕不建議生食

張永德表示，該處的螺絕對不建議生食，不潔海產可能有霍亂弧菌、大腸桿菌，甚至重金屬，如水銀、鉛、砒霜、鉀這些污染物。進食後有可能引起急性腸胃炎，症狀包括發燒、屙嘔、肚痛等，甚至可能引起急性肝炎，而長期攝取重金屬，會影響小朋友腦部發展。他表示，生食絕對不建議，必須以攝氏100度高溫滾水將貝殼類煮到開殼，再煮3至5分鐘，才叫做全熟，但他補充高溫雖可殺死大部份病毒和細菌，但重金屬無法清除，長期攝取可能有重金屬中毒。有關青衣螺女詳細報道，可於網上重溫《一線搜查》92集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）



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