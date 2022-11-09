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歐洲入境2022｜港人歐遊須申請ETIAS 法國等30國家有份 費用＋流程＋限期一文看
ETIAS申請教學｜聖誕將至，相信不少人都會計劃到歐洲旅行，感受濃厚節目氣氛。不過原來2022年底開始，歐洲規定包括香港在內等多個地方，都需要申請ETIAS電子旅遊許可才能入境，到底費用、流程、限期是如何？有哪些國家適用？即看下文。
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甚麼是ETIAS？
ETIAS是電子旅遊許可，用作識別前往神根區的免簽證旅客風險。根據官方資料，暫定2022年尾會要求遊客入境時使用ETIAS，但確實日子尚未公布，如果想了解更多，可按此瀏覽。
很多人都以為ETIAS等同申請Visa，但官方解釋這並不是簽證，獲免簽的國家仍可繼續自由出入境，即是港人仍可享免簽福利，ETIAS只是確保入境者不對申根國家構成安全威脅。
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申請流程
無論任何年紀，只要是前往歐洲神根區的旅客，都需要在出發前96小時在網上完成申請，然後支付費用，等待歐盟審查結果。
ETIAS有效期
當申請得到許可後，旅客即能獲得有效期為5年的ETIAS。
申請費用
ETIAS申請費為7歐元（約55港元），未滿18歲人士不須支付費用。要注意，現階段只接受透過信用卡形式付款。
所需文件
- 香港特區護照
- 信用卡（申請費會以歐元結算）
29個適用國家一覽
如果大家打算前往下列29個國家，就需要提前申請ETIAS：
|冰島
|西班牙
|比利時
|意大利
|斯洛伐克
|波蘭
|奧地利
|斯洛文尼亞
|葡萄牙
|荷蘭
|捷克共和國
|拉脫維亞
|希臘
|丹麥
|立陶宛
|瑞士
|芬蘭
|列支敦士登
|瑞典
|法國
|盧森堡
|愛沙尼亞
|德國
|馬耳他
|匈牙利
|挪威
2類人不需要申請ETIAS
雖然2022年尾需要申請ETIAS才能入境歐洲，不過如果你合符以下2項條件，即可獲得豁免：
- 歐盟公民不需ETIAS也可到訪神根區地方
- 持有神根簽證（Schengen visa）
（全文完）