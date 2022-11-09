歐洲入境2022｜港人歐遊須申請ETIAS　法國等30國家有份　費用＋流程＋限期一文看

ETIAS申請教學｜聖誕將至，相信不少人都會計劃到歐洲旅行，感受濃厚節目氣氛。不過原來2022年底開始，歐洲規定包括香港在內等多個地方，都需要申請ETIAS電子旅遊許可才能入境，到底費用、流程、限期是如何？有哪些國家適用？即看下文。

港人去歐洲旅遊必申請ETIAS（unsplash）

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甚麼是ETIAS？

ETIAS是電子旅遊許可，用作識別前往神根區的免簽證旅客風險。根據官方資料，暫定2022年尾會要求遊客入境時使用ETIAS，但確實日子尚未公布，如果想了解更多，可按此瀏覽。

很多人都以為ETIAS等同申請Visa，但官方解釋這並不是簽證，獲免簽的國家仍可繼續自由出入境，即是港人仍可享免簽福利，ETIAS只是確保入境者不對申根國家構成安全威脅。

ETIAS不等同申請Visa（unsplash）

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申請流程

無論任何年紀，只要是前往歐洲神根區的旅客，都需要在出發前96小時在網上完成申請，然後支付費用，等待歐盟審查結果。

ETIAS有效期

當申請得到許可後，旅客即能獲得有效期為5年的ETIAS。

申請費用

ETIAS申請費為7歐元（約55港元），未滿18歲人士不須支付費用。要注意，現階段只接受透過信用卡形式付款。

所需文件

香港特區護照 信用卡（申請費會以歐元結算）

所有前往神根區的旅客都要申請ETIAS（unsplash）

29個適用國家一覽

如果大家打算前往下列29個國家，就需要提前申請ETIAS：

冰島 西班牙 比利時 意大利 斯洛伐克 波蘭 奧地利 斯洛文尼亞 葡萄牙 荷蘭 捷克共和國 拉脫維亞 希臘 丹麥 立陶宛 瑞士 芬蘭 列支敦士登 瑞典 法國 盧森堡 愛沙尼亞 德國 馬耳他 匈牙利 挪威

2類人不需要申請ETIAS

雖然2022年尾需要申請ETIAS才能入境歐洲，不過如果你合符以下2項條件，即可獲得豁免：

歐盟公民不需ETIAS也可到訪神根區地方 持有神根簽證（Schengen visa）

（全文完）