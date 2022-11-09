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歐洲入境2022｜港人歐遊須申請ETIAS　法國等30國家有份　費用＋流程＋限期一文看

歐洲入境2022｜港人歐遊須申請ETIAS　法國等30國家有份　費用＋流程＋限期一文看

ETIAS申請教學｜聖誕將至，相信不少人都會計劃到歐洲旅行，感受濃厚節目氣氛。不過原來2022年底開始，歐洲規定包括香港在內等多個地方，都需要申請ETIAS電子旅遊許可才能入境，到底費用、流程、限期是如何？有哪些國家適用？即看下文。

歐洲入境2022｜港人去歐洲旅遊需申請ETIAS　法國、德國有份｜附費用＋流程＋限期
港人去歐洲旅遊必申請ETIAS（unsplash）

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甚麼是ETIAS？

ETIAS是電子旅遊許可，用作識別前往神根區的免簽證旅客風險。根據官方資料，暫定2022年尾會要求遊客入境時使用ETIAS，但確實日子尚未公布，如果想了解更多，可按此瀏覽。

很多人都以為ETIAS等同申請Visa，但官方解釋這並不是簽證，獲免簽的國家仍可繼續自由出入境，即是港人仍可享免簽福利，ETIAS只是確保入境者不對申根國家構成安全威脅。

歐洲入境2022｜港人去歐洲旅遊需申請ETIAS　法國、德國有份｜附費用＋流程＋限期
ETIAS不等同申請Visa（unsplash）

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申請流程

無論任何年紀，只要是前往歐洲神根區的旅客，都需要在出發前96小時在網上完成申請，然後支付費用，等待歐盟審查結果。

ETIAS有效期

當申請得到許可後，旅客即能獲得有效期為5年的ETIAS。

申請費用

ETIAS申請費為7歐元（約55港元），未滿18歲人士不須支付費用。要注意，現階段只接受透過信用卡形式付款。

所需文件

  1. 香港特區護照
  2. 信用卡（申請費會以歐元結算）
歐洲入境2022｜港人去歐洲旅遊需申請ETIAS　法國、德國有份｜附費用＋流程＋限期
所有前往神根區的旅客都要申請ETIAS（unsplash）

29個適用國家一覽

如果大家打算前往下列29個國家，就需要提前申請ETIAS：

冰島西班牙比利時
意大利斯洛伐克波蘭
奧地利斯洛文尼亞葡萄牙
荷蘭捷克共和國拉脫維亞
希臘丹麥立陶宛
瑞士芬蘭列支敦士登
瑞典法國盧森堡
愛沙尼亞德國馬耳他
匈牙利挪威

2類人不需要申請ETIAS

雖然2022年尾需要申請ETIAS才能入境歐洲，不過如果你合符以下2項條件，即可獲得豁免：

  1. 歐盟公民不需ETIAS也可到訪神根區地方
  2. 持有神根簽證（Schengen visa）

（全文完）

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哪裡可以申請ETIAS？

ETIAS可以在網上在線申請。詳情

ETIAS有效期是多少？

ETIAS的有效期通常為五年。詳情

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