威士忌剩半枝登機前拒寄艙　女子即場喝光下場超慘｜6類物品不能帶上飛機

有些物品不能帶上機，搭飛機前要留意清楚手提行李的限制。日前，一名女子上機前發現飲剩半支洋酒，由於不能帶上飛機，又不想寄艙，於是在機場候機大堂把酒喝完，結果最後無法上機。

一名女子上機前發現飲剩半支洋酒，因不想寄艙，於是即場把酒喝完（《酒鬼都市女人們》劇照）

剩半瓶洋酒不想托運

雲南昆明一名胡姓女子在社交平台TikTok上載一段影片，指自己去到機場發現剩了大半瓶洋酒，因為不能攜帶上機，亦不想托運，於是便打算在機場的候機大堂把酒喝完，才進行安檢，結果卻因為空腹和喝得太急而導致不省人事。她憶述：「因為那天沒有吃飯，喝得比較急，因為1點50分的飛機，我肯定1點就要過安檢，當時可能剩了一個小時，就想著快點喝完，過安檢的時候就上頭了，我就什麼都不知道了。」

由於不想托運，女子在機場的候機大堂把酒喝完。（TikTok截圖）

她指當天上機前並沒有吃飯，酒亦喝得很急。（TikTok截圖）

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女子當場喝光 不省人事

結果胡女被送上救護車，醒來的時候才發現自己在醫院的病床上，她指對此毫無印象，「我有印象是我要過安檢，工作人員說我喝多了，我這個狀態不能坐飛機，應該是他們給我打的（召喚救護車），我不知道，我是一點印象都沒有，反正我有意識就是我醒來，發現我在病床上，一看時間都下午5，6點了。」結果最後要重新訂機票。

女子喝完酒後不省人事，醒來發現自己在病床上，結果錯過了航班，要重新訂機票。（TikTok截圖）

內地機場指引

根據內地機場規定，乘客不得攜帶酒類物品上飛機進入客艙，但可以托運。托運酒類的規定為，酒精濃度24%至70％，容量不得超過5升；酒精濃度為24%以下，則不受限制。

香港民航處指引

而根據香港民航處指引，不論是手提行李或寄艙行李，每名旅客可攜帶酒精含量為24至70%，總容量淨額為5公升的酒精飲料。若酒精含量為24%以下，則不受以上限制。

根據內地機場規定，乘客不得攜帶酒類物品上飛機進入客艙。（Waldemar Brandt＠unsplash）

6類物品不能帶上機

雖然香港可攜帶指定酒精飲料上機，但手提行李亦有一定的限制，以下6類物品屬於手提行李違禁物品，大家收拾行李時要特別留意。

1. 槍枝、火器及其他可發射射彈的裝置（如：玩具槍、獵魚槍、槍式打火機）

2. 眩暈裝置（如：電槍、電擊短棒及動物屠宰器）

3. 附有尖點或銳邊的物體（如：切肉刀、溜冰鞋、剃刀刀片、多功能小刀）

4. 造成人身受傷的工具（如：附有刀刃、附有長度大於6厘米的軸杆物品）

5. 鈍頭器械（如：棒球、壘球棒、桌球、高爾夫球杆）

6. 爆炸物及可燃物質和裝置（如：彈藥、煙花、派對紙花炮）

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（全文完）