一線搜查｜土瓜灣五街重建　老街坊憂安置 「瞓唔著囉，唔知搬去邊度」

市區重建局10月公布，將於土瓜灣展開兩個海濱重建項目，其中一個是俗稱「土瓜灣五街」地區，當中涉及110個街號樓宇，包括約1400個單位及100間地舖。免費電視77台節目《一線搜查》攝製隊訪問了當區老街坊，他們對未來生活感到擔心，至於當區區議員則認為應加快推動重建。

重建完成後預計可以提供2,230個中小型單位。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

老街坊對重建感無奈、不捨

何太居於土瓜灣忠信街超過40年，她形容收到重建消息後非常無奈：「瞓唔著囉，死啦，唔知搬去邊度，唔知幾時收（收購單位）呢，又咁多嘢唔知點樣執呢，好多嘢諗㗎，又唔知夠唔夠錢買返呢……」她一方面對於未知的居住環境感到擔心，另一方面也不捨得舊街坊和社區，擔心無法再識到朋友。於興賢街經營車房已經數十年的李先生同樣對未來感到徬徨，希望當局能安排原區安置復業。

何太表示年事已高，擔心搬離社區後，難以結交到知心好友。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

區議員指重建非常逼切

雖然街坊對重建感到無奈，但九龍城區區議員楊永杰形容重建有逼切需要，「你見到周邊嘅環境，樓宇嘅質素，又漏水，又冧石屎，呢個根本上係非常逼切去做重建。」現時市建局是以同區7年樓齡樓價作標準向業主收購物業，至於租戶則有津貼和安排上公屋，楊永杰希望市建局可以加快出價程序，令住戶安心，也希望可以協助商戶在原區一帶重操故業，並且於土瓜灣五街後，盡快重建土瓜灣十三街。有關土瓜灣重建詳細報道，可按此網上重溫《一線搜查》第94集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）

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