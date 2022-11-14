靜脈曲張丨45歲廚師站太久患靜脈曲張　睡醒後床單突滿佈鮮血　附3大預防方法

「靜脈曲張」一病在香港並不罕見，但你又知不知靜脈曲張除了會影響外觀，還會引致皮膚發炎及潰爛。台灣一名患有靜脈曲張的45歲廚師，因未及早進行治療，所以導致靜脈受損惡化，皮膚潰瘍，甚麼流血不止，情況嚴重。

45歲廚師患靜脈曲張（unsplash）

睡醒後床單突滿佈鮮血

據台灣傳媒報道，一名45歲的余姓廚師因工作關係，每天動輒都要站立4至5小時，他本來已患上靜脈曲張2年多，皮膚也因潰爛而出血，可是因工作忙碌遲遲未有治療。

日前，他睡醒後發現床鋪佈滿鮮血，檢查後發現是靜脈曲張太嚴重，引致皮膚潰瘍，傷口未能癒合，而且因病變靜脈受損，導致流血不止。他後來接受微創靜脈曲張雷射手術合併硬化劑治療，3個月後，症狀才得到有效改善，不再出血。

靜脈曲張術前情況（長安醫院）

靜脈曲張術後情況（長安醫院）

5大高危人士易患靜脈曲張

根據仁安醫院在網站刊登了有關靜脈曲張的文章指，人體的靜脈系統負責把血液帶回心臟，當中可分為深層及表層靜脈。深層靜脈在肌肉裡面，表層靜脈在皮膚下面，靜脈曲張是指表層的靜脈系統出現問題。正常的腿部靜脈都有瓣膜，防止血液受地心吸力影響倒流，如瓣膜出現問題而不能正常合上，血液便淤積於腿部靜脈，長期使靜脈血管變形，形成下肢彎彎曲曲及膨脹的靜脈血管。

靜脈曲張的嚴重程度可分為六級，腳部浮現的青筋不僅影響外觀，還會做成痕癢、疼痛、腳腫、腳重及腳部容易疲倦，嚴重的會引致皮膚發炎及潰爛。5大高危患者包括年長、懷孕、肥胖、遺傳及長時間站立人士。

懷孕女士容易患靜脈曲張（unsplash）

靜脈曲張3大預防方法

仁安醫院有3招預防靜脈曲張：

【1】避免長時間站立

雙腳一旦不是平放，都會增加腿部靜脈的血壓，靜脈血壓長期過高會增加靜脈曲張的風險。如果因為工作需要而長時間站立，例如售貨員、教師等，應盡量以步行代替站立，就算是小範圍的走動，總比站立好。步行時小腿的肌肉會收縮，幫助血液回流心臟。

【2】運動

運動有助鍛鍊小腿肌肉，幫助血液回流。

【3】穿壓力襪

選購專業及透氣的壓力襪於日間穿著。

（全文完）