一線搜查｜元朗大棠紅葉2022　漁護署更新紅葉指數　全盛時期幾時？｜附3大交通方法

大棠楓香林紅葉2022｜每年11月尾開始，便是香港賞紅葉的最佳季節。計劃賞紅葉的你要留意了，原來漁護署每年都會更新大棠紅葉指數，將紅葉顏色分為A、B、C、D共4級，該指數最近也開始更新了。另外，為方便市民賞紅葉，港鐵即日起已加開大棠紅葉巴士線K66A，接載市民往來港鐵朗屏站及大棠山道。《有線生活》下文整理了紅葉專車路線、紅葉顏色等級、其他交通方法等詳情。

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大棠紅葉巴士線K66A，於11月20回歸！（FB＠MTR）

大棠楓香林「雞爪楓」

元朗大棠一向都是本港觀賞紅葉的勝地之一。楓香林位於大欖郊野公園，整段路約700米左右，兩旁都種滿楓香樹。楓香林途中全程以平坦路道為主，非常適合大人和小朋友，每年都吸引不少人慕名而來！而由於大棠楓香林的楓香樹葉形狀似雞腳，故又被稱為「雞爪楓」。

由於大棠楓香林的楓香樹葉形狀似雞腳，又被稱為「雞爪楓」。（FB＠香港郊野公園）

紅葉顏色分4級

楓葉會在寒冷氣溫及陽光照射下開始轉色，而每年11月中至12月都是大棠楓葉開始轉紅的日子。但由於近年香港天氣反常，有機會到12月下旬或1月初才到紅葉全盛時期。漁農自然護理署每年都會更新紅葉指數，將紅葉顏色分為A、B、C、D共4級，分別代表極紅、開始轉紅、黃、綠。截至2022年11月18日，紅葉指數暫時為D級「綠」。大家可於出發前到香港郊野公園的Facebook／漁護署官網查詢當期紅葉指數，免得失望而回。

紅葉顏色分為A、B、C、D共4級，分別代表極紅、開始轉紅、黃、綠。（FB＠香港郊野公園）

大家可於出發前查看漁護署當期評分，免得失望而回。（FB＠香港郊野公園）

交通方法

賞紅葉人士亦可於港鐵朗屏站轉乘巴士K66／紅色小巴，於大棠山道巴士總站下車，並沿大棠山路上山。

【1】巴士K66（朗屏出發）

行車時間（06:00－23:20）

星期一至五：4至15分鐘一班

星期六：8至15分鐘一班

星期日：10至15分鐘一班

車費

成人：$4.8

小童／長者：$2.1

長者（八達通）：$2

* 港鐵／輕鐵乘客於出站後60分鐘內，可免費轉乘K66 *

港鐵／輕鐵乘客於出站後60分鐘內，可免費轉乘K66。（FB＠MTR）

【2】紅色小巴

遊人可於港鐵朗屏站外／元朗 YOHO小巴站外，乘搭紅色小巴，約15分鐘到達郊野公園閘口，車費為$10。

切勿隨意採摘樹上的楓葉，破壞大自然。（FB＠香港郊野公園）

紅葉專車K66A

除了一般交通方法外，港鐵於2022年11月20日及27日兩天，以及由12月3日至2023年1月15日期間，逢星期六、日及公眾假期，將加開「大棠紅葉巴士」K66A，方便市民來回朗屏港鐵站至大棠山道。今年，紅葉巴士K66A以全新面貌回歸，服務路線與去年一樣，不過車身就換上新衣。

K66A時間表

收費：成人單程$4.8；小童及長者單程$2.1。

日期：2022年11月20日及27日

服務時間：往大棠方向的服務時間為上午11點正；往朗屏站方向的服務時間為中午12點30分

日期：2022年12月3日至2023年1月15日（逢六、日、公眾假期）

服務時間：往大棠方向的服務時間為上午9點正至下午2點正；往朗屏站方向的服務時間為下午1點正至晚上7點正

上車地點：朗屏邨悅屏樓巴士站

前往方法：港鐵朗屏站B2出口，沿行人天橋步行2分鐘

紅葉巴士K66A於11月20日以全新面貌回歸（FB＠MTR）

封路安排

各位駕駛人士請注意，大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段，將於2022年12月3日（星期六）至2023年1月15日（星期日）期間，逢星期六、日及公眾假期每日上午7點至晚上7點間歇性封閉，禁止所有車輛進入。

旺季時，大棠山道有機會封路，禁止私家車進入。（漁護署圖片）

賞紅葉須知

近年香港天氣反常，紅葉全盛時期可能與過往不同，建議出發前參考漁護署更新的紅葉指數

賞紅葉高峰期，大棠會變得人山人海，請互相禮讓

旺季時，大棠山道有機會封路，禁止私家車進入

可以拾起地上掉落的葉子當打卡道具，但切勿隨意採摘樹上的楓葉，破壞大自然

不要嘗試攀爬／踏上楓樹上打卡，以免傷害樹根和發生意外

請自行清理垃圾

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

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