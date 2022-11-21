一線搜查｜雀鳥撞窗慘死　觀鳥會單月錄29宗疑「鳥撞」意外　促外牆貼防鳥撞貼紙

香港有不少建築物外牆設計採用落地反光玻璃，對人類來說可能美觀，但對鳥類卻可能是死亡陷阱。香港觀鳥會最近單月便錄得29宗懷疑「鳥撞」意外，當中有24隻雀鳥被「窗殺」。免費電視77台節目《一線搜查》直擊其中一個鳥撞黑點港鐵美孚站了解，即睇下文！

美孚站玻璃幕牆是其中一個鳥撞黑點。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

甚麼是鳥撞？

香港觀鳥會保育主任黃雪媚接受《一線搜查》訪問時表示：「鳥撞其實係形容緊一個屬於雀鳥意外，係講緊雀仔飛行嘅時候，辨識唔到一啲建築物，可能係涉及緊一啲玻璃、鏡面嘅外牆。佢唔係好知道係一個障礙物嚟，係穿唔過嘅，咁佢就直接飛咗過去。」

雀鳥直撞玻璃幕牆時留下拓印。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

單月錄得29宗懷疑鳥撞意外

觀鳥會調查員9月中開始行動，每星期一次，到全港的「鳥撞」黑點，收集雀鳥誤撞建築物的數據，短短一個月內已經有29宗懷疑個案，共造成24死5傷，包括「近危品種」矛斑蝗鶯，以及「本地關注品種」小蝗鶯。黃雪媚表示，雀鳥撞窗輕則只是腦震盪，嚴重則會撞到腦出血或胸骨、內臟受損而死亡。

觀鳥調查員到鳥撞黑點紀錄雀鳥撞窗後死亡個案。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

促加貼防鳥撞貼紙

觀鳥會保育主任黃雪媚表示，要改善鳥撞問題，除了建築設計初期著手，針對現有建築物，可以在鳥撞高危的玻璃窗上，加貼防鳥撞貼紙。這些貼紙可以反射紫外線，貼紙上的圓點以5厘米間距排列，會讓雀鳥辨識到是不可能通過的障礙物。

貼紙的圓點是要讓雀鳥辨識到自己無法通過。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

港鐵美孚站的天台花園，經過關注團體的多次反映，港鐵終於上月貼上有圓點的反射紫外線貼紙，但總數107幅玻璃，只貼了14塊，就沒再跟進。港鐵回覆表示，一直有與關注團體保持溝通，最近亦試行貼上防鳥撞貼紙，會密切留意美孚站情況，探討措施成效，有關鳥撞的詳細內容，可以按此網上重溫《一線搜查》第100集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）

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