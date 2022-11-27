東京近100間酒店推介　新開幕／溫泉旅館／滑雪／1分鐘到JR　免費按摩浴池＋家庭友善

東京酒店2022｜說起去日本自由行，不少人都會想起東京，如果能訂到滿意的酒店，必定會為你的旅程加分。《有線生活》整理東京近百間人氣酒店，當中包括全新開幕、滑雪酒店、溫泉旅館、日式旅館，價錢由300元至3,000元都有，打算去東京旅遊的朋友千萬別錯過哦！

東京13間新酒店2022

東京10間滑雪酒店

東京5間溫泉酒店5分鐘到JR

東京賞紅葉8間必住酒店

東京6間高CP酒店 有免費按摩浴池

輕井澤10間酒店推介

河口湖8間超值溫泉酒店

新宿11間酒店

東京10間親子酒店

東京8間酒店一生人必住一次

澀谷8間高CP酒店

去日本自由行，當然要住新酒店。13間2022年東京新開張的酒店，其中當然少不了東京迪士尼Toy Story主題酒店、亦有鄰近池袋、澀谷、亦有無邊際泳池、溫泉大浴場，甚至房內設桑拿房等，人均低至$137，非常吸引！

冬天去日本旅行，滑雪必定是其中一個行程。如果想在有限的時間內體驗一下，不妨前往東京近郊的滑雪場。10間位於新潟縣「越後湯澤站」和輕井澤的酒店，不但鄰近滑雪場、交通方便，而且全部設有溫泉，甚至房內亦有私人溫泉等，最平人均低至$311。



🇯🇵 更多大阪／京都住宿推介：

日本京都8間近車站酒店👍🏻2分鐘直達鐵路＋免費浴場＋有廚房＋日式風格🤩

10間大阪新開張酒店👍🏻鄰近梅田／難波／心齋橋，方便Shopping，舒適度滿分🤩

日本京都10間新開幕酒店👍🏻日式風格＋地鐵站旁＋鄰近清水寺／嵐山🤩

10間大阪溫泉酒店👍🏻座落難波、心齋橋超近JR站，極高CP！🤩

京 都8間近車站酒店👍🏻2分鐘直達鐵路＋免費浴場＋有廚房＋日式風格 🤩

去日本旅行，不少人都會浸溫泉（泡湯）。不過如果由市區走到近郊溫泉區，隨時花上大半日時間。這5間東京市內溫泉酒店，即省時又方便，不但有24小時開放，亦有露天或室內選擇，而且人均約$300以下，超抵！

踏入秋天，又到了賞紅葉的最佳時機，不少人都會特意到日本旅行賞楓。為大家介紹8間鄰近東京人氣賞楓熱點、甚至在房間便能看到紅葉的酒店，當中包括六義園、新宿御苑、高尾山及河口湖等，而且有私人溫泉或大浴場，最平人均低至$168，性價比非常高！

東京住宿2022｜日本開關了，想要回鄉第一步要找的必定是機票酒店，而選擇酒店最好當然是方便就腳。這6間東京JR山手線沿線的酒店，包括新橋、新宿、秋葉原等，全部交通方便，而且人均約$400以下，極高性價比！

輕井澤是日本著名的度假勝地之一，不但交通便利，而且有輕井澤王子Outlet，冬季更可以滑雪或欣賞雪景，深受東京人和遊客的歡迎。這10間位於輕井澤的人氣酒店，不但有鄰近JR輕井澤站和滑雪場的輕井澤王子度假村旗下酒店，更有設有私人溫泉，泳池的酒店，人均低至$337。

不少人其中一個行程都是到河口湖欣賞富士山。8間位於河口湖的酒店住宿，全部都能看到富士山景色，而且設有溫泉，甚至私人浴池等，可以一邊享受一邊欣賞美景，十分寫意，最平人均低至$200，絕對不能錯過！

新宿是東京交通樞紐，鄰近澀⾕、原宿，前往河口湖、迪士尼、成田機場等亦十分方便快捷，因此不少人到日本旅遊，都會選擇住在新宿。11間新宿酒店，當中有鄰近JR新宿站、哥斯拉主題房間、室內及露天溫泉、空中泳池等，人均低至$216，性價比十分高。

日本東京交通方便，向來都是親子旅遊的熱門地點之一。帶著小朋友去旅行，衣、食、住、行都必須要安排得妥善。10間適合一家大細入住的東京酒店，不但交通方便，而且房間寬敞，更有卡通主題房、鄰近東京迪士尼、小童免費入住等，人均低至$117，讓大家可以盡情享受家庭樂。

🇯🇵 更多北海道住宿推介：

北海道札幌7間新酒店👍🏻地點超方便，設私人私人桑拿＋日式浴場🤩

北海道札幌10間近車站酒店👍🏻日式旅館＋3分鐘到JR＋日式溫泉風呂🤩

日本北海道滑雪👍🏻9間高CP渡假村酒店 新開張＋JR直達＋露天溫泉🤩

北海道小樽9間人氣住宿👍🏻日式旅館／運河靚景／鄰近商店街／免費溫泉泡湯🤩

輕井澤10間人氣酒店2022👍🏻免費溫泉風呂＋5分鐘到滑雪場、Outlet🤩

登別8間溫泉旅館推介👍🏻房內私人風呂／一泊二食／無邊際浴池／無敵海景🤩

過往介紹過不少東京酒店，當中有平價酒店、溫泉酒店、親子酒店等，其實除了以上各種酒店，東京亦有一些極上高級酒店。介紹8間東京奢華酒店，當中很多為人氣推介，雖然價錢相對高一點，但仍長期「爆滿」，有歐州古典風格、日式地道酒店等，一生人必住一次！

去東京旅行住那裡較方便？澀谷出名交通方便，亦是觀光和購物聖地之一，如果想盡情血拼的話，不妨考慮一下住在澀谷。這8間位於澀谷的酒店，不但交通方便，而且當中有2022年新開幕、設有溫泉或閣樓等，最平人均低至$250，性價比十分高！

（全文完）