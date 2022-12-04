大阪65間酒店總整理　 全新開幕／2分鐘到車站／免費溫泉／日式旅館　最平115元　

日本旅遊去哪裡好？除了東京，大阪也是個不錯的選擇，除了令人眼花撩亂的美食和景點，性價比超高的酒店也不要錯過。《有線生活》整理65間大阪酒店，當中有全新開幕的，也有位置超好距離車站僅2分鐘，當然少不了免費浸泉，性價比超高。正計劃到大阪的旅遊的你，記得Bookmark此文了。

心齋橋除了有打卡必影的固力果（Glico）廣告招牌外，還有多間平價服裝店、藥妝鋪、餐廳等，是遊客的購物和掃街天堂。此外，心齋橋四通八達，地鐵「御堂筋線」和「長堀鶴見綠地線」可以前往梅田、天王寺、環球影城等景點，打算去大阪旅遊的你，不如先看看以下心齋橋酒店推介吧。

梅田是大阪重要的商業及購物區，除了有多條主要鐵路連接神戶和京都外，還有多座百貨公司、餐廳、戲院等，繁華程度好比東京的新宿。去大阪玩，但又已經住過難波、心齋橋的你，可以考慮9間梅田高CP酒店。

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東京 6間$ 400以下酒店👍🏻按摩浴池＋3分鐘到JR山手線 新宿、新橋都有🤩

東京13間新酒店👍🏻全部新裝修，更加有溫泉、桑拿，鄰近JR🤩

東京8間河口湖溫泉酒店👍🏻房內泡私人風呂，起床賞富士山絕景🤩

想去大阪血拼購物兼享受美食，就一定要住鄰近難波車站的酒店。難波集購物、觀光、美食於一身，有齊JR、巴士、地下鐵等車站，無論只去大阪市內景點，又或京都、奈良等縣區，都非常方便快捷。9間高CP難波酒店推介，其中一間只需$284/晚就住到。

不少獨遊旅客都喜歡預訂膠囊酒店，皆因既可以認識不同國籍朋友，又可以節省旅費，一舉兩得。日本酒店出名乾淨企理，而大阪作為膠囊旅館發源地，當然擁有多間高CP之選。6間位於難波、天王寺、心齋橋附近的膠囊酒店推介，即使不懂日文也能Check in。

10間大阪親子酒店推介，不少都是媽媽狂推，有的免費任泡溫泉，有的位置方便，而且2分鐘到地鐵。

到底大阪有哪些溫泉酒店又平又靚，既可以放鬆身心又可以節省荷包？為你介紹10間溫泉酒店，全部都超近地鐵或JR站，其中一間還有空庭溫泉和日式庭園任打卡！

10間大阪2021及2022年新開酒店，全新裝修，還可免費歎大浴場。

關西機場離大阪市區並不近，坐車到梅田、難波、心齋橋等地方要用上1至2小時車程，想住得近機場又照樣好逛？天王寺絕對是最好的選擇。天王寺位於大阪環狀線上，去大阪城、梅田都不用轉車，而且房價相對較平，又有近鐵百貨阿倍野HARUKAS、Q’s mall等，生活機能佳。

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