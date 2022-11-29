一線搜查｜新冠遙距診症6大服務　醫管局、浸大、博愛中醫　免費睇症＋送藥上門

本港昨日（11月28日）新增7,188宗新型冠狀病毒感染個案，數字比之前明顯上升。各位如果不幸「中招」，但又無法外出到醫院求診，可以考慮下列6項網上遙距診症服務，有中醫、西醫選擇，除了診金藥費全免，還提供「送藥上門」服務，讓大家放心在家休息。

香港新增7,530宗感染個案（unsplash）

更多確診支援包：

【1】醫院管理局 HA Go

確診病人可使用醫院管理局手機應用程式「HA GO」預約指定診所，為自己或他人預約視像診症服務，安坐家中接受政府醫生診治，有需要人士亦可享送藥到家服務，費用全免。

對象：18歲或以上持有香港身份證之新冠確診病人（須身處在香港）

登記及下載「HA Go」教學：按此

手機應用程式「HA GO」（醫院管理局FB）

【2】博愛中醫

博愛中醫為新冠確診者提供免費網上中醫諮詢、診症、配藥、物流配送服務，費用全免。成功預約後，中醫師會在指定時間透過視像通話聯絡患者，有意求診的市民需注意以下事項：

只限電話或WhatsApp預約：2796 8137（電話）/ 5607 1222（WhatsApp） 需透過WhatsApp出示確診新冠肺炎的證明文件，如西醫證明、檢測報告、檢測結果短訊、快速檢測結果等 求診者所在的處所必須是允許郵局或速遞公司進入，或可安排健康親友代為取藥

免費網上中醫諮詢、診症、配藥、物流配送服務（博愛中醫網站）

【3】港怡醫院

港怡醫院是首間與醫管局合作的私營醫院，為60歲或以上的確診長者提供遙距會診服務，並向有需要患者提供免費藥物送遞和諮詢服務。

時間：星期一至日（早上9時至晚上6時）

預約方法：院方會主動聯絡有關病人，患者毋須致電預約

港怡醫院為確診長者提供服務（港怡醫院網站）

【4】醫道惠民醫館

醫道惠民醫館為患者提供遙距中醫診症及送藥到戶服務，中醫師會在診症後給予處方，然後安坐家中即可收到藥物。但要注意，如果患者身處政府隔離設施，就不能享有送藥到戶服務，若患者居住的大廈正被圍封，速遞公司會聯絡收貨人另作安排。服務流程如下：

致電2478 8808／2478 8868進行登記及預約 等候接收確認信息 於預約時間與醫師視像或語音對話 醫師診症及處方 等候接收網上付款信息並付款（視乎情況） 順豐快遞中藥沖劑上門並付運費

服務會按情況收取費用，包括：

核酸檢測陽性：診金免費+藥費免費+運費到付（每次$70）

快速測試陽性：診金免費+藥費約每劑$50至$70（網上付款）+運費到付（每次$70）

遙距中醫診症及送藥到戶服務（醫道惠民醫館網站）

【5】海藥堂中西大藥行

海藥堂中西大藥行為患者提供遙距問診及配製中藥服務，醫師會透過電話問診，再由健康的親友代領兩劑中藥，費用全免，有需要患者可經電話或WhatsApp預約及查詢。

電話：3705 8657 / WhatsApp：6190 0779

時間：星期一至六 9:30am至1pm

免費遙距問診及配製中藥服務（海藥堂中西大藥行FB）

【6】浸會大學中醫藥學院

浸大中醫藥學院提供免費長新冠中醫康復計劃，為曾經確診新冠肺炎的患者提供網上及實體門診康復治療服務。有需要的人士可於網上系統預約，由浸大中醫師透過實體門診及WhatsApp視像診症，並根據其臨床病徵和體質處方不多於6日的中藥（顆粒劑），患者須親臨或委託親友到指定浸大中醫診所藥房取藥，計劃不提供快遞服務。

參加者資格：

曾因新冠確診而入院並已經康復的人士 曾確診新冠肺炎之65歲或以上患者

預約網址：https://cmc-booking.hkbu.edu.hk/

光大關愛・長新冠中醫康復計劃（浸會大學中醫藥學院網站）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞