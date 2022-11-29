一線搜查｜黃泥涌峽道香港網球中心　場外變網球教室露天儲物場？教練辯稱：不是存放，只是擺放

有市民向免費電視77台節目《一線搜查》報料，指位於灣仔的黃泥涌峽道香港網球中心門口的公眾行人路放滿雜物，有如私人儲物場。採訪隊發現場外確有一量紅白藍膠袋，還有數個儲物櫃，疑似是一些私人網球教室、教練，存放其私人物品。

香港網球中心有不少公司、團體長期租借場地教授網球。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

門外擺放大量網球用品

位於灣仔區的黃泥涌峽道香港網球中心，是康文署轄下網球練習場，門外的公眾行人路被指有雜物阻塞。《一線搜查》採訪隊去到現場了解，沿著樓梯往下走，發現大量用紅白藍袋盛載、或以大型膠袋遮擋的物品，落到樓梯下方更有幾個大型儲物櫃，入面放滿網球用品。至於草叢內，更有不少「死波」，即已發霉網球。

沿著樓梯走到下方還有數個大型儲物櫃。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

教練聲稱只是「擺放」

有網球教學業內人士透露，康文署轄下有一半網球場優先給康體班、網球總會、學校、公司和體育會等團體租用，而這些單位只需要提前三個月入紙申請，就有機會租用場地，因此他們都是該場地長期用家。採訪隊目擊兩名網球教練將裝備放到場外，被問到是否將網球用品存放到該處時，有教練回應指「不是存放，只是擺放」，他補充說，每天早上都會到該處取用器材，有時也會將器材帶在身上。

2名疑似網球教練將器材放到網球中心外圍。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

康文署指場外清潔食環處負責

這些放在場外公眾行人路的網球用品，部份有寫上名字，採訪隊透過這些名字聯絡到一間網球教室，被問到為何會將物品存放在場外公眾地方，接聽電話職員表示要先了解事件，但至截稿前都未有回覆。香港網球中心負責人則表示，物品並非存放在中心內，因此與他們無關。負責管理場地康文署就表示，場外非其管理範圍，清潔問題由食環署負責。食環署至《一線搜查》節目播出前未有回覆。有關香港網球中心場外變露天儲物場的詳細內容，可按此網上重溫《一線搜查》105集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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