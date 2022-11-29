iPhone垃圾訊息7招攔截　經常收到因為無關「這功能」｜附詳細教學

iPhone垃圾訊息攔截｜作為iPhone用家，你有沒有收到過垃圾廣告或不明來歷的訊息滋擾？這些訊息內容有時候寫著高薪招聘兼職、玩遊戲送獎品等，目的都是想引你墮進圈套，一個不留神，你的個人資料甚至財產便被不法之徒奪去。為了防止受到陌生訊息滋擾和被騙，《有線生活》下文為大家整理了7招幫助攔截垃圾訊息。

一個不留神，你的個人資料甚至財產便被不法之徒奪去。（《無法成為野獸的我們》劇照）

【方法1】關閉iMessage功能

由於Apple的iMessage功能可以免費傳送訊息，不少垃圾短訊集團為了節省成本，都會選擇利用iMessage發送垃圾廣告訊息，以避免被電訊網絡公司收取昂貴的簡訊費用。

不少垃圾短訊集團為了節省成本，都會選擇利用iMessage發送垃圾廣告訊息。（有線生活製圖）

步驟：先在設定選按「訊息」，然後關閉iMessage便可。但要注意關閉iMessage功能後，所有的訊息都會變成利用電訊網路公司的系統傳送，可能會被收取相關費用。

注意關閉iMessage功能後，收發訊息可能會被收取相關費用。（有線生活製圖）

【方法2】回報垃圾信息

由陌生寄件人發出的垃圾廣告訊息，用戶可選擇將它報告給Apple。回報訊息後，寄件人的帳號資料會被傳送到Apple的系統並進行審核調查，而該訊息亦會被刪除。

步驟：陌生寄件人發出的廣告短訊下方，有一欄「報告垃圾訊息」，選按後揀選「並報告垃圾訊息」。

由陌生寄件人發出的垃圾廣告訊息，用戶可選擇將它報告給Apple。（有線生活製圖）

【方法3】封鎖電話號碼／電郵

另一個方法就是封鎖寄件人的電話號碼和電郵，可以防止重複收到同一寄件人發送的垃圾廣告短訊。

步驟：點進短訊寄件人的頭像位置後，點按「資料」，再選擇「封鎖此來電者」一欄。

封鎖寄件人的電話號碼和電郵，可以防止重複（有線生活製圖）

【方法4】過濾未知寄件人

要攔截垃圾訊息，其中一個解決辦法是分類未知和已知的寄件人，讓用家更快分辨出垃圾短訊。

步驟：在「訊息」一欄，選擇「未知與垃圾訊息」，然後開啟這個功能。開啟功能後，打開訊息的頁面時，會多了一個選項「未知的寄件人」，而垃圾廣告訊息會被分類到這裡。

分類未知和已知的寄件人能讓用家更快分辨出垃圾短訊。（有線生活製圖）

【方法5】訊息過濾App輔助

除了做好「內防」措施，我們亦可使用訊息過濾App作為輔助，較多人使用的是Whoscall。原來這個App除了攔截廣告電話，還可以過濾透過電訊網絡發送的垃圾訊息！

可使用訊息過濾App作為輔助（Whoscall圖片）

步驟：下載Whoscall後，在設定中選擇「訊息」，點按「未知與垃圾訊息」一欄後選擇Whoscall。啟用過濾功能後，各種垃圾廣告訊息會被分類到「交易」或「推廣」。

Andriod用戶按此下載

IOS用戶按此下載

訊息過濾App可攔截廣告電話（有線生活製圖）

還可以過濾透過電訊網絡發送的垃圾訊息。（有線生活製圖）

【方法6】在iCloud隱藏E-mail

如果你的Apple ID與常用的E-mail相同，就會更容易收到垃圾短訊。日常生活中，我們會經常需要提供電郵地址作為網上註冊之用。但原來這樣會增加你的電郵外洩機會。當Apple ID與常用的電郵相同，就會更容易收到垃圾短訊。要防止詐騙集團取得你的電郵並發送垃圾廣告訊息，可以選擇隱藏iCloud上的電子郵件。

步驟：在Apple ID欄內「iCloud」位置，選按「隱藏我的電郵」便可。

Apple ID與常用的E-mail相同，會更容易收到垃圾短訊。（有線生活製圖）

【方法7】關閉連接電郵

不少Apple用家使用iMessage時，都會設定電話和電郵2個短訊接收方法。其實廣告短訊就是靠在網上被外洩的電郵地址，隨機發送垃圾短訊。因此直接取消連接電郵，亦是攔截垃圾訊息的好方法。

步驟：在「訊息」頁下方選擇「傳送與接收」，點按一下「剔」便可取消電郵接收。

直接取消連接電郵亦是攔截垃圾訊息的好方法。（有線生活製圖）

（全文完）