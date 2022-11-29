一線搜查｜深井居民反對建單車徑：永久破壞海景　新界單車徑網絡拼圖能完成？

貫通新界東和新界西的「新界單車徑網絡」，全長82公里，當中佔長約17公里的最後拼圖「荃灣灣景花園到掃管笏段」，最近正進行公眾諮詢。深井多個屋苑發起聯署反對興建單車徑，他們有甚麼憂慮？為何有單車運動員都擔心受影響？免費電視77台節目《一線搜查》訪問了居民和單車團體意見。

「荃灣灣景花園到掃管笏段」是「新界單車徑網絡」的最後拼圖。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

單車友相信可鼓勵運動和單車通勤

新界單車網絡的「荃灣灣景花園到掃管笏段」全長17公里，當中居民較多的地區是深井。香港單車同盟成員陳家良表示：「如果新界有一條單車徑，能夠喺荃灣一路踩（單車），兜晒成個新界去到馬鞍山，呢個係一個相當之好嘅做法嚟」。他認為，新單車徑可鼓勵更多人做運動，亦能吸引更多人以單車出入，減少噪音和空氣污染，「如果我哋將汽車變咗做單車，其實成個城市寧靜咗。」

深井多個屋苑發起聯署反對。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

深井居民反對

有深井居民反對完善新界單車網絡，居民Iris形容：「依家人行車行都係剛剛好。」她表示：「我哋完全聽唔到有乜嘢公眾需要囉，我每日落樓，係咪真係咁多單車經過？要喺碧堤半島對出，再喺麗都花園對出，夾硬要喺海邊起一條（單車徑），但係永久破壞咗呢度嘅海景。」

Iris表示：「我住深井，我都唔會想喺荃灣踩單車入嚟啦！」她質疑單車徑會引來人流、噪音等，加重社區負擔。不過，香港單車同盟成員陳家良表示，目前較少人踩單車，正因為政府沒有大力推動，他期望單車徑落成後，會有更多人選擇單車而非汽車。

金將來不能在青山公路「操車」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

單車運動員都有憂慮？

興建單車徑，不是所有單車友都開心拍掌，單車隊教練馬嘉樑便對深井海傍建單車徑有保留。他表示不少單車隊都會選擇在青山公路練習，因為道路有起有伏，適合操練。他擔心單車徑路線興建後，單車隊便不可在青山公路上「操車」，因為根據交通法例規定，如果路段上有單車線或單車徑，單車就必需使用單車徑，不可使用其他路面，單車隊變相失去了一個單車練習場地。有關深井建單車徑詳細報道，可按此於網上重溫《一線搜查》第106集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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