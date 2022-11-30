病態賭徒｜有病人30歲未夠輸光所有　精神科醫生指當賭博成病態　便不可能自我痊癒

卡塔爾世界盃吸引不少人投注賭波，而隨着賽程即將進入淘汰賽階段，隨之而來的，就是賭波也將進入白熱化高潮！常說小賭怡情，但最怕是沉迷甚至變成病態賭博，《有線健康》邀請精神科專科醫生張漢奇，講解甚麼是病態賭博。

世界盃等大型足球賽事，往往會刺激更多人下注賭波。（iStock）

賭至眾叛親離

精神科專科張漢奇醫生分享了以下一宗病態賭博個案：「我有時都會借用這個個案，提醒一些早期的病態賭博病人！那位病人30歲未夠，已賭博了十幾年，最初贏過不少錢，但最後『輸番晒』不止，還將自己銀行的錢都輸光，之後再要求家人借錢讓他翻本，又輸光之後再問家人和朋友借，最後眾叛親離，人人都怕了他，甚至和他斷絕關係。他求診時一直在哭，表示知道這樣賭錢是不對的，也知道問家人借錢賭博是錯誤行為，但他無法不繼續這行為，自己也不明白原因。」

病人必需要外力幫助

張醫生表示，在一般人眼中，可能覺得這類個案「唔抵可憐」，但作為精神科醫生就明白：「當賭博發展成病態，就已經是一個病，並不是病人自己想痊愈就可以痊愈，而需要其他人包括醫生、家人、朋友等去幫他。」

他提醒，其實大部分病態賭博是有迹可尋的，家人、朋友等不難察覺端倪：「病態賭徒的生活，基本上就是為了賭錢，不會有其他興趣，沒有興趣和自己的朋友交際，沒有興趣和父母飲茶……賭博成為他們唯一的興趣，而且所賭的金額愈來愈大，很多時會賭到自己也無法負擔，要問親朋戚友借貸，最後影響自己的工作。」

精神科專科張漢奇醫生（資料圖片）

當察覺身邊人有類似以上情況，雖然不一定是病態賭博，但若你想幫助他的話，就應該盡量勸他去看醫生。而一些志願機構例如明愛等等，也會為懷疑病態賭博人士提供協助。

下星期，張醫生會講如何治療病態賭博。

(全文完)

推薦閱讀